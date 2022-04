Hvis man først skal stå fast i heisen med noen, bør de helst forstå ironi

Det utelukker dessverre en god del Oslo-folk.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Det som åpenbart må ha glippet for Nazneen Khan-Østrem under 90-tallets mørke pubrunder, er et helt grunnleggende trekk ved den bergenske omgangsformen, nemlig ironien, skriver politisk redaktør Eirin Eikefjord.

Det har oppstått en merkelig debatt etter at Rødt-politiker Sofie Marhaug svarte på hva som er verst med Oslo i Aftenposten-intervjuet «Mitt Oslo».

«Naturen er bare puslete», sa Marhaug.

«Her i byen finnes hverken fjell eller en ekte fjord. Og rike folk med rottehunder, er dét en subkultur?»

Den knusende fornærmelsen av landskapet har manet frem diverse Oslo-loser som insisterer på sin usvikelige #Oslove og nærmest overgår hverandre i å hylle hovedstadens uangripelige topografi og sjarm.

Et pussig fellestrekk: De tar visst sleivsparket fra Marhaug dønn alvorlig. Noen er faktisk sure på ekte.

I kommentaren «Hvem vil du sitte fast i heisen med – en bergenser eller en fra Oslo» konkluderer Aftenposten-kommentator Nazneen Khan-Østrem ganske bastant: «Hovedstaden er fremoverlent. Det samme kan ikke sies om Bergen».

Analysen stammer riktignok fra et besøk på den nedlagte rockepuben Garage i 1990, da hun fikk beskjed om å «ikkje smiske med de Oslo-folkene». Men det får være grenser:

«Jeg skulle ønske at alle anerkjente alt det nydelige vi har her. Det burde gjøre alle nordmenn like stolte av hovedstaden sin», utdyper hun til Aftenposten, og ramser opp i fleng: Turstien langs Akerselva. Koselige Kampen. Kakao i Marka. Catwalken på Grünerløkka. Grefsenkollen. Holmenkollen. Fjordbyen.

Sett fra vestlandet er denslags panegyriske hyllester uten snev av ironisk distanse en nokså klam og underlig øvelse.

Men det som åpenbart må ha glippet for Khan-Østrem under 90-tallets mørke pubrunder, er et helt grunnleggende trekk ved den bergenske omgangsformen: ironien.

Den har vist seg krevende å takle for mang en østlending.

«Oslo er en saklig by. Bergen er en teatralsk sketsj som alle synes det er gøy å spille med i. Når Oslo har en #Oslove, er det dønn seriøst. I Bergen har vi et metanivå hvor vi slenger drit samtidig», forklarer historieprofessor Morten Hammerborg.

Hammerborg har skrevet den vittige historiske studien «Bergenseren», hvor flerfoldige sider er viet ironien som gjennomsyrer det meste vi driver med her i vest.

«Når østlendingene ikke forstår at vi spøker samtidig som vi er dønn alvorlige, blir det ekstra morsomt for oss», legger han til.

Den vestlandske ironien kommer gjerne til uttrykk som infame små kommentarer som effektivt punkterer det pompøse og selvhøytidelige. Men det som kjennetegner bergensvarianten er ikke underdrivelsen, men overdrivelsen – fremfor alt når det gjelder byen og de som bor her, ifølge Hammerborg.

Denne tonen blir som regel fremstilt som en kontrast til det østlandske, som i Henrik Jægers «Bergen og bergenserne» fra 1889: I hovedstaden var en fornærmelse en fornærmelse, og det fantes verken dobbel eller trippel bunn. I Bergen derimot, måtte alt som ble sagt deschifreres og forstås i lys av det vittige.

Sånn er det egentlig fortsatt. Det har flere av hovedstadens vestlendinger fått erfare.

For forfatter Agnes Ravatn var det nesten krevende å komme tilbake til samtaler gjennomsyret av tilsiktede feiltolkinger og parodier etter mange år med «sååå koselig» og «den falske, venlege Oslo-omgangstonen».

Eks-statsminister Erna Solberg (H) lærte seg raskt å kvitte seg med den særbergenske sjargongen. «Det å være litt småkjekk er en del av Bergens-kulturen. Men den type kommentarer virker aggressive på folk på Østlandet», sa hun i et intervju med BT i 2016.

Dobbeltheten og flertydigheten i den bergenske ironien er nemlig langt fra åpenbar.

«Det er et språkspill som er utilgjengelig for de som ikke forstår reglene», som Morten Hammerborg oppsummerer i boken sin.

«Det er synd at en ytre fiende må dukke opp for at oslofolk skal kjempe for alt de holder kjært», avrunder Nazneen Khan-Østrem.

Men når Landås-kvinnen Sofie Marhaug snakker om puslete natur og rikfolk med rottehunder, trenger det verken være ment som fiendtlighet eller Oslo-hat.

Det kan faktisk være et uttrykk for kjærlighet.