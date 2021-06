Kva har regjeringa mot solkraft?

Solpanel på hustak er ein konfliktfri veg til store mengder ny straum i Noreg. Så kvifor gjer ikkje regjeringa meir for å få det til?

Tusenvis av nordmenn har gjort som Kerim Hestnes Nisancioglu i Bergen, og lagt solcellepanel på taket. No vil regjeringa gjere det mindre lønsamt, ved å endre nettleiga til folk. Det er ei dårleg sak å ta med seg inn i valkampen, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Jan M. Lillebø

Rundt om i Noreg står tusenvis av nordmenn kvar dag og kosar seg med ein skjerm. Fargerike grafar viser korleis straumen frå solpanela på taket strøymer inn i huset.

Landet har over 7000 såkalla plusskundar, som lagar straum nok til å levere noko av det ut på nettet. Dei flest er privatkundar. Ein million nordmenn drøymer om det same, ifølgje ei spørjeundersøking frå Nordstat.

Førebels er solkraft frå vanlege hustak ikkje spesielt billig. I alle høve ikkje på stader med mykje skyer og fjell som skuggar for solstrålane som siv gjennom skyene. Så for dei som driv med det er det nok mykje idealisme og glede over teknologien.

Men på større bygg med flate tak nærmar prisen på solkraft seg straumprisen i kraftnettet. Ifølgje NVE vil prisen på all solkraft blir halvert fram til 2030 (sjå figur). Andre trur prisfallet vil bli større.

Slår prognosane til NVE til, vil kraft frå store, flate tak bli ei av dei billigaste energikjeldene i Noreg i 2030. Berre bakkemonterte solkraftverk og vindkraft på land vil vere billigare, men dei er meir problematiske fordi dei krev store areal.

Noreg treng meir straum framover, sjølv om det i dag er eit solid overskot. Kor mykje landet treng, kjem an på kor mykje ny, kraftkrevjande industri som blir bygd. Potensialet er enormt.

Den billigaste krafta får ein i dag frå vindkraftverk på land. Men den har heile Stortinget meir eller mindre gjeve opp, i møte med sterk folkeleg motstand.

Flytande havvind er førebels svært dyr, og vil ta lang tid å bygge ut. Og opprusting av vasskraftverk vil på langt nær gje nok straum, og større utbyggingar vil bety store naturinngrep. Atomkraft er dyr, tek tid og har eit avfallsproblem.

Solkraft frå bygg blir til samanlikning i hovudsak finansiert av brukarane sjølve. Det øydelegg ingen natur, leverer meir føreseieleg kraft enn vindkraftverk og avlastar nettet fordi brukarane lagar si eiga kraft.

Hovudproblemet med solkraft i Noreg er at produksjonen er minst om vinteren, når vi treng krafta mest. Men eit godt supplement til anna kraft vil det uansett vere.

Og potensialet er enormt. Multikonsult har rekna ut at norske bygg i teorien kan produsere 32 terawatt-timar (TWh) med straum. Institutt for energiteknikk (IFE) meiner potensialet er over 50 TWh.

Til samanlikning var den samla straumproduksjonen i Noreg i fjor 154 TWh.

Med slike utsikter skulle ein tru at regjeringa kasta alt dei hadde i hendene, og gjorde det dei kunne for å få fart på utbygginga. Men merkeleg nok gjer dei det motsette:

Frå 1. januar 2022 vil dei endre straumrekninga til folk, slik at det vil løne seg mindre å installere solpanel.

Enkelt fortald vil ein stor del av nettleiga bli gjort til ein fast sum, i staden for å følgje straumbruken. Den nye nettleiga må ein betale uansett kor lite straum ein brukar.

Korleis dette vil slå ut veit ingen heilt nøyaktig, fordi regjeringa legg opp til at nettselskapa kan velje framgangsmåte sjølv. Mykje tyder på at selskapa vil velje det enklaste alternativet, som er å fastsetje prisen etter storleiken på hovudsikringa.

Viss du isolerer huset, eller installerer solpanel på taket og kuttar straumforbruket, må du difor byte hovudsikring om du vil få lågare nettleige. Og det vil koste.

For mange med solceller på taket vil det heller ikkje vere mogeleg å byte hovudsikring. For sjølv om solceller gjer at du treng langt mindre straum totalt, må ein likevel ha den store hovudsikring for å takle kalde, mørke vinterkveldar når solcellene ikkje lagar straum.

Solbransjen og miljøorganisasjonane har protestert mot endringa. I februar bad Ap, Sp, SV og MDG regjeringa om å «innføre et system for effektariffer som ikke hemmer etableringen av solkraft».

Regjeringa svarte med det motsette. Dei raudgrøne fekk heller ikkje regjeringa med på ein plan for å stimulere til auka produksjon av solkraft eller mange av dei andre tiltaka dei foreslo.

Alt tyder på at dei raudgrøne vil ta over makta til hausten. Då bør dei sjølve oppfylle desse krava.

Eit anna tiltak dei bør gripe fatt i er støtteordningane frå statens fremste klimaomstillingsorgan, Enova. Frå 1. juli, altså førstkomande torsdag, reduserer Enova støtta til installering av solpanel i private heimar med 2500 kroner.

Det er ikkje all verda, men poenget er at det går feil veg. Logikken til Enova, som jo utfører regjeringas politikk, er at dei skal kutte støtta etter kvart som ulike tiltak blir lønsame utan.

I seg sjølv er det fornuftig. Men ikkje viss målet er å skaffe Noreg nok straum til å møte det grøne skiftet.

Så dyrt for staten er det heller ikkje. Vanlege hushaldningar betalar årleg inn 400 millionar kroner til Enova, gjennom eit påslag på nettleiga.

Desse pengane skal gå tilbake til hushaldningane, som enøk-tiltak. Men dei siste åra har Enova berre betalt ut ein brøkdel av beløpet. Til no i år: 56 millionar kroner.

Enova kan difor byrje med å bruke dei pengane dei allereie har.

Så må eg skyte inn at regjeringa har gjort ei fornuftig endring, strengt tatt som følgje av endra EU-reglar: Dei har sendt på høyring eit forslag om at næringsbygg og burettslag skal sleppe elavgift, når dei fører straumen til eit nabobygg.

Men skal det bli fart på utbygginga, må politikken i større grad støtte og ikkje motarbeide utbygginga av solkraft på bygg.

Statens eige utgreiingsorgan, NVE, reknar med at det vil bli bygd ut sju TWh med solkraft fram til 2040. Til samanlikning har alpelandet Sveits mål om 40 TWh innan same år.

Viss staten stikk litt færre kjeppar i hjula for solkraft, kan produksjonen bli langt høgare her i landet òg.

Det er ei så god valkampsak, at ein ikkje skal utelukke at regjeringa kjem på betre tankar.