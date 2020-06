Ei høgare sperregrense gir oss eit svakare folkestyre

Folk flest bør framleis bli representert på Stortinget.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) ønskjer å heve sperregrensa til fem prosent. Foto: Vidar Ruud (Arkiv)

Frp ønskjer å heve sperregrensa frå fire til fem prosent, for å gje små parti mindre makt. Roy Steffensen (Frp) leverte framlegget. Han har sett seg lei på at parti som KrF og Venstre får meir makt enn storleiken skulle tilseie.

«Det har utviklet seg til at mindre partier har fått vetorett, som KrF i bioteknologiloven og Venstre som fikk blokkert Lofoten og konsekvensutredning», seier han til TV 2. Det høyrer til soga at Stortinget nett omgjekk KrF og endra bioteknologilova.

Stemmer tel, men det er valordninga som avgjer valet. Stortingsvalet i 2017 kunne sett heilt annleis ut, sjølv om ein berre skrur sperregrensa litt opp. Med alt anna likt, ville ei sperregrense på fem prosent gitt eit raudgrønt fleirtal i 2017.

Når det eine talet snur opp ned på kven som styrer Noreg, er det ganske viktig.

Når eit parti kjem over sperregrensa, er det med i kampen om dei 19 utjamningsmandata på Stortinget.

Grensa skal ikkje gje små parti unaturleg mykje makt, men sørgje for at partia som bryt sperregrensa får om lag den representasjonen i Stortinget som talet på stemmer skulle tilseie.

Sju av ni parti på Stortinget er over sperregrensa. Dei har rundt 15–16.000 stemmer bak kvart mandat på Stortinget. MDG og Raudt ligg under sperregrensa. MDG har 94.000 veljarar bak sitt eine mandat. Raudt har 70.000.

Hadde Venstre eller KrF fått nokre tusen stemmer mindre, ville dei mista sine høvesvis fire og fem utjamningsmandat. Får Steffensen og Frp som dei vil, går ein altså lenger vekk frå at alle stemmer skal telje likt.

Store parti vil vinne, medan andre veljarar ikkje blir representert.

Det som faktisk gjer at små parti får stor makt, er parlamentarismen.

Då Høgre og Frp fekk til saman 72 mandat i førre stortingsval, mangla dei 13 for å ha fleirtal på Stortinget. Dei stemmene må dei hente inn ved å samarbeide med fleire parti.

Venstre og KrF fekk til saman 16 mandat i Stortinget. Difor kunne Høgre og Frp skipe ei regjering med støtte frå KrF og Venstre.

Frp kan ikkje gjere noko med at ei regjering treng eit fleirtal bak seg i Stortinget. Då er det mykje lettare å berre trikse med valordninga for å gjere regjeringslivet lettare.

Men det er ein frykteleg dårleg idé.

På snittet av meiningsmålingane for juni, ligg Venstre, KrF og Raudt under fem prosent. Deira 330.000 veljarar ville ikkje hatt ein god representasjon på Stortinget med Frps sperregrense.

MDG ligg akkurat på fem prosent. Deira 150.000 veljarar på desse målingane, kan med eit ørlite fall bli svært dårleg representert.

Ei høg sperregrense fjernar ein del av folkestyret, fordi færre folk får vere med å styre.

Difor har vallovutvalet sagt at Noreg bør senke sperregrensa til tre prosent.

Då blir ein større del av veljarmassen høyrd i valet, og representasjonen blir betre.

Frp er uroa over at ei lågare sperregrense vil føre til at det blir fleire parti på Stortinget, og at det vil gjere jobben med å skipe regjering vanskelegare.

For det første: Målet i frie val må vere at resultatet skal vere eit korrekt uttrykk for kva den norske befolkninga meiner.

For det andre: Det er vanskeleg å sjå for seg ein situasjon der eit parti kjem over den nasjonale sperregrensa på tre prosent, utan å samtidig kome inn på Stortinget med distriktsmandat.

Difor blir det neppe fleire parti på Stortinget med ei sperregrense på tre prosent.

Steffensen seier òg til TV 2 at sidan alle er einige om å ha ei sperregrense, er det ikkje noko prinsipielt i vegen for å heve den. Så enkelt er det ikkje. Det er andre prinsipp som gjeld når sperregrensa er låg, enn når den er høg.

Ei høgare sperregrense lar færre veljarar vere med på lasset. Stortinget blir ei forsamling av og for færre nordmenn og ikkje folk flest, dersom sperregrensa går opp.