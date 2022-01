Strømstøtten subsidierer min helgetur til København

Rødt er blitt store på en politikk som gjør de rike rikere.

Anne Rokkan Kommentator

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Denne uken presenterte Vårt Land en oppsiktsvekkende meningsmåling. Rødt klokker inn til 9,5 prosent oppslutning nasjonalt, og vokser forbi regjeringspartiet Sp på 8,8 prosent.

Rødt har skodd seg godt på strømkrisen. Folk er for tiden langt reddere for strømregning i posten enn koronainfeksjon i kroppen. Rødt har vært svært tydelige, både i tale og synlighet, og krevd at regjeringen må hjelpe folk med regningen.

Nå har både folket og Rødt fått betalt, men ironisk nok har Rødt drevet frem en politikk som gagner de rike.

Det er i utgangspunktet logisk at Rødt kjemper for å lette folks byrde når strømprisene når nivåer vi aldri har sett før. Strøm er en nødvendighet man ikke kan velge vekk fordi prisen blir høy. Det er vinter, det er hjemmekontor, det er bikkjekaldt i dårlig isolerte hjem.

Problemet med strømstøtten er at den gir mer støtte jo mer strøm du bruker. Dette gagner de med store hus, store biler og høyt forbruk. Regjeringen ser ikke forskjell på om du bruker strømmen til å holde badet i en gammel leilighet lunkent eller fyrer opp jacuzzien og lader Teslaen midt i rushtiden.

Staten betaler for begge deler. Og når subsidiene vokser i takt med forbruket, forsvinner insentivet til å spare på strømmen.

Det er riktig nok lagt inn et tak på at støtten ikke gjelder forbruk over 5000 kWh pr. måned. En gjennomsnittlig enebolig bruker i snitt 2150 kWh pr. måned, så her er det likevel rom for et betydelig luksusforbruk og fortsatt bli subsidiert av staten.

Både strømstøtten og Rødts retorikk er full av paradokser.

Hovedgrunnen til at Rødt, og andre partier, mener staten skylder befolkningen å bidra på strømregningen, er at det offentlige tjener gode penger på de høye prisene. Staten og kommunene tjener 24 milliarder på det befolkningen tilsynelatende blør for, anslår Energi Norge.

Når Rødt mener dette skal betales ut igjen til forbrukerne, låner de en retorikk vi vanligvis kjenner fra høyresiden i norsk politikk: Det er arbeidstakere og bedriftseiere som står for verdiskapningen i Norge, hvorfor skal de ikke bli belønnet med lavere skatter?

Nå er imidlertid alle tanker om at økte inntekter til staten skal komme de som trenger det mest til gode, kastet over bord. Når noen fryser på føttene, skal alle få.

Paradokset ble vist frem i all sin prakt på Debatten i november. Her stiller modige Anita Bjørnevik Knutsen opp, og forteller hvordan strømregningene knekker hennes budsjett. Selv er hun på vei tilbake i jobb etter sykdom, men lever foreløpig på arbeidsavklaringspenger med to barn.

Programleder Fredrik Solvang snur seg så til Kirsti Bergstø fra SV, og fritter henne ut om hvorfor hun har brukt budsjettforhandlingene med regjeringen på å få inn 2,3 milliarder i brillestøtte til barn, feriepenger til arbeidsløse og gratis halvdag i SFO, heller enn å pøse de ut i strømstøtte?

Sannheten er jo at den type velferdstiltak som SV kjempet for i statsbudsjettet, hjelper nettopp den lavinntektsgruppen som Knutsen representerer. Dersom månedsbudsjettet ditt vokser med 2000 kroner, spiller det liten rolle om pengene kommer fra strømstøtte eller en økning i andre sosiale goder.

Fordelen med å investere de 24 milliardene i allmenn velferd fremfor subsidiert strøm, er at man ikke pøser pengene inn i lommeboken til de som har nok fra før.

For de aller fleste av oss er situasjonen fullstendig overkommelig. Med et forbruk tilsvarende et gjennomsnittlig rekkehus, er strømregningen nå i snitt på 500 kroner mer i måneden sammenliknet med et normalår i Sør-Norge. Dersom dette er nok til å knekke husholdningsbudsjettet til folk flest, har vi alvorlige problemer.

Selv måtte jeg denne vinteren enten kutte strømforbruket, eller avlyse den planlagte helgeturen til København. Takket være strømstøtten fra staten har jeg nå råd til begge deler.

Man kan godt argumentere med at situasjonen nå er akutt og uforutsett. Rødt får også vann på møllen av at høye priser er et resultat av å eksponere norsk energi mot det europeiske kraftmarkedet.

Det er likevel ingen unnskyldning for den unisone iveren etter å subsidiere alle som ikke trenger det, som nå hersker over hele den politiske linjen i Norge.

Vi må investere i et grundig velferdssystem, slik at folk som Knutsen ikke blir like sårbare for en akutt høy strømregning. Eller at vaskemaskinen ryker. Eller at renten settes opp.

Et vanlig husholdningsbudsjett må ta høyde for at uforutsette ting kan skje. Da må man prioritere eller endre vaner. Dagens strømstøtte er en nødvendighet for de få, men en bonus for resten.