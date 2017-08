No er det skamlause tider.

Bestefar er transe? Mamma og pappa er på Tinder? Barna ser på nettporno? Det er ikkje nok. Det blir ikkje nok før tante har hatt sex på statsfjernsynet. NRK hjelper deg.

Rundt om i Oslo har NRK hengt opp lappar for å få tak i par som vil framføra sex framføre fjernsynskamera og ein stab av statstenestemenn. Sex på ein naturleg måte, naturlegvis. Det er heile vitsen. Elles kunne NRK like gjerne kjøpt ein film frå den amerikanske pornoindustrien, nett som i 2015, då statskanalen skulle illustrera og belysa eit så vanskeleg og utfordrande tema som pornografi på ein morosam måte.

Denne gongen skal ikkje NRK-sex vera morosam, berre modig og kontroversiell og vanskeleg og utfordrande. Programleiar Line Elvsåshagen skal bruka sine eigne kompleks og si eiga selfiemisnøye for å hjelpa den unge målgruppa.

Og det er kø av par som både vil visa seg fram og visa kor flinke dei er i NRK-sex, fortel programleiaren. Ho vil ikkje hoppa i høyet sjølv. Men ho har alt slutta å barbera seg.

For sju år sidan, då NRK tok på seg å læra barn og unge å onanera, var det ingen etterkomarar av Harald Hårfagre som våga å blotta genitaliane sine på skulefjernsyn.

Ikkje ein einaste av landets fjortentusenåttehudreogseksten statsautoriserte seksualterapeutar firte ned i embets medfør. Alle NRKs trettentusentohundreogsju statstenestemenn bolta smekken.

Ein middelaldrande, kvinneleg, kvit onanist måtte hyrast inn frå USA som førebilete for multikulturelle, norske mindreårige og litt eldre. Ekspertkommentator og sekundant var ei endå meir aldersstigen, kvit, amerikansk dame. Så seksuelt tilbakeståande var det norske folk i 2010.

No er det skamlause tider, med syttito offisielle seksuelle preferansar og tallause variasjonar. Det ville vera flaut om skulle NRK plukka ut eit A4 heteropar til fjensynsframvisinga av sex på ein naturleg måte. Eit muslimsk lespepar ville kunna visa at det er like halal for muslimar å ha naturleg sex på fjernsyn som det er for ikkje-muslimar.

NRK kan aldri blir modig nok. NRK kan aldri bli kontroversiell nok.