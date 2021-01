Hvem skal få bo på Dokken?

La oss ikke bygge en luksusbydel.

Anne Rokkan Kommentator

Denne tomten kan bli den nye indrefileten i Bergens boligmarked. Men er det et slikt nytt nabolag vi ønsker oss, spør kommentator Anne Rokkan. Foto: Jan M. Lillebø

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Sørvest i sentrum ligger en av byens flotteste tomter. Idag er den en usjarmerende industriplass, men de neste tiårene skal den forvandles til en helt ny bydel.

Kloss på sentrum, rett ved havet. Moderne, pen og praktisk.

Så lenge kommunen konsentrerer seg litt, kan Dokken bli et lite stykke utopi.

Men for hvem?

Alle byer preges av sosial variasjon. Levekårene varierer kraftig fra bydel til bydel, og Bergen er ikke noe unntak.

Folkehelseoversikten, tidligere kalt Levekårsundersøkelsen, leverer samme kalde fakta hver gang:

Er du fem år gammel og bor i Årstad bydel, har du mye høyere sannsynlighet for å ha hull i tennene, dårlig søvn og ikke spise frokost, enn dersom du er fem år og bor i Fana.

I fremtiden venter dårligere lønn og tidligere død.

Som undersøkelsen så nøkternt formulerer det: «Vi finner en tydelig tendens til geografisk opphopning av ulemper.»

Slik kjenner vi Dokken i dag. Containerhavnen skal flyttes til Ågotnes. Foto: Helge Skodvin

De av oss som har valgfrihet i boligsituasjonen, har en tendens til å bo sammen med folk som ligner på oss selv. Det er egentlig ikke rart.

Klart det er deilig at alle i sameiet har råd til litt økte felleskostnader, slik at man kan installere elsykkelparkering i boden.

Eller at man har samme kulturelle forståelse av dugnadsånd og stilletider.

At barna går på skole sammen med ressurssterke medelever, slik at de kan spille hverandre gode.

På nye Dokken, et område som fort kan få byens høyeste kvadratmeterpris, virker det kanskje naturlig å utnytte det kommersielle potensialet.

Byen vår har nok av pengesterke kjøpere, og kommunen kan inkassere en klekkelig sum ved å selge dyre tomter og boliger til høystbydende.

Disse pengene kan igjen komme godt med i kommunekassen – for eksempel til andre sosialt utjevnende tiltak, eller til å bygge subsidierte boliger et annet sted.

God idé?

Ikke nødvendigvis.

Det er lite som er så effektivt for polarisering i samfunnet som den gettofiseringen som knyttes til arbeiderklasse- og innvandrerområder.

Motpolen er de hvitmalte gettoene som ligger like isolert bak sine stakittgjerder og tujahekker i andre deler av byen.

Når mennesker fra ulike kår og kulturer ikke lever sammen, klarer vi ikke lenger å forstå hverandre.

Å bo nære hverandre, og møtes i hverdagen, er med på å bygge ned fordommer på tvers av økonomiske, sosiale og kulturelle skillelinjer.

Hvordan, hvor og med hvem vi lever, kan prege oss i generasjoner.

Det har derfor i årevis vært bred politisk enighet om at boligtiltak for vanskeligstilte, i hovedsak kommunale utleieboliger, skal spres og integreres i alle bydeler.

Når det skal konstrueres en ny bydel på Dokken, bør ikke kommunen bygge det samme som de forsøker å fjerne andre steder: Et område hvor prisnivået står i veien for et mangfold av beboere.

En lignende debatt ble nylig løftet av Harald Victor Hove (H). Han ønsker å forsikre seg om at næringslokalene som blir stående tomme på Nordnes etter at Akvariet og Havforskningsinstituttet flytter ned til nye Dokken, ikke blir solgt som luksusleiligheter.

Andre partier deler intensjonen, og mener det heller bør lages familieboliger.

Vi får håpe dette gjelder for nye Dokken også.

Slik ser en av de nye visjonene for Dokken ut. Foto: Asplan Viak / MAD

Dokken-prosjektet er bare i planleggingsfasen, og en overordnet strategiplan skal snart ut på høring.

Kommunen er både eier og byggherre, og kan dermed gjøre andre prioriteringer enn en privat grunneier ville hatt interesse av.

Dokken skal bli en bydel med 3000 boliger, 7000 arbeidsplasser, store rekreasjonsområder, kafeer, barnehage og kulturarenaer.

Her bør det være plass til mange type mennesker og familier.

...og dette er en annen. Det er ingen tvil om at området kan bli et populært sted å bo og leve. Foto: Tredje Natur

Det er ikke dermed sagt at hele Dokken må doneres bort til vanskeligstilte.

Det er naturlig at kommunen tar seg godt betalt for et flertall av boligene. Det koster tross alt penger å utvikle området.

Ved å kalkulere inn den samfunnsmessige verdien av en mangfoldig bydel, er det likevel ikke sikkert at høyest mulig pris på alle boligene er det mest lønnsomme i lengden.

Det finnes nok av gode alternativer.

De siste årene har både kjøpere og boligbyggerlag vist stor entusiasme for såkalt sosial boligbygging.

I Bergen har BOB allerede annonsert at de vil bygge 200 slike boliger på Mindemyren. Bergen kommune bør ikke være dårligere på Dokken.

Det er flere måter å drive sosial boligbygging på. Ulike modeller skal hjelpe kjøpere som mangler egenkapital til å kjøpe den boligen de trenger, inn på markedet.

Enten ved at de får dra nytte av prisstigningen på en bolig de leier, kjøper deler av en bolig og leier resten, eller kjøper rabattert.

Kommunen kan alternativt holde av en del av boligmassen som utleieobjekter, kanskje spesielt tilpasset barnefamilier. Disse leietakerne går imidlertid glipp av de skattemessige fordelene med å eie egen bolig.

Sosiale eierskapsmodeller er derfor en bedre idé for å jevne ut økonomisk ulikhet.

Det finnes også ikke-finansielle måter å bygge sosialt på.

Veldig mange ønsker seg for eksempel tilgang på et gjesterom, en spisestue til større selskaper og et uteområde, uten at det er noe de trenger å bruke hver dag – eller har råd til.

Ved å bygge boliger med delte fellesområder kan man både gjøre boligmassen mer arealeffektiv, og leilighetene rimeligere.

Utfordringen med sosial boligbygging er å hindre at man bare subsidierer boligens første kjøper, som deretter selger den videre til markedspris.

Kommunen må sikre seg gjenkjøpsrett på boligene og forby privat fremleie. Slik kan flere generasjoner få muligheten til å både bo i og eie leiligheter på nye Dokken.

Som et ledd i planleggingen av den nye bydelen, har tre arkitektteam nylig levert idéplaner for fremtidens Dokken – såkalte visjoner.

Skissene av den nye bydelen er frodige og innbydende. Det er ingen tvil om at Dokkens potensiale er stort.

Samtidig vet alle som er glad i bydelen de bor i, at det ikke er bygningsmassen som er avgjørende for bydelens identitet: Det er menneskene i den.

Dokken fortjener å bli mer enn Bergens Aker Brygge. Da trengs det folk – og helst litt ymse.

Kanskje er det plass til et par femåringer fra Årstad.