Noen må berge Bergen sentrum. Før det er for sent.

Aksjonen for å bevare sentrumsbutikkene er viktig. Den bør fortsette lenge etter at pandemien er over.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Klesbutikken Fresh Pepper i Nygårdsgaten prydes for tiden av en McDonald’s-logo. – Dør småbutikkene, de lokale kafeene, barene og restaurantene, dør også Bergen sentrum, og blir til et åndsforlatt ingenmannsland, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Ørjan Deisz

En handletur til Bergen sentrum i disse dager kan være litt skummel.

Ikke på grunn av smittefare og hålkeføre. Men fordi mange av byens fine småbutikker, kafeer og barer er plastret med truende skilt.

«Deli de Luca åpner endelig her også», står det i vinduet på baren Legal. «TGI Friday’s (may be) opening 2021» henger over døren på utestedet Fincken. Et digert Hennes & Mauritz-skilt ser ut til å sluke klesbutikken Twisteds logo.

Liknende trusler har dukket opp ved små, lokale handle- og spisesteder i mange av sentrums gater de siste dagene.

Og over alt står instagramtaggen @beholdbergen og det retoriske spørsmålet: «Vil du beholde de små butikkene?»

Til det er det bare å si et rungende ja. Dør småbutikkene, de lokale kafeene, barene og restaurantene, dør også Bergen sentrum, og blir til et åndsforlatt ingenmannsland.

I så fall kan kommunen like gjerne bygge tak over hele elendigheten, og omdøpe sentrum til «Lagunen 2.0». Hvem vil ha det sånn?

Mange butikker og kafeer som kun har lokalt eierskap og forankring, står i fare for å gå under på grunn av pandemien.

En del av dem sliter med faretruende røde bunnlinjer og savn etter kunder som nå shopper hjemmefra.

Plakataksjonen er et nødskrik. Den begynte i Oslo tidlig i desember, og er i ferd med å spre seg til hele landet.

Stuntet viser hvor kjipe gatene i sentrum kan bli dersom de blir fullstendig hennesogmauritzifisert.

Aksjonen er en direkte utfordring til deg og meg og alle som legger igjen altfor mye penger hos Amazon og Zalando, og i sterile kjedebutikker eid av store, internasjonale konsern.

Kan baren Legal bli erstattet av en Deli de Luca-kiosk? – Uten et originalt og unikt handels- og uteliv, blir Bergen en blodfattig parodi av en by. Så plakatene til aksjonen @beholdbergen kan gjerne henge en god stund til, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Ørjan Deisz

Folks shoppingvaner har ikke utviklet seg i sympati med små næringsdrivende. Men det er for enkelt å skylde på koronaviruset.

Pandemien har satt sentrumsdøden på speed. Men den har vært her en stund, som en ubehagelig, snikende sykdom.

Det er Bergens topografi, lite fremtidsrettede politikere og Statens vegvesen som opprinnelig skapte dette monsteret av et handlemønster. Pluss internett, selvfølgelig.

En av Bergens utfordringer er den store avstanden mellom sentrum og periferi, og at det ligger seks-syv fjell mellom suburbia og sentrale strøk.

I tillegg hadde bypolitikerne på 1970-tallet og fremover en forbausende mangel på fremsyn.

Allerede da burde de ha vedtatt forstadsbaner i alle himmelretninger, istedenfor store motorveiinngrep i Ytre Sandviken og langs Nordåsvatnet, bygget med hard hånd av datidens småkonger i Statens vegvesen.

Isteden førte mangelen på fornuftig logistikk til at markedet flyttet ut av sentrum. Bydelene ble etter hvert dominert av invaderende kjøpesenterklynger.

Sentrum kan fremdeles skilte med Torget, Bryggen, Fløibanen og Festplassen. Men folk handler jo helst der det er gratis parkering og tørt over alt.

En stund på 1990-tallet var vi opprørte over «kioskifiseringen» av sentrum. Det var da den trønderske Reitan-familien inntok Bergen med et titalls REMA 1000-butikker og Seven Eleven-kiosker.

Så flyttet McDonalds, Burger King, Deli de Luca, Starbucks og alle de andre skatteunnvikende selskapene inn på gatenivå, der lokale kjøpmenn hadde slitt seg ut altfor lenge.

Få reagerer særlig rabiat på utviklingen lenger. Vi er blitt komplett «kjedifisert».

Skal den lokale blomsterbutikken i Strandgaten erstattes av storkjeden Plantasjen? Slik ønsker lokale butikker folk til å handle lokalt, før det er for sent. Foto: Ørjan Deisz

For å korrigere store historiske feilsteg, trengs det tydelige grep og sterk politisk vilje, og løsninger som har dyptgripende effekt fra dag en.

Bergen hviler tungt på ett stort og kontroversielt trafikkprosjekt: Bybanen.

Mer motorvei betyr bare mer trøbbel. Bybanen er derimot riktig og viktig medisin, den eneste transportmåten som kan frakte bergensere smertefritt og effektiv fra ytre suburbia til sentrum og tilbake, uten venting, klimagassutslipp og rattraseri.

Forhåpentlig kan også banen redde litt av sentrumshandelen på sikt. Derfor bør den også bygges til Åsane, uten flere politiske avsporinger.

Men bykjernen trenger mer enn bedre transportløsninger. Vi får krysse fingre og tro at pandemien gjør noe med bergensernes solidaritetsfølelse.

Sentrum er ikke bare et utstillingsvindu, men et av landets fineste kulturhistoriske rusleplasser, det som gir byen identitet og bergenserne biceps og brystkasse.

Uten et originalt og unikt handels- og uteliv, blir Bergen en blodfattig parodi av en by. Så plakatene til aksjonen @beholdbergen kan gjerne henge en god stund til.

Små aktører fortjener mye kjærleik. Ikke bare fra oss kunder, men også fra byens politikere, huseiere og kapitalister med kløende investeringslyst. Gjerne dem som snakker høyest om at vi bør handle lokalt, kortreist og miljøvennlig.

Hvor ønsker de egentlig at folk skal legge julehandelen og drikke stamkafékaffen sin til neste år på denne tiden?