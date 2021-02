Vedum manglar fullstendig svar i klimapolitikken

Den grøne kløveren visna fredag morgon.

Det er sjeldan ein partileiar blir så avkledd som det Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum blei i Politisk kvarter på NRK fredag morgon.

Programleiar Astrid Randen fekk på 15 effektive minutt avklart at:

Vedum lovar at MDG ikkje får påverke oljepolitikken om dei raudgrøne vinn valet, men ikkje vil svare på om han heller vil gå av enn å samarbeide med dei.

Vedum ikkje veit om Sp stør regjeringas mål om å kutte mellom 50 ( 30 ) og 50 prosent av klimagassutsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor før 2030.

Vedum heller ikkje veit om Sp stør avtalen med EU som forpliktar oss til årvisse kutt, heller enn at alt skal kome seint i perioden.

Vedum ikkje kan svare på om Senterpartiet stør prinsippet om at forureinar skal betale (eller kven som eventuelt skal betale i staden).

Vedum er imot det viktigaste verktøyet i regjeringas klimamelding, høgare CO₂-prising, men ikkje har lansert verkemiddel som kan nå klimamåla.

Senterpartiets leiar smelta raskare enn ein norsk isbre der han sat.

Dette er politisk journalistikk i toppklasse av Astrid Randen.

Mannen som kan bli vår neste statsminister kunne ikkje svare på kva mål Sp har for klimapolitikken eller kva verkemiddel dei vil bruke for å kome dit. Det kunne Sp for ti, tjue og tretti år sidan, men det kan dei ikkje no.

MDG-leiar Une Aina Bastholm var også gjest i studioet. Ho såg nok kva som var i ferd med å skje, og tok så lite plass som mogeleg. Dermed blei det tid til meir utspørjing av Vedum.

Seansen er spektakulær av to grunnar: Klimapolitikk er eit svært sentralt felt, og dei fleste sentrale politikarar bør kome seg greitt gjennom ein 15 minutt lang debatt om saka.

Dessutan er Senterpartiet eit stort parti som tidlegare har vore gode på dette området. Ein skulle tru at dei ikkje ville stått bom fast, slik Vedum gjorde.

Fredagens sending kan markere ei endring i den lange valkampen. Alle parti har sett at det har vore klimapolitisk tørketid i Senterpartiet. At det var full klimakatastrofe, kom nok overraskande på.

Dei store veljargruppene som dei siste åra har flokka seg rundt Senterpartiet, har ikkje klima som hjartesak.

Men så breitt som Sp no mobiliserer, har dei mange veljarar som likevel meiner Noreg må drive ein skikkeleg klimapolitikk. Det er ikkje eit særstandpunkt, men eit syn store delar av folket har.

Sp treng ikkje ligge i tet, men dei kan ikkje tape for Frp heller. Derfor smaker det dårleg med eit Sp som er uklare om både mål og verkemiddel.

Parti etter parti har sett etter eit svakt punkt hos Senterpartiet. Kanskje var akilleshælen gøymt ved at Vedums bein stod i ei grøn kløvereng? I så fall visna det godt rundt Sp-leiaren fredag morgon.

Førebels ser det ut til at Ap lukkast betre enn Venstre i å utnytte dette.

Dagen før den omtalte sendinga var Senterpartiet også invitert til Politisk kvarter for å snakke om klima. Der stilte dei ikkje. Det fekk klimaminister Sveinung Rotevatn til å spele inn ein video med seg sjølv – og ein mjølkekartong i rolla som Vedum.

Rotevatn heldt sine innlegg. Når mjølkekartongen skulle svare, blei den karakteristiske latteren til Vedum spelt av. Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad kalla det «lavmål av en statsråd» til Nationen.

Det er lett å seie seg einig: Dette såg ikkje bra ut. I tillegg er det uklart om det fungerer: Kor glade er eigentleg Venstre-veljarar i grisetaklingar som tek mannen i staden for ballen?

Ein statsråd som latterleggjer og belærer ein mjølkekartong (attpåtil frå Q-meieriene og ikkje Tine!) kan fort vekke sympati for Vedum og forakt for Venstre.

Arbeidarpartiets miljøpolitiske talsperson Espen Barth-Eide gjekk derimot litt annleis til verks: «Jeg tror Senterpartiet nå tar tak i en del litt populistiske symbolsaker, som skepsisen til at du ikke skal kunne kjøre i Kongens gate i Oslo med diesel-SUV», sa han til NTB.

Åtak som viser fram Senterpartiet som eit parti med hjarte for landets rikaste i storbyane, smertar nok meir enn dei som idiotforklarer Vedum.

Sannsynlegvis var ikkje fredagens sending i seg sjølv ei krise for Senterpartiet.

Men om dei ikkje finn betre svar som vanlege folk kan slå seg til ro med, kan denne våren fort bli den varmaste nokosinne. Særleg under føtene på Vedum.