Ny vin til valget

Halve byrådet er byttet ut rett før valget. Betyr det noe?

NY BYRÅDSLEDER: Roger Valhammar er nå byrådsleder i Bergen. I beste fall kan et nytt fjes få byrådet til å fremstå som noe nytt og spennende, selv om politikken er den samme.

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

Makthaverne i byen går til valg med stort sett nye folk.

Nå er Roger Valhammar (Ap) byrådsleder, Linn Kristin Engø (Ap) skolebyråd og Beate Husa (KrF) helsebyråd. Håkon Pettersen (KrF) erstattet Dag Inge Ulstein som finansbyråd før jul.

Bare Venstre har holdt fast ved byrådene sine helt siden forrige valg, Erlend Horn (i pappaperm nå) og Julie Andersland. Ap har igjen Anna Elisa Tryti, som ikke tar gjenvalg.

Men betyr det noe? Gir alle byttene helt på tampen partiene noen fordeler i valget til høsten?

Lokalvalget avgjøres av et sammensurium av faktorer. Noen av dem er det nær umulig for lokalpartiet å gjøre noe med.

Nasjonale trender spiller inn på hvordan folk stemmer lokalt. Når Senterpartiet vokser kraftig i Bergen, er det neppe fordi Ove Sverre Bjørdal nå gjør en dobbelt så god jobb i bystyret.

Hvilke saker folk er opptatt av når det er valg, og hvilke partier som har troverdighet i de sakene, kan bety mye i lokalvalget. Partiene kan påvirke dette noe. Valgkamparbeid handler delvis om å få debatten over til sakene de har en fordel av.

Noen saker, som for eksempel helse, er alltid viktige for folk. Men hva som dominerer i valgkampen, kan ingen partier kontrollere fullt og helt. Nykommeren «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» er et eksempel på det. Bompenger blir en av de store sakene i dette valget, samme hva de store partiene vil og gjør.

Jobben byrådet har gjort, betyr også noe. Vil velgerne ha mer av det, eller vil de ha et skifte? I valget i 2015, da Ap gikk opp med ni prosentpoeng og Høyre mistet tolv, sendte velgerne en grei beskjed om at det var på tide at noen andre styrte byen.

Hvis man skal ha noen formening om hva byrådsskiftene har å si for valget, bør man ha alt dette i bakhodet. Gitt alt som påvirker et valg, blir det småtteri at halve byrådet er byttet ut.

Hvilke personer som styrer byen betyr naturligvis noe. Populære og godt kjente lokalpolitikere kan dra partier opp.

Ved presidentvalg, som er rimelig langt fra et norsk kommunevalg, er det kjent at den som sitter ved makten har en fordel i valget. Det er flere grunner til det, men en av dem er at den sittende presidenten gjerne er mest kjent blant velgerne.

En liknende fordel mistet Ap i Bergen da Schjelderup trakk seg. KrF mistet den da Dag Inge Ulstein gikk av. Etterfølgerne, Roger Valhammar (Ap) og Håkon Pettersen (KrF), rekker neppe å oppnå en så sterk posisjon på den korte tiden frem til valget at partiene deres får en tilsvarende fordel.

Det eneste man kan gjøre for å kompensere litt, er det som nå har skjedd. At de som ikke tar gjenvalg trer til side i tide. Tross alt er det bedre enn ingenting at Linn Kristin Engø og Beate Husa får litt tid til å markere seg.

Sammenlikner man med motstanderne utenfor byråd, kan det tenkes at det er greit nok. Det er nye menn på topp i SV, MDG og Høyre også. Harald Victor Hove er ikke et helt nytt fjes, men han er ikke et veldig kjent navn.

Så vidt jeg kan se, har ingen av partiene en enormt populær velgermagnet på topp i Bergen i år. Man kan nesten si det er en rettferdig kamp.

Men ett delvis unntak: Trym Aafløy fra bompengelisten. Han er blitt et rimelig godt kjent navn på kort tid, i kraft av å være en rebell på utsiden. Han har vist gode surfeferdigheter på bølgen av bompengemotstand.

En motstridende effekt av at den som sitter ved makten har en fordel, er det som er kjent som regjeringsslitasje. Over tid, har de som sitter ved makten en tendens til å miste oppslutning. En forklaring er at velgerne sjelden får innfridd forventningene sine.

Nye ansikter før valget kan sånn sett være en fordel. Hvis noen er lei av Schjelderup og Ljosland, slipper de nå å se dem. Nytt mannskap kan, i beste fall, få byrådspartiene til å fremstå som noe litt nytt og spennende, selv om politikken er den samme gamle.