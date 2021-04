Jonas Gahr Støre vil helst snakke om jobber og Høyre-svik

Men til slutt blir han nødt til å snakke om rus.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

I talen sin gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre høyt ut mot høyrepolitikken. «Nå trengs det sosialdemokratiske løftet som aldri går ut på dato, men som alltid må fylles med nytt innhold: Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én», sa han. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Trygge jobber, hyllest til arbeidsfolket og krasse angrep på Høyre. Det var toppsakene da Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket seg inn i hjertene til sine egne.

Støre sparket i gang Arbeiderpartiets landsmøte så nær gølvet han kan komme: Sittende med en kopp kaffe, «optimistisk – og kampklar!».

Aller først vil han ta hverdagen tilbake. Så vil han se fremover. Det betyr jobber til alle, generaloppgjør med høyrepolitikken og at det endelig skal bli vanlige folks tur.

Mannen som talte til partiet sitt torsdag, kan være landets neste statsminister om få måneder.

Flere ferske meningsmålinger vipper iallfall maktbalansen i Aps retning akkurat nå. På BT og VGs måling bykser Ap opp til 25,4 prosent, og er dermed nesten jevnstort med Høyre. En fersk statsministermåling viser nesten dødt løp mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg.

Samtidig stuper Senterpartiets oppslutning, og maset om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som utfordrer til den rødgrønne tronen er dermed betydelig dempet.

Støre har altså tallene med seg når han går optimistisk og kampklar inn i landsmøtehelgen, og det er denne planen han skisserer i talen sin:

Arbeiderpartiet skal gå i regjering med Sp og SV, og rydde opp etter åtte år med høyrepolitikk, på samme måte som de gjorde etter finanskrisen i 2008 og jappefesten på 80-tallet.

Høyrepartiene har nemlig «vist sitt sanne jeg under koronakrisen», sa Støre – en politikk som forsterker alle de tunge trendene Arbeiderpartiet vil kjempe mot: økte forskjeller, utrygghet i arbeidslivet, sentralisering og privatisering.

«I stedet for å gi momsfritak for dyre elbiler går vi til valg på ladestasjoner i hele landet. Det er rettferdig omstilling i praksis. Det er å sette vanlige folk først», sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i talen sin til landsmøtet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Arbeidslinjen er Støres svar på både disse og resten av vår tids utfordringer.

Det er jobber som skal løse både klimakrisen og koronakrisen og tillitskrisen i distriktene. Flere jobber, hele jobber, faste jobber og grønne jobber.

«Nå trengs det sosialdemokratiske løftet som aldri går ut på dato, men som alltid må fylles med nytt innhold: Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én», sa han.

Landsmøtetalen var preget av de to kjernesakene som virkelig forener partiet: Høyre-hets og arbeid. Men selve landsmøtet kommer ikke til å bli like gjennomsyret av hjertelig sosialdemokratisk enighet.

Flere konfliktsaker står på programmet: Asylpolitikk, abortgrensen, atomvåpen, en kostbar tannhelsereform – og ikke minst den betente rusreformen.

Kjernen i den blå regjeringens forslag til rusreform er å bytte ut straff for små narkotikadoser med helsehjelp og oppfølging.

Forslaget blir ikke vedtatt hvis Ap stemmer mot i Stortinget. Det betyr at hele reformen står og faller på hva Arbeiderpartiet lander på denne helgen.

Moralsk panikk og krig mot narkotika gjorde tunge rusmisbrukere til kriminelle. Å straffe samfunnets svakeste så hardt som Norge har gjort, stinker klassejustis. Sånt burde egentlig være en hjertesak for sosialdemokratene.

De fleste er også enige om at det å bruke straff mot rusavhengighet ikke har noe for seg. Det er ungdommene som skaper motstand, både innad i Arbeiderpartiet og i folket.

Fylkesordfører for Ap i Trøndelag, Tore O. Sandvik, satte ord på det mange føler i Politisk kvarter på mandag: Festbrukere trenger ikke samtale på et kommunalt kontor, de trenger en straffereaksjon som tydelig sier at narkotika er et onde som ødelegger mennesker og samfunn.

Motstanderne av avkriminalisering er bekymret for at politiet går tom for virkemidler, og at landets foreldre må stå passive og se på at ungdommen stikker på fest med diverse brukerdoser. «Et farlig eksperiment», konkluderer Sandvik.

Internt i Ap er det nok også bekymring for å drive verdikonservative gjerdesittere inn i armene på de høylytte ruspessimistene i Sp og Frp.

Jonas Gahr Støre ønsker seg et regjeringssamarbeid med Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). «Jeg er sikker på dette: Det beste regjeringsalternativet er en rødgrønn regjering. Arbeiderpartiet. Senterpartiet. SV», sa han under talen sin til landsmøtet. Foto: Tor Erik Schrøder

Ut fra partilederens politiske profil, er det vanskelig å se for seg at han kan være tung motstander av rusreformen.

Støre er tidligere helsepolitiker, og over gjennomsnittlig opptatt av kunnskapsbasert politikk. Som helseminister ville han tillate røyking av heroin på sprøyterommene, noe som den gang fikk flere til å steile.

Hittil har Støre unnlatt å flagge noe standpunkt, og talen ga ingen indikasjoner på hva han mener. Men på landsmøtet denne helgen blir han nødt til å ta tydelig stilling, og eventuelt sørge for at partiet samler seg om et kompromissforslag.

Det blir ingen enkel oppgave.

Å samle partiet i vanskelige saker er en ekstra krevende øvelse når det politiske verkstedet er heldigitalt. Det finnes mer egnede måter å stake ut kursen for fremtiden enn på Teams.

Støre gleder seg nok likevel over å kunne gå inn i en landsmøtehelg med gode meningsmålinger og full oppmerksomhet på politikken.

Det må være en lettelse for et parti som stort sett er blitt omtalt i forbindelse med indre strid og personkonflikter og velgerflukt i veldig lang tid.