Det endelige oppgjøret

Arbeiderpartiet kunne aldri få både harmoni og Trond Giske.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Selv om Støre neppe syntes det var klokt å gi Trond Giske et tungt lederverv etter så kort tid, klarte han ikke å stanse det. Det kan tyde på at han ikke har lyktes med å bygge allianser og skaffe seg nok støttespillere internt, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Stein J. Bjørge

«Det kalles lojalitet. I realiteten er det frykt. Sier du fra, går du mot Trond, blir du skviset ut. Har du politiske ambisjoner, kan du glemme dem idet du tar til motmæle».

Slik oppsummerer Sandra Skillingsås (29) både det striden i Arbeiderpartiet og metoo-kampanjen egentlig handler om: Makt.

Slike maktstrukturer har gjort det mulig for Trond Giske å få stadig nye posisjoner i partiet – og umulig å si fra om overtramp.

Helt til nå.

For første gang har kvinner i den nære kretsen rundt Trond Giske stått frem med sine historier.

Det har vært helt avgjørende for at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti ikke lenger vil ha ham som fylkesleder.

Flere av varslene høsten 2017 var riktignok brudd på partiets retningslinjer for seksuell trakassering. Men problembeskrivelsen nådde ikke ut til alle avkroker av partiet.

Kritikken måtte visst komme fra noen i «Team Trond», og ikke fra «den urbane metoo-eliten» i Oslo for å få konsekvenser.

Én etter én forsvant varslerne ut. Flere profilerte kvinner - som Marianne Marthinsen og Jette Christensen - trakk seg fra toppolitikken etter varslersakene som splittet partiet. Foto: Marita Aarekol

Uroen rundt Trond Giske har plaget og splittet Arbeiderpartiet siden metoo-høsten for tre år siden.

Giske avviste de fleste beskyldningene, og fortsatte å søke makt.

Både varslerne og flere profilerte kvinner forsvant ut av partiet.

For mange toppet det seg da Trøndelag Ap enstemmig innstilte Trond Giske som sin fylkesleder mandag denne uken. Det ble masseutmelding, partifolk signerte opprop, og nye beskyldninger flagret.

«Flatfyll og rusing, seksuell trakassering, mobbing og null tillit mellom tillitsvalgte. Dyp, dyp ukultur», skrev Ap-veteran Pål Hafstad Thorsen i et innlegg på Facebook under striden om Giskes kandidatur i Trøndelag. Foto: Tor Høvik

Tidligere skolebyråd i Bergen og Ap-veteran Pål Hafstad Thorsen kaller partiet sitt et organisatorisk konkursbo.

«Flatfyll og rusing, seksuell trakassering, mobbing og null tillit mellom tillitsvalgte. Dyp, dyp ukultur», skrev han i et innlegg på Facebook under striden om Giskes kandidatur i Trøndelag.

Sjefen for dette organisatoriske konkursboet er Ap-leder Jonas Gahr Støre. Hvor har han vært mens partiet hans går opp i limingen?

Hvor har Ap-leder Jonas Gahr Stør vært mens partiet hans går opp i limingen, spør Eirin Eikefjord. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fra utsiden fremstår han som en passiv og fraværende leder.

Selv om Støre neppe syntes det var klokt å gi Trond Giske et tungt lederverv etter så kort tid, klarte han ikke å stanse det. Det kan tyde på at han ikke har lyktes med å bygge allianser og skaffe seg nok støttespillere internt.

Hvis man mangler autoritet, lyder dekreter som «enten er dere med oss, eller så er dere mot oss» bare hult og tafatt.

Særlig etter metoo-splittelsen burde Støre gjort alt han kunne for å holde på kvinner, både i partiet og i velgermassen.

Men etter at stortingsrepresentantene Jette Christensen og Marianne Marthinsen trakk seg, gikk han på Dagsrevyen og sa at de burde være takknemlige, og at ingen er uunnværlige.

Å støte folk enda lenger fra seg med slike utsagn er ikke akkurat kløktig personalpolitikk - særlig hvis du vil ha dem med på valgkampen som skal gjøre deg til statsminister i Norge.

«Først ba vi AUF-erne om å unngå konkrete mannlige tillitsvalgte i baren. Etterpå ba vi dem om å velge de samme mannfolka til ledende verv i partiet», oppsummerte tidligere bystyrepolitiker Ellen Reitan (Ap) tiden i Trondheim AUF.

Den ukulturen hun beskriver, må Støre ta et oppgjør med.

Da hjelper det ikke å si tåkete ting som «det er bra at det er sterkt engasjement om saken, fordi Arbeiderpartiet er et likestillingsparti og det skal vi være med engasjement».

Han må være tydelig, og det har han ikke vært.

Det er fascinerende hvordan historiene til Ap-kvinnene fra Trøndelag får konsekvenser.

«Jeg vet at det å stå opp mot denne kulturen kan føles som å forsøke å stanse tidevannet», skrev Ellen Reitan.

Men slik det ser ut nå, kan dette bli det endelige oppgjøret med gubbene i baren og ukulturen - og ikke minst med Trond Giske.

Lederposisjonen i Trøndelag Ap ville dessuten vært et skritt på veien til ny stortingsplass for Trond Giske. Nå risikerer han at den muligheten også forsvinner, skriver Eirin Eikefjord Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Det begynte med at AUF i Trøndelag trakk støtten sin. Så kom et bredt opprop mot å gi Giske ny tillit.

Valgkomiteen i Trøndelag Ap bekrefter nå at han ikke er lederkandidat - og har i stedet innstilt Marit Bjerkås.

I ettertid har sentrale Giske-støttespillere som Rita Ottervik flagget støtte til varslerne. Flere vil nok melde seg på etterhvert som det blir tydelig hvor vinden blåser.

Lederposisjonen i Trøndelag Ap ville vært et skritt på veien til ny stortingsplass for Trond Giske.

Fredag kveld meldte han i et Facebook-innlegg at han uansett ikke kommer til å stille. Ikke fordi han tar selvkritikk, men på grunn av belastningen og anklagene som kommer når han søker verv.

Det betyr at han mister alle formelle posisjoner i partiet, og dermed også den synligheten som følger med.

At Ellen Reitan og Sandra Skillingsås og Karianne Tung tok byrden med å fortelle sine historier på et kritisk tidspunkt, var egentlig bare flaks for Støre.

Det løser ikke alle problemene i Arbeiderpartiet. Men hvis partiet slipper mer krangling om posisjonen til Trond Giske, kan de bruke mindre krefter på støy og mer krefter på politikk.