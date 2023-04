Nordmenn et usunt mykje kjøt. Landbruksministeren vil at me skal proppe i oss endå meir.

Nordmenn et i snitt nesten dobbelt så mykje svinekjøt som i 1959.

Helsa, klima og norske tradisjonar tilseier at me bør ete mindre raudt kjøt.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Det norske kjøtforbruket er altfor høgt, ifølgje ekspertane. I dag meiner helsestyresmaktene at me bør halde oss til 500 gram ferdig preparert raudt kjøt i veka. Nordmenn flest et meir kjøt enn det.

Ifølgje det nye rådet som er på høyring, bør me kutte til 350 gram i veka. Det er før forskarane tar omsyn til klimaet – som er nytt i denne runden. I så fall bør forbruket endå lenger ned.

Råda er kontroversielle. For forskarane er usamde om både helse- og klimaeffekten, og kvar grensa faktisk bør gå. Fleire peikar på at det òg kan vere problematisk å ete for lite raudt kjøt.

Det blir neppe eit problem for gjennomsnittsnordmannen med det første. Me et nemleg stadig meir kjøt i Noreg. Om me plutseleg skal følgje desse råda, betyr det store endringar i livet vårt. Det smakar vondt for mange.