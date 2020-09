Det skal være høyt under taket på konsert. Å si «fuck politi» bør ikke være straffbart.

Forstår politiet konseptet «ytringsfrihet»? Tiltalen mot artisten Kamelen kan tyde på at noen i etaten sliter litt.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Vinner politiet frem med tiltalen sin, er det all grunn til å frykte at det kan føre til selvsensur hos andre maktkritiske kunstnere. Hva kan man egentlig si fra scenekanten da? spør Frode Bjerkestrand. Foto: Bård Bøe

Konsertscenen Kick i Kristiansand, 8. desember 2018. Allerede etter 20 minutter går det galt:

Bergensrapperen Kamelen skal ha surfet på publikum ut i salen, i retning baren. Han skal ha ropt «fuck politi» tre ganger, en politimann skal ha tatt fra ham mikrofonen, rapperen skal ha blitt håndfast ført ut i en politibil.

Det skal ha blitt aggresjon og rabalder utenfor lokalet, politiet skal ha følt seg truet, og Kamelen ble arrestert.

Og resten er blitt en sørgelig fortelling om ordensmaktens forhold til ytringsfriheten.

Kamelen er tiltalt for flere forhold, blant annet bruk av narkotika og for å ha forulempet politiet. Det er den siste delen som har fått størst oppmerksomhet, naturligvis.

Jussprofessor Hans F. Marthinussen ved UiB er tydelig i sakens anledning:

«Ikke bare dummer politiet seg ut ved å stoppe konserten, de arresterer i tillegg Kamelen. Og så gir de ham et forelegg i etterkant, for å fastholde at de hadde rett – for å beskytte sin egen ræv. Denne saken er ren maktmisbruk fra politiets side», sier han til BT.

Rettssaken mot Kamelen begynner i Kristiansand tirsdag. Den bekrefter nok en gang at kunst og kulturuttrykk kan være provoserende for dem med makt.

Det finnes mange gode eksempler fra musikkens verden. Fra Sex Pistols, som fornærmet den britiske dronningen med «God Save The Queen» i 1977, til rapgruppen N.W.A. med «Fuck Tha Police» i 1988.

Kamelen er altså verken nyskapende eller spesielt original, men er forlengelsen av en lang tradisjon.

At noen roper «fuck politi» bør knapt provosere den mest innbitte besteborger i våre dager.

Bør derfor vi avfeie saken fra Kristiansand som et utslag av sørlandsk bedehusmentalitet? Kanskje ikke.

Da nyheten om anslagene mot justisminister Tor Mikkel Waras hus ble kjent i mars 2019, la statsminister Erna Solberg (H) ansvaret på teaterstykket «Ways Of Seeing»:

«Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker», sa en streng statsminister.

Mange tolket Solberg som om hun mente teatertruppen burde sensurere seg selv. Reaksjonene var kraftige.

Disse eksemplene viser at både politiet og landets fremste politiker har problemer med å tøyle sin moralske forargelse.

Når maktens impulskontroll er så svak, blir ytringsfriheten fort første offer.

Kunst har ofte som hovedmotivasjon og -attraksjon at den er antiautoritær.

Angrep på kunstens ytringsrom vil derfor bli tolket som autoritære. Og det stempelet vil verken statsministeren eller politiet ha på seg, vil jeg tro.

I Norge er det politiet som i praksis har fått myndighet til å definere ytringsfriheten i det offentlige rom.

Ifølge norsk lov kan ikke politiet sensurere ytringer på forhånd, men påtale brudd på rasismeparagrafer og lignende i ettertid.

Uniformerte menn må noen ganger ta store prinsipielle beslutninger i svært opphetede situasjoner, for eksempel når de blir pepret med småstein og løsøre.

Praksisen leder noen ganger politiet rett ut i selvmotsigelser.

For eksempel kan de islamofobe i organisasjonen Sian glatt oppfordre til etnisk rensing midt på Festplassen, mens en rapper ikke kan rope «fuck politi» i et konsertlokale i Kristiansand.

For mange er denne forskjellsbehandlingen en bekreftelse på at politiet forvalter sitt ansvar vilkårlig.

I tillegg virker det som om politiet praktiserer lovverket strengest kun når krenkelsen treffer dem selv.

Det kan i enkelte situasjoner ha noe for seg. Politiet er eneste statsutoriserte voldsutøver i samfunnet, og bør kunne inngyte en viss respekt for å kunne gjøre oppdraget sitt.

Desto verre er det når politiet selv ser ut til å undergrave denne respekten, slik de gjorde i Kristiansand.

Politiet skal tåle å høre ukvemsord rettet mot seg når det kommer fra scene eller sal, når ordene er en del av det kunstneriske uttrykket eller artistens image.

Vinner politiet frem med tiltalen sin, er kan det føre til selvsensur hos andre maktkritiske kunstnere. Hva kan man egentlig si fra scenekanten da?

Artister som Kamelen er avhengige av å fremstå som «gangsta» for å ha troverdighet, for å få strømmet låtene sine, og dra publikum til konsertene.

Politiet i Kristiansand kan paradoksalt nok bidra til å styrke varemerket «Kamelen» blant fansen.

Hvis politiet taper den delen av tiltalen som handler om forulemping av tjenestemenn, vil Kamelen sannsynligvis kunne si «fuck politi» hele veien til banken.

I verste fall kan «føkk ju» bli et gjengs uttrykk for yngre folks mistillit til politiet. Denne gangen har politiet dessverre bidratt til det selv.