Kaoset i Bergen Frp har ingenting i ein rettssal å gjere

Men dei ekskluderte Frp-arane i Bergen har fleire gode poeng.

Jens Kihl Kommentator

Tor Woldseth og Willy Padøy var to av dei ekskluderte Frp-profilane som tok bladet frå munnen torsdag. Foto: Tor Høvik

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Torsdag kveld var det invitert til pressekonferanse med fire av dei ekskluderte Frp-arane i Bergen. Her skulle alt om det indre livet i partiet på bordet.

Tor Woldseth, Thomas Flesland, Kjartan Moi Andreassen og Willy Padøy ville også fortelje «hva som skjer videre», ifølgje invitasjonen.

Les også Tar flengende oppgjør med Frp etter utkastelse

«Vi kommer også til å gå innom saker som omhandler korrupsjon, maktmisbruk og personmisbruk fra sentrale personer i partiet, og fremvise bevis for alt dette underveis i pressekonferansen», stod det vidare i e-posten.

Sånn blei det ikkje. Dei vil ikkje svare på kva dei vil vidare, og det kom ikkje skuldingar om korrupsjon.

I staden blei det eit langdrygt Powerpoint-show som for det meste handla om å vise fram avisklipp som var skrivne av dei frammøtte journalistane. Det var lite nytt her.

Det er til dømes framleis lite som tyder på at striden handlar om politikk. Det er snarare ein endelaus serie personkonfliktar.

Marte Monstad og Christoffer Thomsen er sambuarar. Monstad er gruppeleiar for Frp i bystyret – ei gruppe som etter eksklusjonane berre inneheld henne sjølv. Thomsen var leiar for Bergen Frp fram til det blei lagt ned. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Det som derimot er nytt, er at eks-Frp-aranes advokat Tor Øystein Enge meiner det kan vere grunnlag for å ta eksklusjonane til retten.

Sjølv ville ikkje Flesland og Andreassen svare på om dei faktisk kjem til å gjere dette, medan Woldseth stilte seg meir tvilande. Eit stalltips er at det aldri blir noka rettssak. Men kven veit. Sagaen om Bergen Frp inneheld allereie det meste.

Les også Podkast: – Den stengde grensa er ei innrømming av at regjeringa bomma

Om domstolane skal byrje å avgjere interne forhold i eit politisk parti, er vi inne i eit ganske ukjent landskap. I Noreg har vi ein sterk tradisjon for at organisasjonslivet er fritt.

Politi og domstolar kjem inn i biletet ved pengejuks, valdtekter og andre lovbrot, ikkje for å avgjere kor vidt enkeltmedlemer er etiske og lojale nok i si framferd, slik eks-Frp-arane er skulda for.

Tor Woldseth, Willy Padøy, advokat Tor Øystein Enge, Thomas Flesland og Kjartan Moi Andreassen. Woldseth og Flesland sit i dag som uavhengige representantar i bystyret. Foto: Tor Høvik

For å vere litt prinsipiell: Det er partia som sit på Stortinget, som altså er landets lovgjevande statsmakt. Domstolane, landets dømande makt, bør ikkje blande seg inn i partiinterne forhold.

Dei ekskluderte Frp-arane har likevel mange gode poeng: Det er heilt useriøst at sambuarane Marte Monstad og Christoffer Thomsen ikkje er inhabile i saker om kvarandres løn, posisjonar og verv. Sjølvsagt er dei det.

Les også 400.000 kan være berørt: Krever bedre permitteringsregler

Eksklusjonane verkar også temmeleg ugrunna. Det er levert 44 siders dokumentasjon frå Vestland Frp for kvifor eksklusjonane burde finne stad.

Bystyremedlem Thomas Flesland er sitert éin gong:

«Jeg synes det er spesielt at det sitter folk fra Os og Askøy i en bystyregruppe i Bergen. Jeg klarer ikke å se det står i vedtektene våre at en kan gjøre det på denne måten.»

Frp-nestleiar Sylvi Listhaug og partileiar Siv Jensen stod også for eksklusjonen av fylkesleiaren i Oslo Frp. Foto: Berit Roald / NTB (arkiv)

Det var tydelegvis nok til å ekskludere han.

Noko slikt ville ikkje gått i eit vanleg parti. Men Frp er ikkje eit vanleg parti i dette spørsmålet: Dei har ein heilt annan tradisjon for sterk sentralstyring der du kan bli ekskludert om du fell i unåde hjå leiinga.

Arven frå Carl I. Hagens store utreinskingar på nittitalet (som det famøse Dolkesjø-oppgjeret) ligg tungt i Frp. Leiar og nestleiar Siv Jensen og Sylvi Listhaug brukte same taktikk då dei kasta ut Geir Ugland Jacobsen, som fram til i vinter var leiar av Oslo Frp.

Les også Jens Kihl: Noreg treng eit krafttak mot importsmitte

Sjølv om Marte Monstad og Christoffer Thomsen står att som vinnarar ved at dei ikkje er ekskluderte frå Frp, er det vanskeleg å sjå korleis dei skal skape entusiasme og ny giv.

Til BA har Thomsen følgjande å melde: «Jeg registrerer at jeg fortsatt er medlem i Frp, utover det har jeg ingen kommentar.» Det sitatet summerer i grunnen greitt opp heile stoda i partiet.

Framstegspartiet slit tungt på målingane, og dreg med seg vanskelege konfliktar i Oslo og Bergen inn i valkampen.

Samstundes kan det godt hende at neste lokalval kan gå godt for Frp: Kollapsen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gjer at det finst ein god del veljarar som kan søkje seg til Frp.

Det ville vore ein nesten ufortent siger for byens aller mest sundslitne parti.