Opprørene i USA viser hvor bra norsk politi er

I USA er politivold satt i system, i Norge er våpen et unntak.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

I USA stiller politiet mannsterke under demonstrasjonene som ble utløst av drapet på George Floyd. I Norge er slike saker tragiske unntak, i USA er politibrutalitet nærmest satt i system, skriver Eirin Eikefjord. Foto: John Minchillo / AP

George Floyd døde etter at en politimann satt med kneet på nakken hans i nesten ni minutter. Han fikk ikke puste.

Drapet føyer seg inn i den lange rekken av eksempler på rasistisk motivert politivold i USA. Politiet skyter først og tenker senere – og slipper nesten alltid unna med det.

Til sammenlikning fremstår den knirkete innføringen av nærpolitireformen her hjemme nokså bagatellmessig.

Det norske politiet har for all del ikke plettfritt rulleblad.

«Det er ille overalt, men det er verst i Bergen», skrev tidligere etterforsker og privatdetektiv Ola Thune i boken «Byen vest for loven».

Boken – med undertittelen «Ukultur, maktspill og udugelighet» – tar for seg de mørkeste kapitlene i byens politihistorie, deriblant Monika-saken og de evig omdiskuterte politivoldssakene.

Et av de styggeste eksemplene på politivold i nyere tid er Obiora-saken i Trondheim.

I 2006 protesterte Eugene Obiora – norsk statsborger, opprinnelig fra Nigeria – mot et avslag på sosialhjelp utenfor Østbyen servicekontor.

Han ble oppfattet som truende, pågrepet av en hundepatrulje og lagt i bakken av tre politifolk. Obiora døde av surstoffmangel – trolig etter et ulovlig halsgrep.

I ettertid presterte politifolkets fremste tillitsvalgte og talsperson å kalle det «godt politiarbeid».

Et av de styggeste eksemplene på politivold i nyere tid er Obiora-saken i Trondheim. Han ble pågrepet og lagt i bakken av tre politifolk, og døde av surstoffmangel – trolig etter et ulovlig halsgrep. Foto: Kallestad, Gorm

Men uansett hvor mørkt det blir, blir det aldri like mørkt som i USA. I Norge er disse sakene tragiske unntak, i USA er politibrutalitet nærmest satt i system.

Forklaringen på hvorfor det har gått så galt er sammensatt, og har lange historiske røtter.

Det mest iøynefallende er det militante preget.

Politifolk blir rustet til tennene med pansrede kjøretøy, granatkastere og tunge våpen.

Det skyldes det såkalte 1033-programmet, som sørger for at overskuddsmateriell fra militæret blir overført til politiet, som kommentator Therese Sollien skriver om i Aftenposten.

Insentivene er fullstendig perverse. For at politistyrkene skal få beholde militærutstyret, må det brukes minst én gang i året, ifølge Dag og Tid.

Dødsfall etter dødsfall etter dødsfall etter dødsfall viser hvordan ubevæpnede svarte blir brutalt angrepet og drept av politiet i USA. Her fra en av de mange protestene, i Houston, Texas 2. juni. Foto: ADREES LATIF / X90022

Etter politidrapene på Trayvon Martin og Tamir Rice og Michael Brown, forsøkte president Barack Obama å strupe ordningen i 2015. Donald Trump høynet med å gjeninnføre den i 2017.

Men selv om Trump stadig hisser til strid, er ikke opprustningen bare hans skyld.

Boken «The Rise of the Warrior Cop» viser hvordan myndighetenes krig mot narkotika og terror har drevet frem en massiv opprustning av politiet i lang, lang tid.

I løpet av én dag fyrer en amerikansk konstabel av like mange skudd som hele den norske politistyrken på ett år, ifølge Aftenposten.

Det skyldes åpenbart tilgangen på våpen. Det skyldes også faktorer som kultur og tradisjon og utdanning.

I delstaten Louisiana er det mulig å ta politiskolen på ni uker. Det sier seg selv at kvalitetssikringen er deretter. I Norge tar utdanningen tre år.

Dødsfall etter dødsfall etter dødsfall etter dødsfall viser hvordan ubevæpnede svarte blir brutalt angrepet og drept av politiet i USA.

Det er umulig å finne ut hvor mange, fordi myndighetene åpenbart ikke er tjent med å føre statistikk. Men politifolkene kommer stort sett alltid unna med det.

En rekke mekanismer beskytter politiet mot å bli stilt til ansvar, ifølge podkasten The Daily.

«The blue wall of silence» er betegnelsen på en sterk samholdskultur som hindrer at politifolk rapporterer om kollegers brutalitet og feilgrep. Sterke fagforeninger støtter opp, advokater feiger ut, og hvis sakene kommer til retten, tør ikke juryene tvile på det myndighetene sier.

Rettssystemet sikrer politifolk nærmest ubegrenset immunitet. Politiskiltet har blitt et ut av fengsel-kort, konkluderer New York Times på lederplass.

Noen av disse mekanismene er det tegn til også i Norge.

Systemet for å etterforske tjenestefeil har såpass tette bånd til politiet at det kan gi inntrykk av at etaten etterforsker – og frikjenner – seg selv.

Fundamental svikt – som Obiora-saken eller politivoldssakene i Bergen eller terrorangrepet 22. juli eller Monika-saken – ender stort sett uten konsekvenser.

Når det kommer kritikk utenfra, slutter etaten rekkene. Sterk korpsånd kan gjøre det vanskelig å avdekke feil, og polititopper iler ikke akkurat til for å legge seg flate.

Hele USA har reist seg for å kreve rettferdighet og protestere mot vold fra politiet. Responsen er mer maktbruk. Foto: Frank Franklin II / AP

Likevel: Mest av alt viser hendelsene i USA hvor velfungerende det norske politiet er.

I Norge har politiet et sivilt preg, og skal avspeile idealer som legitimitet og samspill og tillit. Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet, og legge vekt på forebygging.

Den tilbaketrukne rollen kommer særlig til uttrykk gjennom svært restriktiv tilgang til våpen.

I Norge brukes våpen kun i helt spesielle tilfeller, og blir lagret i bilen og ikke på hoften. Dermed blir politiet tvunget til å tenke seg om før de skyter – og bruke andre metoder for å løse konflikter.

Det er nokså enestående, også i Norden. Man skal ikke lenger enn til Sverige før politiet skyter fem ganger så ofte og fire ganger flere.

Idealet om et ubevæpnet politi er under stadig press.

Både politiets fagforening og flere politimestre – blant andre Kaare Songstad her i Vest – vil utstyre politifolk med våpen permanent.

Frp er foreløpig det eneste partiet som er såpass trigger happy. Men Høyre er delt og terskelen er senket, og politiske vinder kan fort snu når terrorangrepene kommer tettere og trygghetsfølelsen forsvinner.

Tillit, dialog og fravær av våpen gjør det norske politiet helt unikt. Protestene og rasedrapene og den eskalerende politibrutaliteten i USA viser hvor galt det kan gå hvis man ikke verner om disse skjøre verdiene.