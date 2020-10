Har Wara gitt samboeren alibi? Hvilken betydning har rus, tiss og tusjer?

I dag starter finalerunden i rettssaken mot Laila Bertheussen. Her er det du trenger å vite.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Onsdag, torsdag og fredag er det prosedyrer i rettssaken mot Laila Bertheussen. Da skal alle parter oppsummere sitt syn på saken, og påtalemyndigheten legger ned en påstand om en straff de mener er rimelig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Den kuriøse straffesaken mot Laila Bertheussen går mot slutten.

Etter en siste runde med Sylfest Lomheims påstand om at «tisse» er et kvinneord, går de tre siste dagene med til prosedyrer. Det betyr at alle parter skal argumentere for sitt syn.

Spenningen knytter seg til hvor streng straff påtalemyndigheten krever – og kanskje hvilken symbolsk veske tiltalte har mekket for anledningen.

Her er det du trenger å vite for å forstå saken:

Hva er de viktigste bevisene?

Først da det begynte å brenne i bilen til Laila Bertheussen og eks-justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), begynte PST å mistenke at noen i huset kunne stå bak. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Laila Bertheussen er anklaget for å fabrikkere trusselbrev, tagge hakekors og «rasisit», og starte brann i egen bil. Bevismaterialet er stort sett gjenstander fra hjemmet deres:

Frimerkehefte, printer, tusjer, rødsprit, tennposer og hyssing. Påtalemyndigheten har vurdert papirtype, kuttflate, fargenyanser mm, og mener både frimerkeheftet, tusjene og printerpapiret matcher trusselposten som er sendt.

Skriftanalyser konkluderer med at brev og tagging sannsynligvis er utført med Bertheussens håndskrift.

Overvåkingskameraet var blitt koblet ut, men sensorer viser at ytterdøren stadig ble åpnet og at ingen andre var i nærheten av huset.

En helse-app som registrerer skritt, viser at Bertheussen bevegde seg rundt nattetid.

Hva sier Laila Bertheussen selv til anklagene?

Laila Bertheussen nekter all skyld, og mener noen andre må stå bak det hun er tiltalt for. Foto: Egil Nyhus

«Alt er tilfeldigheter», sa Bertheussen sist hun ble konfrontert i retten.

Den åpne døren forklarer hun med at hun har sluppet katten Fløte ut og inn av huset. Bevegelsesmønsteret handler om at hun alltid rydder før hun legger seg. Det samme skjer hver natt.

Rødspriten var innkjøpt fordi hun skulle røyke reinsdyrfilet. Hun har også fortalt om fotspor i snøen og lyder i kjelleren som kan tyde på andre gjerningspersoner.

Forsvarer John Christian Elden mener Bertheussen har alibi. Hvor vanntett er det?

«Du kan velge å mistenkeliggjøre ting, eller du kan velge å si at det er helt vanlig», sier Bertheussens forsvarer John Christian Elden til BT. Foto: Jil Yngland

Et av brevene ble sendt fra Norge mens hun var i USA, og to fra Sverige mens hun var i Norge. Det er altså utelukket at hun har postlagt dem selv.

Samboeren Tor Mikkel Wara hevder dessuten at Bertheussen lå i sengen og sov da han våknet av lyder i huset. Ifølge deres felles datter, var hun på kjøkkenet da det brant i bossbøtten.

Forsvarer John Christian Elden mener dette utelukker at hun kan stå bak, og gir henne alibi for viktige hendelser. Påtalemyndigheten mener hun må ha hatt en medhjelper, men har ingen anelse om hvem.

Det blir stadig gjentatt at saken kun har indisier, men ingen «harde bevis». Hva betyr det?

«Bevismessig har dette ikke vært en vanskelig sak. Men omstendighetene rundt saken er spesielle», sa statsadvokat og aktor Marit Formo til Dagbladet før rettssaken startet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Det er sjelden at straffesaker har ett, vanntett bevis. Tenk bare på Orderud-saken eller Eirik Jensen-saken. Bevisbildet består som regel av mange indikasjoner, som til sammen danner et helhetsinntrykk. Fri bevisbedømmelse betyr at dommerne ikke vurderer og forkaster ett og ett bevis, men ser på det samlede bildet.

Kampen om faktum i en straffesak handler mye om historiefortelling. Dommernes fremgangsmåte er nokså lik vår egen når vi vurderer om en historie virker troverdig. Psykologisk vil alle – også dommere – lete etter indre sammenheng eller logiske brister, ifølge UiB-professor Eivind Kolflaath, som har forsket på bevisbedømmelse.

