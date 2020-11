Klimaaktivistene blir beskyldt for å bruke rettssalen som politisk forestilling

Med dramaet som utspiller seg i virkeligheten, er det vanskelig å klandre dem for å ta alle virkemidler i bruk.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, og leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, står bak klimasøksmålet mot staten. Før første rettsrunde i Oslo tingrett i 2017, reiste miljøbevegelsen en isskulptur med henvisning til miljøparagrafen i Grunnloven. Nå er det opp til Høyesterett i plenum å tolke bestemmelsen. Foto: NTB scanpix

Før landets aller første klimarettssak, hadde miljøbevegelsen reist en diger skulptur av is utenfor rettssalen.

Den hadde § 112 – miljøparagrafen i Grunnloven – gravert inn med store, lysende bokstaver.

Det var vanskelig å tolke kolossen som noe annet enn en gigantisk gravstein.

Klimasøksmålet har ikke akkurat manglet sterke virkemidler og spydig replikkveksling.

«De bruker rettssaken til å lage miljøpolitisk forestilling», sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted den gang.

Han er statens egen advokat, og var tydelig oppgitt over at det trauste, norske rettsvesenet blir brukt til politisk aktivisme.

«Amerikanisering!», sa han. «Rettsliggjøring!» «Politisering!».

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted er snart klar for tredje rettsrunde i den historiske klimarettssaken der miljøorganisasjonene saksøker staten for oljeboring i Barentshavet. Foto: Lise Åserud / NTB

Grunnen til at saken er så betent, er at den handler om domstolenes politiske rolle.

Onsdag 4. november kommer klimasøksmålet helt til Høyesterett i plenum – alle rettsaktivisters drømmearena. Saken er så prinsipiell at alle de 19 dommerne skal ta stilling.

Hvis den oljehungrige norske staten taper, blir det en formidabel symbolseier for klimasaken.

Klimasøksmål mot staten er blitt en slags global trend.

I Norge begynte det i 2016, da Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte Olje- og energidepartementet.

De mener vedtaket om å åpne for oljeleting i ubesudlede deler av Barentshavet er så skadelig at det strider mot miljøparagrafen i Grunnloven.

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, advokat Cathrine Hambro og leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær er aktørene bak søksmålet mot den norske staten. Søksmålet kom etter at regjeringen åpnet for oljeleting i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Grunnlovens § 112 sier at alle har rett til et sunt miljø, og at naturressursene skal disponeres på en måte som sikrer denne retten, også for kommende slekter.

Bare en tannløs festtale? Eller lar miljøparagrafen domstolene gripe inn i klimafiendtlige, politiske vedtak?

Den rettslige striden handler om tolkingen av siste setning: «Dei statlige styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningene».

En samlet Høyesterett skal ta stilling til hvordan Grunnlovens miljøbestemmelse i § 112 skal tolkes når klimasøksmålet blir behandlet i plenum onsdag 4. november. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Den gamle miljøparagrafen i Grunnloven, § 110 b, ble aldri mer enn hul 17. mai-sang. Men Stortinget frisket opp bestemmelsen under det store grunnlovsjubileet i 2014.

Poenget var å sette en absolutt grense for hvor stor skade myndighetene kan påføre miljøet, mener klimaorganisasjonene som saksøker staten.

Stortinget har helt bevisst gitt folk miljørettigheter, regjeringen har sviktet, og domstolene kan bruke Grunnloven til å gripe inn.

«Spørsmålet er ikke om domstolene bør sette grenser. Spørsmålet er hvor grensen går, og den går definitivt her», argumenterer saksøkernes advokat, Cathrine Hambro.

Høyesterett må videreføre norsk skeptisk tradisjon, og tolke §112 tilbakeholdent og med respekt for maktfordeling og demokrati, mente regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og resten av statens advokater under første runde av klimasøksmålet i Oslo tingrett i 2017. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kaller det «en frirettslig kampanje». «Frirettslig» er det nærmeste man kommer banning på advokatspråket.

