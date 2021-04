Folk på bygda kan få hjelp av legespesialistar – utan å forlate heimkommunen

For godt til å vere sant? Ikkje nødvendigvis.

Rolf Martin Tande Fastlege og kommuneoverlege i Masfjorden

Rolf Martin Tande er fastlege i Masfjorden i Nordhordland og meiner digitale samkonsultasjonar kan vere ein god problemløysar på bygdene. Her er han saman med kollega Michelle Jensen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Gjesteskribent Dette er en tekst skrevet av en av BTs gjesteskribenter, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

For mange i distrikta kan vegen til sjukehuset vere lang. Samstundes kan det ikkje jobbe spesialistar på alle område på kvart nes. I tillegg er mange ikkje digitalt kyndige nok til å gjennomføre ein såkalla e-konsultasjon.

Likevel finst det måtar å gje eit meir likeverdig helsetilbod i distrikta på. Eit av svara kan vere samkonsultasjon.

Dette er ein konsultasjon mellom pasienten, sjukehuslegen og fastlegen og har vore lite brukt. Dette skuldast sjølvsagt at det er praktisk vanskeleg for fastlegen å møte i sjukehuset saman med pasienten.

Ved å bruke digitale videorom kan dette verte lettare å gjennomføre. Dersom pasienten har avtale hos fastlegen der sjukehuslegen deltek samtidig digitalt med lyd og videobilete, kan dette redusere behovet for at pasienten fysisk må møte opp på sjukehuset.

Les også Kristin Lemme: Vi mistar meir enn norskprodusert mat når bøndene forsvinn frå bygdene

Dette kan gjelde vurdering av pasienten sine symptom og funn når det gjeld tilvising, og tiltak som kan gi pasienten eit betre helsetilbod enn å bli lagt inn i sjukehuset. Oppfølgjande kontrollar etter operasjonar og annan behandling i sjukehusa kan vere dei mest aktuelle tilfella.

Smitterisikoen under pandemien det siste året har gjort at mange tenestetilbod i aukande grad brukar digitale samhandlingsverktøy. For pasientar og fastlegar har dette vore ei stor omstilling på kort tid.

I Møre og Romsdal har dei det siste året prøvd digitale videorom på lokalsjukehusa der pasienten får konsultasjon med legar ved dei andre sjukehusa.

Les også Ingunn Kjelstad: Eg trudde eg budde i eit verna område. No skal eg visst bu i eit vindkraftanlegg.

Det er derimot gjort få utprøvingar av videokonsultasjon frå spesialisthelsetenesta til fastlegar, legevakt eller sjukeheimar i kommunehelsetenesta.

Lite forsking er gjort på korleis digitale helsetenester endrar pasienten si oppleving samanlikna med korleis tenesta i dag i hovudsak er organisert.

I Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020–2023 har Regjeringa som mål å auke bruken av digitale verktøy i samhandlinga med kommunehelsetenesta.

Løysinga i Møre og Romsdal har også gitt ein viktig klimaeffekt: På få månader i fjor hadde dei spart 30 tonn CO₂.

Kan hende den digitale samkonsultasjonen er ein veg til ei grønare helseteneste.