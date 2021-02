Trump vart frikjent av politikarane. No kan han bli dømt av dommarar.

Lovbrot må få konsekvensar, sjølv for politikarar i USA.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Donald Trump er ikkje ferdig med å bli etterforska, etter si tid i Det kvite hus. Foto: Brynn Anderson / AP (Arkiv)

Sju republikanarar i Senatet stemte for å dømme Trump i riksrett laurdag kveld. 43 republikanske senatorar stemte med ekspresidenten, trass i hans årelange underminering av det amerikanske demokratiet.

Trump vil berre anerkjenne eit valresultat der han vinn, og ikkje der han taper.

Som venta, vart altså ikkje Trump dømt i riksretten. Det mangla ti stemmer til for å dømme han. Resultatet opnar likevel for at Kongressen kan nekte Trump å stille til val igjen.

Grunnlova forbyr nemleg folk som har drive opprør mot den amerikanske staten å ha folkevalde verv. Det meiner eit fleirtal i båe kammer av Kongressen at Trump har gjort.

Det vil mest sannsynleg stengje døra for Trump, om han skulle ha ambisjonar om å stille til val som president igjen i 2024.

Han har i så tilfelle to håp: At republikanarane overtek makta i Kongressen i 2022 og opphevar forbodet hans, eller at Høgsterett overprøver Kongressen. Sistnemnde er svært usannsynleg.

Trumps mest aggressive støttespelarar storma Kongressen 6. januar. No er ekspresidenten frikjent av sine partifellar i Senatet. Foto: John Minchillo / AP (Arkiv)

For Joe Biden var det nok viktigast at riksretten var ferdig såpass raskt. Éi viktig oppgåve for Senatet, er å godkjenne regjeringsmedlemmer. Til no er det berre sju regjeringsmedlemmer som er stadfesta av Senatet.

Den prosessen vart utsett på grunn av riksretten. Det er blant anna svært viktig for Biden å få på plass ein ny justisminister. Biden vil òg prøve å få vedteke ei koronakrisepakke. Då kan ikkje Senatet vere oppteke med ei rettssak.

Slik sett, er det ein siger for dei demokratane som vil sjå framover, at prosessen gjekk så raskt. Men det er eit tap for demokratiet.

Mitch McConnell var ein av republikanarane som stemte for å frikjenne Trump. Like etter voteringa, kom han med ei kraftig fordømming av Trump, der han sa at Trump var «praktisk og moralsk skuldig».

Han gøymde seg bak eit svakt argument om at ein ikkje kunne dømme Trump i riksrett etter at han hadde gått av.

Som leiar for republikanarane i Senatet, er McConnell ivrig til å kvitte seg meg Trump. Oppgjeret vart likevel tamt og skamlaust.

Trump slapp unna med å eggje til vald mot demokratiet.

Dei amerikanske institusjonane klarte ikkje å stå godt nok mot Trump. Éin viktig institusjon er Det republikanske partiet. Dei har grovt feila. Etter riksretten er det heilt tydeleg eit parti som ikkje vil ta avstand frå valdelege forsøk på å kneble demokratiet.

Heldigvis stoppar ikkje det rettslege oppgjeret mot Trump med riksrett. No går steget vidare til strafferetten.

I New York jobbar statsadvokaten med ei sak om Trumps økonomi, og den inneheld skuldingar om skatte-, bank- og forsikringssvindel.

Den saka starta med avsløringa om at Trump hadde betalt hysj-pengar til pornostjerna Stormy Daniels, og har utvikla seg til å involvere hundrevis av millionar dollar i tvilsam gjeld.

I Georgia etterforskar dei Trumps rolle i å forsøkje å endre valresultatet i delstaten. Så kan Trump sjølvsagt bli dradd inn i FBIs etterforsking av angrepet på Kongressen.

Ei eller fleire av desse etterforskingane kan føre til reelle konsekvensar for ekspresidenten. Det står i kontrast til Senatets avgjersle om konsekvensfridom for Trump.

I riksretten risikerte Trump å bli frådømt eit verv han allereie hadde mista. Men no risikerer han fengsel.

USA har ein lang veg å gå for å rehabilitere demokratiet og institusjonane, etter Trumps tid i Det kvite hus.

Det første dei bør starte med, er å innføre ein konsekvenskultur for politikarar som Trump. Det må straffe seg å bryte lova.