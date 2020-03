Redningspakken er for liten

Del to av regjeringas redningspakke bør kome raskt og vere langt større enn den som kom i dag.

Ærverdige Solstrand Hotell & Bad på Os stengde dørene fredag ettermiddag. Dette er berre byrjinga, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Odd Mehus

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Det finst ei tid for å vere forsiktig med statens pengar. Den tida er ikkje no.

Delar av norsk næringsliv står i fare for å gå konkurs, fordi heile livsgrunnlaget har forsvunne over natta. Korleis skal dei betale renter, husleige og andre utgifter, når inntektene er borte?

Krisepakken som regjeringa la fram i dag fredag, hadde fleire gode tiltak. Den viktigaste er at staten tek over betalinga av dagpengar for permitterte. Arbeidsgjevaren må no berre betale dagpengane dei to første dagane, ikkje dei første 15.

Andre tiltak, som at dei kan skrive av underskot mot tidlegare års overskot, og utsetjing av betaling av skattar, vil òg hjelpe. Det vil òg nedsetjinga av styringsrenta med 0,5 prosent, som Noregs Bank vedtok i dag.

Men dette er på langt nær nok. For dei bransjane som er mest råka har svært lite å gå på.

Norske hotell går i snitt i null, medan restaurantane har ein driftsmargin på to prosent, ifølgje NHO Reiseliv. Det betyr at mange allereie går med underskot, og at det skal lite til for at resten gjer det same.

Varehandelen er òg ille ute, med små marginar og knallhard konkurranse frå nettbutikkar. I fjor forsvann det 3500 arbeidsplassar i bransjen.

Det tredje korona-offeret, flybransjen, slit òg med hard konkurranse og små marginar.

Norwegian har i tillegg lånt seg over pipa, for å finansiere si store internasjonale satsing. Frykta for at dei ikkje skal klare å betale for seg har hengt over selskapet og aksjekursen lenge.

For Norwegian og SAS hjelp det lite at flyplassavgiftene no forsvinn ein periode, sjølv om regjeringa òg vil betale tilbake det dei har betalt inn sidan nyttår.

Norwegian er truleg avhengig av direkte statleg naudhjelp, anten i form av statlege lån eller at staten tek over selskapet. Etter alt å døme jobbar regjeringa med å finne ei løysing som ikkje bryt med EØS-avtalen. Den avklaringa bør kome kjapt.

For hotella, restaurantane, festivalane og butikkane må regjeringa fjerne alt av innbetalingar til staten, slik at dei maktar å betale lån, husleige og andre faste utgifter. For ein del vil truleg heller ikkje dette vere nok.

Dramaet blir ikkje mindre av at desse bransjane er blant dei mest arbeidsintensive i landet. Til saman jobbar det nærmare 450.000 menneskje på hotell, restaurantar og i varehandel.

Ein del jobbar i daglegvarehandelen, som ikkje blir råka. Men dei fleste gjer ikkje det.

Difor får det store konsekvensar viss ikkje regjeringa no følgjer opp med nye tiltak. Statsminister Erna Solberg varsla i dag ein andre bølgje med tiltak, som skal gå meir direkte på dei bransjane som er råka hardast. Så skal meir generelle tiltak for å stimulere økonomien kome seinare.

Andre land, som Sverige og Tyskland, har allereie kome med langt større redningspakkar for næringslivet.

Den tyske finansministeren Olaf Scholz har teke fram «bazookaen», og lovar ubegrensa med statlege lån til næringslivet.

Effekten av koronaviruset på økonomien går ikkje over med det første. I mange land, Noreg inkludert, har kampen mot spreiing så vidt byrja. Andre land, ikkje minst USA, ligg bakpå.

Det er difor all grunn til å bu seg på at dette kan vare. Sjølv om dei strengaste restriksjonane i Noreg skulle bli oppheva 26. mars, noko som ikkje er særleg sannsynleg, vil effekten for dei råka bransjane vare mykje lenger.

Folkehelseinstituttet reknar med at korona-utbrotet i Noreg vil nå toppen ein gong mellom mai og august. Men viss pessimistane har rett i at USA har over ein million smittetilfelle som ikkje er oppdaga, kan dette gå retteleg ille. Då kan langt fleire bransjar enn dei som no er i skotlinja bli råka.

Difor trengst det hard lut, både i å få hindre spreiing og ein global økonomisk depresjon. Eg trur ikkje regjeringa i Noreg, ein av verdas rikaste statar, er så ansvarslause at dei let tusenvis av arbeidsplassar gå tapt utan kamp. Sjølvsagt ikkje.

Men då må dei vise det. Det hastar. For så dramatisk som dette er, vil det ikkje ta lang tid før kassa er tom i mange norske bedrifter.

Kommentatoren kjem frå ein familie som eig eit frittståande hotell på Sunnmøre. Hotellet er i dag eid av hans bror. Kommentatoren har sjølv ingen eigarinteresser i hotellet.