Stortinget mente aldri at § 112 skulle gi folk rettigheter de kunne drasse med seg til domstolen, mener statens advokater. Noe sånt ville i praksis stanse all oljeutvinning på norsk sokkel. Paragrafen er bare et uttrykk for «felles samfunnsmål».

Det er udemokratisk å bruke Grunnloven til å gripe inn i politikk. Høyesterett må videreføre norsk skeptisk tradisjon, og tolke §112 tilbakeholdent og med respekt for maktfordeling og demokrati, argumenterer Sejersted.

Et sekstitalls klimasaker har versert i verdens rettssystemer de siste 15 årene, og både i Nederland, Pakistan og Sør-Afrika er regjeringer domfelt. Høyesterettsjustitiarius Toril Øie leder rettsforhandlingene når Norge står for tur. Hvorfor skulle Høyesterett holde seg unna vår tids viktigste sak, spør politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er ikke et amerikansk fenomen at Høyesterett tolker Grunnloven og forkaster lover og vedtak som strider mot den. Norge innførte såkalt prøvingsrett for domstolene på 1820-tallet, som land nummer to i verden etter USA.

Høyesterett i plenum har tatt stilling til betente, prinsipielle saker som rederiskatt og fiskekvoter og utbygging av Alta-vassdraget. Hvorfor skulle de holde seg unna vår tids viktigste sak?

Pål W. Lorentzen er styreleder i Norsk klimastiftelse og en av initiativtakerne bak klimasøksmålet. «Hvis vi skal la politikerne råde, tror jeg dette går til helvete», sa han i et tidligere intervju med BT. Foto: Elias Dahlen

En annen misforståelse er at Grunnloven er et nostalgisk symboldokument som bare trekkes frem på 17. mai. Sånn er det ikke.

Grunnloven er vårt øverste uttrykk for folkevilje og demokrati. Lex Superior – loven over alle lover. Ekte juss, som kan og skal brukes.

I artikkelen «Klimasøksmål og demokrati» i Nytt Norsk Tidsskrift, argumenterer jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde for at klimasøksmålet faktisk har en demokratisk funksjon: Det sikrer at politiske vurderinger blir gjort tilgjengelig for offentlig debatt.

NRKs ferske avsløring om at tidligere oljeminister Ola Borten Moe (Sp) og hans departement holdt tilbake vesentlig informasjon om lønnsomheten ved oljeleting i Barentshavet, understreker nettopp dette poenget.

Greta Thunberg-effekten og hennes og skolestreik for klimaet har ført til massedemonstrasjoner og en voldsom mobilisering, skriver politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Klimaorganisasjonene tapte saken i både tingretten og lagmannsretten.

Det er krevende å påvise at akkurat denne konsesjonsrunden velter togradersmålet og forpurrer Grunnlovens garantier om et godt miljø for våre etterkommere.

Men samtidig som søksmålet har snirklet seg oppover i rettssystemet, har mye endret seg utenfor rettssalen.

Greta Thunberg-effekten og hennes og skolestreik for klimaet har ført til massedemonstrasjoner og en voldsom mobilisering.

Ekstremnedbør og ras og flom preger nyhetsbildet. Havet stiger, breene smelter, permafrosten tiner. På noen få år har alvoret har gått opp for mange flere.

Klimaorganisasjonene trenger ikke vinne søksmålet for å vinne saken.

Å få Høyesterett til å slå fast at Grunnlovens § 112 er juss som kan brukes, vil være en enorm seier. Og selv om de taper slaget i retten, har de allerede vunnet krigen om opinionen.

Det blir arrangert markeringer over hele landet til støtte for klimasøksmålet mot staten. Her fra Eidsvolls plass i Oslo før saken kom opp i Borgarting lagmannsrett i november 2019. Foto: Terje Pedersen

Isskulpturen med miljøparagrafen kan tolkes som et dystert frempek mot undergang og utryddelse og nedsmelting.

Men stadig flere håper den ikke vil stå igjen som enda et monument over vår generasjons utilstrekkelighet.