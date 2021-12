«Drapet i akebakken» avslører en nasjonal politiskandale

Foto fra NRKs dramatisering av avhørene med de tre drapsmistenkte guttene fra Tiller. – «Drapet i akebakken» er vond å se på, fordi den automatisk fører til plagsom undring. Hvorfor måtte det ta 27 år før noen avdekket dette potensielle justismordet? spør Frode Bjerkestrand.

Denne saken er et potensielt justismord. Hvorfor måtte det ta 27 år for politiet å gjenåpne den?

NRK Brennpunkts miniserie «Drapet i akebakken» er en rystende fortelling om mordet på fem år gamle Silje Marie Redergård i bydelen Tiller ved Trondheim i oktober 1994.

I 27 år har tre menn, som den gangen var fire-fem og seks år, hatt skylden for et barnedrap hengende på seg, etter det som kan karakteriseres som elendig etterforskning, manipulerende avhør og manglende oppfølging av vitner.

Hastverk, slurv og press mot de tre guttene kan ha ført til et justismord.

Den 15. oktober 1994 ble Silje funnet død i akebakken ved nabolaget der hun bodde. Hun hadde vært ute og lekt med tre av kameratene sine.

De to eldste guttene forklarte umiddelbart at det var tre ungdommer som hadde drept Silje, og avga hver for seg ganske detaljerte beskrivelser av dem.

Men fireåringen forklarte seg annerledes. Han sa at det var «de andre», altså kameratene, som hadde forvoldt Siljes død.

Politiet valgte å tro på fireåringen, la vekk alle andre teorier, og brukte tvilsomme avhørsmetoder for å få de to eldste til å tilstå.

Så erklærte de allerede dagen etter drapet at de tre guttene hadde «tilstått». Slik begynte en prosess som gikk fryktelig galt.

Fredag bestemte statsadvokaten i Trøndelag at saken skal gjenåpnes. Det skulle bare mangle.

NRK-serien avdekker systematisk og grundig hvor ensporet politiets etterforskning var.

Guttene ble avhørt uten at advokat var til stede. Voksne vitner, som også hadde sett ungdommene forlate drapsstedet, ble aldri kontaktet. Ingen forsøkte å finne eller etterlyse ungdommene. Det ble ikke foretatt tekniske undersøkelser av guttenes klær.

Statsadvokatens evaluering av politiarbeidet var mildt sagt lettvint. Et sentralt dokument «forsvant».

Avhørsekspert og politiforsker Asbjørn Rachlew er en av hovedkildene i TV-serien, og han er synlig opprørt når han blir intervjuet.

Han har gått gjennom alle dokumenter i saken, og skrev umiddelbart etterpå rapport til Riksadvokaten, der han anbefalte at saken bør gjenopptas.

Rachlew konkluderte med at alle ledd som skal sikre norske borgeres rettssikkerhet, feilet. Det var altså rettsstaten som sviktet de tre guttene fra Tiller.

Utviklingen i saken er sensasjonell. Likevel er oppmerksomheten rundt «Drapet i akebakken» forbausende liten, selv om serien har ligget på NRKs nettsider i over en uke.

Grunnen kan være at både politikere og mediene er opptatt med andre, store saker nå, som omikron-viruset, pengerotet på Stortinget og Bybanen. I så fall bekrefter det at den norske offentligheten er en nokså smal korridor.

Dessuten likner saken påfallende på «Kevin-drapet» i Arvika i Sverige i 1998. Dan Josefssons TV-dokumentar «Tilfellet Kevin» fikk internasjonal oppmerksomhet da den ble vist i 2017.

Den avslørte hvordan to brødre på fire og syv år gamle ble grovt manipulert av politiet til å tilstå drapet på fire år gamle Kevin Hjalmarsson. Miniserien førte til at politiet gjenopptok saken, og til at brødrene ble frikjent for drapet, 19 år etter.

Forskjellen på de to sakene er at det finnes avslørende video av avhørene i Kevin-saken. Politiet i Trondheim gjorde verken lyd- eller videoopptak av guttenes forklaringer.

Men det finnes referater. Blant annet går det frem at avhøret der seksåringen til slutt tilsto å ha brukt vold mot Silje, varte i hele syv timer. Politimennene brukte betydelig press for å få guttene til å si «sannheten».

I NRK-serien bruker to forskere mye tid på å forklare hvorfor avhørene er manipulerende.

Deres analyser viser at tilståelsene i realiteten er verdiløse. Hvis de har rett, er dette en politiskandale med klare paralleller til Birgitte Tengs-saken.

Typisk nok ønsker politifolkene som drev etterforskningen den gangen, ikke å delta i serien. Men Nils Kristian Moe, som nå er politimester i Trøndelag politidistrikt, lar seg intervjue.

Moe viser til at Kripos ikke har anbefalt å åpne etterforskningen igjen, fordi det ikke er grunn til å tro at vesentlige, nye opplysninger skal føre til oppklaring.

Men i ettertid har Kripos påpekt at de aldri har vurdert styrken av bevisene som allerede foreligger, blant annet de omstridte avhørene.

Da den oppklaringen kom, innrømte politimesteren i et intervju med VG at «det er ingen tvil om at etterforskningen den gangen ikke var god nok».

Forsker og avhørsekspert Asbjørn Rachlew konkluderer med at alle ledd som skal sikre norske borgeres rettssikkerhet, feilet. Det var altså rettsstaten som sviktet de tre guttene fra Tiller. Rachlew anbefaler at saken bør gjenopptas.

Femåringen og seksåringen havnet etter hvert i fosterhjem. Begge mener Silje-saken er en medvirkende årsak til at mye gikk galt, og til at de ikke lenger fikk bo med sine egne familier.

Det er mulig å forstå. Å bli stemplet som drapsmann i så ung alder, vil opplagt gjøre noe med livskvaliteten.

«Drapet i akebakken» er vond å se på, fordi den automatisk fører til plagsom undring. Hvorfor måtte det ta 27 år før noen avdekket dette potensielle justismordet?

Hvis politiet lenge har visst at avhørsmetodene den gang var manipulerende, hvorfor har aldri noen i trondheimspolitiet selv foreslått å se på saken med nye øyne?

Og det uunngåelige spørsmålet: Hvor mange andre personer er de siste tiårene blitt manipulert i politiavhør til å tilstå ting de ikke har gjort?