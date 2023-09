Det er stress å byte ut bil med sykkel. Men det er mykje meir stress å få kjellaren full av vatn.

Ekstremvêret Hans gjorde at elva Leira gjekk over sine breidder på Lillestrøm. Konsekvensane av ekstremvêret har vore enorme.

Kvifor handlar denne valkampen om å ta avstand frå klimatiltak medan ekstremvêret herjar?

Jens Kihl Kulturredaktør

Måndag kveld skulle eg heim med nattoget frå Oslo. Opplegget var perfekt: Gå på fest, sove seg over fjellet og starte dagen frisk og utkvilt i Bergen. Klimavenleg er det òg – om enn litt dyrt.

Utpå ettermiddagen tikka det inn ei melding om at toget ikkje gjekk, og at Vy ikkje visste kva tid dei kunne rekne med at Bergensbanen var i drift att. Grunnen var flaumen i Hallingdal. Dermed blei det i staden ein flybillett tysdag.

Det går ikkje an å seie at akkurat dette regnet kjem som eit resultat av klimaendringane. Men denne sommaren har vore ekstrem både heime og ute.

Tradisjonelle feriemål i Syden brenn opp, medan heimlege breiddegradar opplever nedbørsrekordar landet vårt ikkje er bygd for. Ironisk nok var det akkurat dette som gjorde at eg blei tvinga over frå klimavenleg til klimafiendtleg transport.