Mektige mannfolk tafser og trakasserer. Sannheten kommer alltid frem for sent.

Ingen kan ha blitt overrasket da Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble anklaget for seksuell trakassering, men omfanget var likevel sjokkerende.

Gjennom flere tiår har han systematisk utnyttet unge kvinnelige skuespillere. Han har angivelig brukt sin enorme makt og posisjon til å trakassere, begå overgrep og voldta.

Men han var en mektig mann, og han ble beskyttet av andre. Derfor slapp han unna. Frem til nå.

Fakta: Harvey Weinstein Amerikansk filmprodusent.

Født i en jødisk familie i New York 19. mars 1952.

Grunnla i 1979 sammen med broren Bob selskapet Miramax Film, oppkalt etter foreldrene deres, Miriam og Max.

I 1993 solgte brødrene Miramax til The Walt Disney Company, men fortsatte å drive selskapet frem til 2005.

Brødrene startet deretter et nytt produksjonselskap, The Weinstein Company.

Weinstein-brødrene har stått bak suksesser som «Pulp Fiction», «Ringenes Herre», «Gangs of New York», «Inglourious Basterds» og «Good Will Hunting». De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA, og har vært nominert til Emmy et titall ganger.

5. oktober 2017 hevdes det i en artikkel i The New York Times at Weinstein i flere tiår skal ha trakassert kvinner seksuelt. En rekke kvinner, deriblant flere kjente skuespillere, har etter dette stått frem med anklager mot Weinstein.

Som følge av anklagene fikk Weinstein sparken fra sitt eget selskap.

Weinstein er en kjent støttespiller for Demokratene. Han har blant annet donert penger til presidentvalgkampene til Barack Obama og Hillary Clinton. (NTB)

Avsløringene om Weinstein startet med at avisen The New York Times fortalte hvordan produsenten hadde betalt millioner til kvinner for å hindre dem i å anmelde eller gå til pressen med overgrepene. Fordi det er sånt rike, mektige menn kan gjøre. Tirsdag toppet det hele seg med en omfattende reportasje i tidsskriftet The New Yorker.

Der fortalte en rekke navngitte skuespillere detaljert om hva som hadde skjedd. Det mest skremmende er hvor like historiene deres var. En ung, håpefull skuespillerinne fikk et møte med en av bransjens mektigste menn. I stedet for å ta det på et kontor, skjedde det på kveldstid på et hotell, i utgangspunktet i baren, men raskt flyttet opp på Weinsteins rom. Så skulle han bare ta en dusj, og han kom ut av badet naken under en badekåpe. Han ville ha en massasje.

Amel Emric / AP

Noen av kvinnene nektet, andre klarte ikke si nei – de visste at han kunne ødelegge karrieren deres. En av kvinnene forteller at han tvang henne til å gi oralsex. En annen forteller at han presset seg på henne og utøvde oralsex på henne mot hennes vilje.

Tirsdag bekreftet de kjente skuespillerne Gwyneth Paltrow og Angelina Jolie at de opplevde det samme, men de forlot rommet før noe mer skjedde.

Weinstein opererte som en serieovergriper. Men hans eget selskap fasiliterte aktivitetene. Det var assistentene hans som innkalte til «møtene»; de ledet kvinnene opp til rommet hans.

Selvfølgelig forsto de hva som skjedde.

Den eneste grunnen til at verden har fått høre sannheten, og at Weinstein nå har fått sparken fra eget selskap, er at noen av kvinnene fortalte sine historier. Den formen for hemningsløshet som Weinstein står for, er den verste illustrasjonen på hvordan samfunnet fremdeles er rigget mot kvinner.

Når kjendiser som i årevis har hatt søkelyset mot seg har klart å holde sånt skjult, må alle stille seg et ubehagelig spørsmål: Hva annet er det vi ikke vet?

BRENDAN MCDERMID / X90143

De siste årene har flere tilsvarende historier kommet frem. I vår ble Fox News’ fremste ankermann Bill O’Reilly sparket fra kanalen etter at The New York Times avslørte hvordan han hadde betalt kvinner millioner for å holde tett om trakassering. Den samme kanalens grunnlegger, Roger Ailes, led samme skjebne i fjor.

Og det er bare et år siden lydopptaket av Donald Trumps «grab ‘em by the pussy»-samtale endevendte valgkampen, uten at saken hindret ham i å bli valgt.

For ikke å snakke om skuespiller og komiker Bill Cosby, som nå har mistet all ære etter at mer enn 60 kvinner har anklaget ham for voldtekt og overgrep.

At alle er menn, er ikke den eneste fellesnevneren. Alle sammen rakk å ha lange, vellykkede karrierer før sannheten innhentet dem.

Det er ikke uten grunn at slikt skjer i kulturbransjen og politikken. Makten og berømmelsen går til hodet på menn som Weinstein, O’Reilly og Trump. Raskt føler de at de har rett på alt de ber om.

Kollegaene lukker øynene, kanskje fordi de frykter for sin egen karriere. Ofrene tør ikke gjøre noe. Og pressen feiger ut, gjerne i frykt for søksmål, eller så lykkes de ikke med å få noen til å bekrefte ryktene.

Weinsteins oppførsel har vært en åpen hemmelighet i Hollywood i årevis. I et halvt år satt TV-kanalen NBC på et lydopptak der Weinstein innrømmer å ha antastet en jente. De ville ikke publisere. Det var derfor deres egen ansatt Ronan Farrow gikk til New Yorker med den brutalt knusende artikkelen.

Matt Rourke / TT / NTB scanpix

Det største problemet er at disse overgrepsmennene ikke kan stanses uten at ofrene står frem. Det skal de ikke presses til å gjøre. Skyldfølelsen av ikke å anmelde eller si ifra, er den vonde tilleggsbyrden som legges på overgrepsofre.

Men de skal se at sannheten får konsekvenser. Verden må reagere med avsky, og det gjør den stadig oftere. Mange av mennene har fått sparken etter folkelig press.

Alle historiene gjør at folk får mer forståelse for kvinnene, situasjonene de står i, og den ubalansen som handler om makt og kjønn. Det har blitt lettere å forklare hvorfor dette er et systematisk problem som må bekjempes. Nå er det nye tider.

Det er mulig å bekjempe ukulturen, men det kan ikke skje i stillhet.