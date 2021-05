Norsk oljepolitikk kledd naken

Regjeringa må finne ut om dei vil vere verdas klimapolitiske riddar, eller gå for oljepengane. Å prøve begge deler vil sjå idiotisk ut.

Oljeminister Tina Bru (H) vil ikkje slutte å leite etter nye oljefelt. Ein viktig grunn er at regjeringa eigentleg ikkje trur verda vil nå 1,5-målet, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Fikenbladet er borte. Norske oljepolitikarar står nakne for verda. I 10–20 år har våre fremste folkevalde, med Jens Stoltenberg (Ap) og Erna Solberg (H) i spissen, hevda at klimamåla og Noregs stadige leiting etter nye oljefelt går fint saman.

I går sopte Det internasjonale energibyrået (IEA) heile argumentasjonen på sjøen. I ein omfattande rapport skriv dei at verda ikkje treng eit einaste nytt olje- eller gassfelt. Eller ei einaste ny kolgruve, for den del.

Verda har allereie funne nok fossilt brensel, viss målet er å halde den globale oppvarminga under 1,5 grader.

IEA-rapporten burde vore dødsstøyten for norsk oljeleiting. I staden har han fått fram sanninga om norsk oljepolitikk.

For trass i at både regjeringa og Arbeidarpartiet har som mål å halde den globale oppvarminga under 1,5 grader, avviser både oljeminister Tina Bru (H) og Arbeidarpartiets Espen Barth Eide at det er aktuelt å stoppe utlysingar av nye oljefelt.

Båe meiner at «norsk sokkel vil vere konkurransedyktig», som Bru formulerte det på Dagsrevyen tysdag.

Med mindre dei mistrur IEA (det ville i så fall vere første gong), seier dei i røynda at andre land må kutte i eksisterande produksjon for å gje plass til norsk olje og gass. For berre slik kan både klimamålet og oljepolitikken gå i hop.

Sjølv om dei møter seg sjølv i døra, heng likevel politikken i hop. Årsaka er at norske politikarar ikkje eigentleg trur at verda vil klare å halde oppvarminga under 1,5 grader.

I staden for denne IEA-rapporten, som seier kva som må til viss ein skal nå 1,5 grader, blir norsk politikk førebels styrt etter andre IEA-rapportar. Eit godt døme kom i mars.

Då gav IEA ut ein rapport om korleis dei trur etterspurnaden etter olje faktisk vil vere i åra framover. Den viser at verda vil setje ny rekord i oljeforbruk i 2026.

I rapporten World Energy Outlook, som blir rekna som ein slags bibel for oljemarknaden, hadde IEA i fjor haust eit hovudscenario der forbruket av olje og gass vil bli langt høgare i tiåra framover enn 1,5-gradersrapporten tilseier.

Førebels er ei slik utvikling dessverre meir realistisk enn den IEA skildrar i den nye 1,5-graders-rapporten. Rapporten viser at det er mogeleg å nå målet. Men han viser samstundes at det vil krevje ei dramatisk omlegging av politikken i dei fleste land.

Investeringane i fornybar-struktur må til dømes aukast frå rundt 2000 milliardar dollar i 2020, til 5000 i 2030.

Det vanskelegaste blir likevel å få internasjonal semje om kven som må kutte kva, til dømes ved å innføre karbonavgifter. Sjølv USAs nye klimavenlege president, Joe Biden, har ikkje våga å snakke om ei slik avgift.

Alle land vil frykte at deira industri blir utkonkurrert av andre, og at folket vil protestere mot auka pumpeprisar.

Så sjølv om alle dei viktigaste industrilanda no har lova å kutte utsleppa til «netto null» i 2050 (2060 for Kina), vil det krevje svært mykje å nå dit.

Korleis dette går får vi eit første svar på i november, når verdssamfunnet møtast til FNs klimatoppmøte i Glasgow.

Den norske regjeringa har ambisjon om å spele ei viktig rolle på dette toppmøtet. Noreg var det første landet som melde frå til FN at vi vil nå netto null utslepp i 2050.

Men IEA-rapporten gjev dei eit lite problem. Noreg har blitt skulda for å vere hyklar i klimapolitikken før. Skuldingane vil neppe bli færre viss regjeringa trassar den nye IEA-rapporten og held fast på «drill, baby, drill»-strategien.

Noreg gjer mykje for det grøne skiftet, til dømes ved å sparke i gang marknaden for elbilar, karbonfangst og -lagring og nullutsleppsfartøy. I miljørørsla, og ein stadig større internasjonal klimaopinion, kan likevel desse fort bli sett på som eit skalkeskjul for framleis oljeboring.

Risikoen for at Noreg vil tape pengar på nye oljeprosjekt er førebels ikkje særleg stor. Ein viktig grunn til det er at oljeselskapa sjølve tek høgde for hardare tider, og konsentrerer mykje av leitinga i og rundt eksisterande felt. Då blir kostnadene lågare, og dei kan klare seg med lågare oljepris.

Sjølv i IEAs 1,5-rapport er oljeprisen i 2030 rekna til 35 dollar fatet. Dei fleste norske oljefelt vil tene pengar med ein slik pris. Men leverandørindustrien på Vestlandet bør førebu seg på eit dramatisk fall i investeringane frå midten av 2020-talet.

IEA-rapporten er difor først og fremst ei utfordring for norske politikarars ønskje om å leike klimamoralsk stormakt.

Den fjernar dei to klimamoralsk forsvarlege argumenta for framleis norsk oljeleiting: at nye felt trengst sjølv innanfor berekraftsmåla, og at det trengst for å gje fattige land billig energi. Fornybar kraft vil ta over den rolla, skriv IEA.

Fram til Glasgow må regjeringa, og Ap, viss dei vinn valet til hausten, bestemme seg for om dei vil halde fram med å leike klimapolitisk kvit riddar eller ta pengane.

Eg trur dei går for pengane.