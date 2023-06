Drapstruslane mot paraden i Bergen viser kva pride eigentleg handlar om. Diverre.

Titusenvis av menneske fylte sentrum laurdag.

Truslar mot skeive er ikkje «rystande». Det er normalen.

Jens Kihl Kulturredaktør

Laurdag kveld kunne byen sovne etter ein rekordstor regnbogeparade. Dunkande disko, flagrande fjørboaer og titusenvis av blide bergensarar fylte sentrum.

Søndag morgon vakna vi til BT-varselet om at politiet hadde pågripe ein mann for alvorlege truslar mot paraden. Kontrasten er total.

Ein bergensar i 20-åra blei henta av væpna politi og er no sikta etter straffelovas paragraf 263. Den gjeld personar som «i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt».

Etterforskinga vil vise kor alvorlege truslane var. Eg håpar både innhaldet i denne saka og truslane mot Redd Barna-arrangementet snart blir offentleggjorde.

Førebels er det grunn til å rose politiet for å ha teke saka på høgste alvor. Ved å handtere saka laurdag morgon, kunne paraden gå som normalt. Alt anna ville vore ei komplett krise.