Alle ser at sukkeravgiftene må endres. I stedet skrudde de borgerlige bare opp satsene.

Det er september 1953, og bakermester Eigil Nilssen fra Skien må møte i lagmannsretten.

Han hadde bakt 265.600 kokosboller uten å betale sukkeravgift. Retten straffet ham med en bot på 500 kroner og staten inndro 41.760 kroner, meldte VG den gangen.

Bakermesteren ga seg ikke. Han tok saken til Høyesterett. Og vant.

Men staten var slu, og tilpasset regelverket dommen fra Høyesterett. I juni 1954 skrev VG at «De berømte koksbollene fra Wienerbakeriet i Skien er på ny rundgang i retten».

Lovendringen gjorde at bakermester Nilssen nå kunne bli straffet.

Fem år senere var koksboller blitt til vafler. Avgiftsdirektoratet hadde tatt prøver av Nilssens wienervafler, og funnet ut at de var avgiftspliktige. Mens saken gikk til Høyesterett, kom staten med nye anklager mot Nilssen.

Historien endte med at den sukkerglade og avgiftshatende bakermesteren måtte i fengsel i seks måneder for konkurssvik, uriktig regnskapsførsel, for å påvirke et vitne til å avgi falsk forklaring – og for ikke å ha betalt sukkeravgiften.

Sånn kan det altså gå. Hvis myndighetene vil ha penger, tar de pengene.

Det finnes alltid en vei til statskassen.

Nå skal staten ta enda mer penger fra søtt og sukker.

Sjokolade- og sukkervareavgiften skal ha eksistert siden 1922. Søtsakene var utenlandske luksusvarer som politikerne gjerne ville bruke for å hente inn mer penger. Den gangen hadde det selvsagt ingen helsemessig begrunnelse.

I senere tid har det også kommet en sukkeravgift på alkoholfri drikke.

Etter lang nok tid, blir alle avgifter til slutt en følgefeil hvis de ikke endres. Folk og vaner endrer seg, og avgiftene gir ikke lenger så mye mening, men pengene trumfer fornuften.

Akkurat det skjedde i år. Både sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer er innrettet på en måte som har fått kritikk fra politikere fra alle kanter de siste tiårene. Men da regjeringspartiene Høyre og Frp skulle forhandle statsbudsjett med KrF og Venstre, var det ikke tid til å fikse systemet. De bare økte avgiftene.

For noen år siden blåste vinden en annen retning.

I 2005 var Kjell Magne Bondevik (KrF) avtroppende statsminister, og i hans siste statsbudsjett sammen med Høyre og Venstre foreslo han å fjerne sukkeravgiften.

Da Jens Stoltenberg (Ap) tiltrådte, sørget hans regjering for at den besto. De trengte pengene.

Men Stoltenberg møtte motstand fra egne rekker. Fungerende LO-leder Roar Flåthen og hundrevis av ansatte ved Brynild, Freia og Nidar sendte brev til regjeringen. «Fjern sukkeravgiften før dere fjerner arbeidsplassene våre», skrev de ansatte ifølge Dagsavisen.

Men avgiften besto.

Tre år senere var Stoltenberg på besøk hos arbeiderne i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. De kunne fortelle ham konsekvensen av at alle alkoholfrie drikkevarer ble ilagt sukkeravgift så lenge de hadde noe sukker eller søtstoff.

Det rammet også en flaske vann med en dråpe sitron.

Statsministeren ble overrasket. «Det var nyttig at jeg kom hit, for å si det sånn. Noen ganger er det gode grunner for dumme ting. Andre ganger er det mindre gode grunner for dumme ting. Vi skal finne ut av dette», sa Stoltenberg ifølge NTB.

Han lovet å rydde opp. Men ingenting ble gjort. Blander du vann og jus, to sukkeravgiftsfrie produkter, blir det avgift.

Sukkeravgiftssystemet er fullt av hull.

For en flaske med sukkerfri iste, må du betale sukkeravgift. Men for pulver-iste fullt av sukker, er det ingen avgift.

Ren marsipan kommer med avgift, men hvis marsipanen er bakt, regnes den som en kake, og er uten avgift.

En Snickers-sjokolade har avgift, mens en Snickers-is slipper, fordi den er en is.

Kjeks med sjokolade rundt er avgiftsbelagt, mens sjokolade med kjeks rundt ikke er det.

Sjokolade- og sukkervareavgiften gjelder til og med for sukkerfri tyggis – helt uavhengig av hvor mange tannleger som anbefaler den.

For drikkevarene er avgiften per liter. Ikke per liter sukker, men per liter med drikke. Avgiften ville vært lik uansett om Coca-Cola besto av 90 eller 1 prosent sukker. Og den er den samme for Coca-Cola Zero, helt uten sukker.

Slik er det også med sjokolade- og sukkervareavgiften. Avgiften er per kilo av varens vekt, helt uavhengig av hvor mye sukker den inneholder.

Derfor får produsentene ingen insentiv til å redusere sukkerinnholdet i varene.

Alt dette visste de borgerlige partiene da de satte seg ned rundt forhandlingsbordet denne høsten.

KrFs forslag var å øke momsen på snop og brus. Da svarte Finansdepartementet at det vil være vanskelig å avgrense hva som var snop og brus.

Da måtte de gjøre det enkelt, og øke de to sukkeravgiftene. Ingen av de tre andre partiene var for, men siden KrF insisterte på penger til lærernorm, pleiepenger og kristent arbeid blant blinde og svaksynte, endte de opp med å kreve inn mer enn 1,8 milliarder ekstra kroner i søte avgifter.

Dette er hvordan hele avgiftssystemet ender opp med å bli et lappeteppe. For mange spesifikke avgifter og for mange unntak gjør alt mindre treffsikkert.

Avgiftssystemet for sukker er for lengst modent for en skikkelig gjennomgang. Likevel valgte budsjettkameratene den enkleste løsningen.

På 50-tallet var det bakermester Nilssen. Nå er det bryggerilobbyist Petter Nome som raser mot politikernes sukkeravgift.

Lite har endret seg. Politikerne trenger de pengene. Søtsuget er for sterkt.