Beviskravet er strengt, og krever at dommerne helt kan utelukke at tiltalte er uskyldig. I praksis betyr det at noe med bevismaterialet ikke lar seg forklare hvis tiltalte ikke har gjort det.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde ble skikkelig redd, mens andre ikke ble skremt i det hele tatt. Har det noe å si?

«Det er ikke vi som er farlige. Det er rasistene. Når de sier at de er redde, må jeg bare le», sto det i brevet som ble sendt hjem til ekteparet Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Foto: Gorm Kallestad

Nei, det har ingen betydning for spørsmålet om skyld.

Bertheussen er tiltalt for brudd på straffelovens § 115, som rammer trusler som «volder fare for» at medlemmer av storting eller regjering «hindres eller påvirkes i sin virksomhet».

«Fare» er et sentralt begrep her. Det vesentlige er om handlingene var egnet til å påvirke og skape frykt, ikke om det faktisk skjedde.

Selv om både stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde (Frp) og tidligere justisminister og samboer Tor Mikkel Wara (Frp) understreker at de ikke lot seg affisere, har det altså ingenting å si. Det skal ikke mer til enn å kaste kake på en statsråd for å bli dømt.

Bertheussen er tidligere straffedømt. Hva er poenget med å trekke frem over 30 år gamle dommer?

Statsadvokat Fredrik G. Ranke førte saken mot Mohyeldeen Mohammad, som fikk to år og seks måneders fengsel for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V). Nå har han tiltalt Laila Bertheussen etter samme paragraf i straffeloven. Foto: Lise Åserud / NTB

På 80-tallet ble Bertheussen straffedømt for bedragerier, tyverier og dokumentforfalskning, ifølge Filter Nyheter.

Forsvarer John Christian Elden understreker at «ingen kan eller skal dømmes på sin fortid i Norge». Det har han rett i.

Poenget er nok å tegne et bilde av en person som gjerne krysser grenser og mangler impulskontroll. I en av de gamle dommene beskrives et «negativt adferdsmønster utviklet gjennom mange år», som en psykolog den gang knyttet til «tvangstrekk» og «behov for spenning i livet».

Hvis noen undret seg over at brudd på karantenereglene ble tema i retten, har nok det samme forklaring.

Bertheussen forteller selv om et betydelig alkoholkonsum. Har rus betydning for saken?

Eks-justisminister og samboer Tor Mikkel Wara var ikke hjemme da angrepene på huset fant sted. I retten forklarte han at han våknet av lyder i huset, og at han var sikker på at Bertheussen lå og sov i sengen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

«Jeg var ikke edru, klarte ikke å gjøre rede for meg», sa Bertheussen da hun forklarte seg om natten det brant i bilen. Hun hadde kjøpt en god flaske champagne «fra Laila til Laila», og drukket vin store deler av dagen.

Hvis det viser seg at Bertheussen er skyldig, kan rus være én forklaring på handlingene. Alkoholbruken vil nok også gi en viss sympati, men rettslig sett er det ikke formildende.

I norsk rett er det et viktig prinsipp at selvforskyldt rus ikke fritar for straff. Med mindre det er snakk om «sterkt avvikende sinnstilstand» eller «sterk bevissthetsforstyrrelse», påvirker verken rus eller andre psykiske lidelser skyld og straff. I retten blir Bertheussen bedømt som om hun var edru.

Hvor lang straff risikerer Bertheussen hvis hun blir dømt?

Under Pride-paraden i 2016 presset en kvinne kakebunn med barberskum mot hodet til statsråd Solveig Horne (Frp). Straffen ble fengsel i 45 dager, og hun ble dømt etter samme paragraf i straffeloven som Laila Bertheussen er tiltalt for. Foto: Brandsborg, Erik Fosheim / NTB

Det er veldig uklart.

Angrep på demokratiet gir maks ti års fengsel, pluss seks år som kan legges til for punktene om å skape frykt, kaste mistanke på andre og brannstiftelse. Strafferammen er altså 16 års fengsel, men straffen vil ikke nærme seg det taket.

De som er dømt etter samme bestemmelse før, spriker fra kakekastere til islamister.

Mohyeldeen Mohammad fikk fengsel i to år og seks måneder for trusler mot Venstre-politiker Abid Raja. En mann som sendte sprøyter til statsministeren og truet med å kidnappe kongefamilien, fikk ett år og tre måneder.

Det finnes ingen liknende eksempler i norsk rettshistorie, så saken er på alle måter unik.

Dette er en oppdatert versjon av en kommentar som ble publisert 2. oktober.