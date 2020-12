Stortinget har forlenga oljealderen

Oljeskattepakken verka som planlagt. Omstillinga av oljeindustrien er utsett til slutten av 2020-talet.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

I juni vart ein brei koalisjon på Stortinget av Ap, Frp, Høgre, KrF, Venstre og Senterpartiet samde om ein skattepakke for oljeindustrien. Den har gjort langt meir enn å hjelpe næringa gjennom koronapandemien, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Vidar Ruud

Oljebransjen og deira interesseorganisasjon, Norsk olje og gass, kan ta juleferie med føtene på bordet, noko godt i glaset og ei god, varm kjensle av å lykkast. Skattepakken dei fekk gjennom i Stortinget i juni har verkeleg gjort susen.

Trass i at dei langsiktige utsiktene for oljenæringa har blitt meir usikre det siste året, har dei planlagde investeringane på norsk sokkel gått opp. Det viser nye tal Norsk olje og gass la fram onsdag. Hovudgrunnen til optimismen er, som organisasjonen sjølv kan konstatere, skatteletten.

Dei reknar med at oljeinvesteringar i åra 2021–24 vil bli 30 milliardar kronar høgare enn dei trudde for eitt år sidan, altså før koronakrisa.

Den største oppjusteringa av investeringsprognosen gjeld slutten av perioden, altså i 2024. Der er investeringane oppjusterte frå 140 til 168 milliardar kroner.

Med andre ord: Oljeskattepakken har gjort mykje meir enn å redde oljeselskapa gjennom koronakrisa. Den har forlenga Noregs avhengigheit av oljen.

Hovudargumentet for skattepakken frå regjeringa og Stortinget, var å redde leverandørindustrien slik at kompetansen der kunne danne grunnlaget for eit grønt industriskifte.

Tala viser at mesteparten av industrien no ikkje treng å omstille seg på lenge. Sjølv om tala viser ein nedgang ifrå 2025, skriv Norsk olje og gass at dei reknar med at dei vil bli oppjusterte. Fleire prosjekt er i emning. Næringa har frist til ut neste år med å levere inn nye utbyggingar med skatterabatt.

Norsk leverandørindustri treng difor ikkje å setje store ressursar inn på å utvikle nye produkt og gå inn i nye marknader. Dei vil stort sett kunne halde fram som før med å jobbe for oljenæringa, til langt ut i siste halvdel av 2020-talet.

Den omstillinga politikarane brukte som argument for skattepakken vil med andre ord ikkje skje. I alle fall ikkje i noko særleg omfang, og ikkje før på slutten av 2020-talet.

Problemet med det er at politikarar, investorar og industrien i mange andre land ikkje tenkjer slik. Der blir det satsa enormt på å vinne konkurransen om framtidas vekstnæringar.

Noreg ligg langt framme på fleire felt, til dømes flytande havvind og nullutslepps skip. Men konkurrentar i Asia og Europa satsar tungt på å ta over leiinga.

Satsingane i verda omkring oss skuldast at investorar og næringsliv reknar med at klimapolitikken blir stramma kraftig inn. I så fall vil pengane i framtida ligge i fornybar, ikkje fossil.

EU leier an, både med investeringar og nye krav. Mellom anna skal dei innføre nye klassifikasjonsreglar («taksonomien»), som vil forsterke flyttinga av investeringar frå fossil til fornybar.

Når Joe Biden tek over som president i USA, er det venta at det vil setje endå meir fart i klimapolitikken.

Kina og andre asiatiske land kan bli nøydde til å følgje etter. Viss ikkje trugar mange i EU med å innføre ein klimatoll, noko USA fort kan slenge seg på.

Utsiktene for oljenæringa har òg blitt svekt av koronapandemien. DNV-GL spår at forbruket av olje allereie nådde toppen i 2019. Det internasjonale energibyrået (IEA) skriv i årets energirapport at toppen truleg blir nådd rundt 2030, ti år tidlegare enn dei trudde for eit år sidan.

Men, legg dei til, viss verda skal nå måla i Parisavtalen må kutta gå langt raskare. Det kan fort skje, drive fram av skiftet i klimapolitiske ambisjonar og investeringar i fornybar.

Alt dette seier sitt om kor kraftig effekten av oljeskattepakken er: at oljeinvesteringane går opp, trass i at både korona, klimapolitikk og ei massiv forflytting av investeringar frå fossil til fornybar har gjort framtida til oljenæringa endå meir uviss.

Når dei norske oljeinvesteringane no likevel aukar, trass større risiko for tap, er det ein glimrande illustrasjon på kva oljeskattepakken eigentleg handlar om: Den flyttar risiko for tap frå selskapa til staten.

Oljeskattepakken gjev selskapa raske pengar, ved at dei kunne skrive av investeringane umiddelbart, i staden for over seks år.

I tillegg får dei eit ekstra frådrag, den såkalla friinntekta, som gjer at staten vil betale rundt 90 prosent av investeringane.

Vonleg vil oljeprisen halde seg høg nok utover på 2020-talet til at staten til slutt vil gå i pluss på dei nye felta. Men risikoen for at det ikkje skjer aukar dess lenger inn i framtida ein kjem.

Difor må lobbyistane i Norsk olje og gass, etter ein velfortent juleferie, byrje førebuinga til neste slag: Å gjere skattepakken permanent, eller helst endå betre.

Det bør ikkje vere umogeleg. Fleirtalet på Stortinget har vist at dei er klare for å spele på laget som osar av trygge, gode, gamle velmaktsdagar: oljelaget.