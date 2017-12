Helt siden statsminister Erna Solberg (H) kom med etterlengtede statlige penger til sentralbadet i mai i år, har optimismen rundt Sentralbadet som nytt danse- og teaterhus i Bergen vært lun og fin.

Når Hordaland fylkesting nå hakker og stammer seg til et vagt vedtak om å støtte en ny utredning, skaper det uro og irritasjon.

Men ingen burde vært overrasket. Allerede i juni uttrykte fylkestinget at statens velvillighet kan bli en tvangstrøye for fylket. Det er greit for Erna å love en tredjedel av 700 millioner kroner til prosjektet, og så kreve at kommune og fylke stiller opp med det samme.

Men hvor i all verden skal det utarmede Hordaland, som snart skal bli en region med Sogn og Fjordane, ta pengene fra?

Ved å fjerne begrepet «Sentralbadet» fra vedtaket, er Fylkestinget unødvendig passivt. Enhver som leser teksten, vil tolke det som om fylkespolitikerne uansett har badehuset i tankene. Men her er angsten for å forplikte seg så sterk, at det har satt seg i språket.

Det sier en hel del om fylkeskommunens dilemma. Fylket har ikke anledning til å kreve inn egne skatter, men må leve innenfor rammen som staten til enhver tid setter. Og alle som orker å lese økonomiplanen for Hordaland fylkes 2018-budsjett, ser at det ikke er jubel og velstand.

Planen begynner med denne grå formuleringen: «Budsjettforslaget for 2018 er stramt». Deretter blir det bare verre.

Fylket skal finansiere arbeidet med nye fergekontrakter. Hordaland er en versting på gjeldsgrad blant landets fylkeskommuner, og økningen i overføringene til fylket i 2018 ligger godt under lønns- og prisveksten.

Å finne 230 millioner kroner til et kulturhus der Staten eier 70 prosent av den ene leietakeren (Carte Blanche), er en politisk pakke som er krevende å selge.

På kort sikt finnes det ingen behagelig løsning for fylkeskommunen. Dermed er Sentralbadet i realiteten i spill, og det kan ta enda lengre tid før Carte Blanche og BIT Teatergarasjen kommer seg i hus.

En tenkelig utvei er at kommunen og staten sammen tar større del av det økonomiske ansvaret. Kanskje private aktører også kan komme på banen.

Men da må politikerne slutte å late som om byrdefordelingen er rettferdig, og komponere en realistisk plan for finansiering av Sentralbadet.

Noe annet er å holde kultur-Bergen for narr.