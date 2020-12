Byrådet har omsider fått styring på elsparkesyklene

Anne Rokkan

Lenge har det bare vært de grønne Ryde-elsparkesyklene som har vært å finne i Bergen. I løpet av denne og forrige uke, vil vi ha fire ulike aktører i Bergen. Foto: Lise Åserud

Det har vist seg smartere å hoppe på enn å stå i veien.

Byrådet har nylig startet et pilotprosjekt for elsparkesykler i Bergen.

Tusenvis av elsparkesykler i byens gater er på mange måter tusenvis av små nederlag for det som har vært en sterkt kritisk kommune.

På den andre siden har kommunen omsider knekt koden til hvordan de kan kontrollere dem.

Kommunens møte med elsparkesyklene i Bergen ble ustøtt. Nybegynnerfeilen som ble begått, var å hogge i bremsen før turen i det hele tatt var i gang.

Allerede i september 2018 hadde fem selskaper tatt kontakt med Bergen kommune og bedt om dialog rundt etablering.

Midt i prosessen valgte byråd for bymiljø, Thor Haakon Bakke (MDG), å erklære elsparkesyklene «uønsket».

Nesten to år senere var selskapet Ryde lei av å vente, og gjorde som de har gjort i flere byer før: De tok seg til rette.

Plutselig en sommermorgen stod 500 knallgrønne elsparkesykler og ventet på oss.

Sjelden har befolkning og byråd blitt så forente mot en felles fiende.

Sparkesyklene var visst både stygge, livsfarlige og i veien.

Hver eneste mediesak som ble skrevet genererte hundrevis av innspill i kommentarfeltene. Leserinnleggene rant inn.

I blodtåken valgte kommunen, med byråd Bakke i spissen, å saksøke Ryde.

«For i Bergen, her gjør vi det sånn,» som Bakke sa.

Bakke og byrådet hadde imidlertid to problemer. Sparkesyklenes popularitet – og politiet.

Det er nemlig politiet som har myndighet til å gi sparkesyklene tillatelse til å operere i byen.

Og mens Bakke var opptatt med å tape i retten, ga politiet tillatelse til å sette ut ytterligere 500 elsparkesykler i august.

Etterspørselen etter transportmiddelet viste seg å være skyhøy. Innen oktober hadde løperhjulene vært i bruk 600.000 ganger.

Med publikum og politiet i ryggen, kunne Ryde enkelt overse byrådens vrede.

Kommunen har tapt i både ting- og lagmannsretten. Kostnadene til å dekke Rydes saksomkostninger utgjør alene 340.000 skattekroner.

«For i Bergen, her gjør vi det sånn,» tydeligvis.

Når kommunen nå har funnet en måte å kontrollere bruken av elsparkesykler på, er det ikke fordi de har fått jussen på sin side – men politiet.

Så snart kommunen endret målsetning fra simpelthen å forby sparkesyklene, til å samarbeide med aktørene, bestemte politiet seg for å gjøre det samme med kommunen.

For at et selskap skal få drive utleie, må det nå rette seg etter kommunens vilkår.

Vilkårene handler blant annet om fartsgrenser, parkeringsområder og at aktørene betaler en dagleie på et par kroner per sykkel.

Ni selskap søkte om å få bli med på prosjektet, og åtte ble godkjent.

Selskapet Voi har rullet ut 400 røde elløperhjul. I helgen kom 300 gule fra Wind, som har ytterligere 500 på vei.

I løpet av uken er også en fjerde aktør ventet å sette ut sykler.

Politiet har sagt at de bare kommer til å gi tillatelse til aktører som retter seg etter kommunens vilkår.

Det betyr at Ryde, som ikke har signert kontrakt med kommunen enda, likevel må forholde seg til vilkårene fra og med januar.

Dette kan bli en vesentlig hump i veien for selskapet.

Det er strålende at byrådet har funnet et kompromiss. Elløperhjulene har kommet for å bli, og er et godt og populært tilbud til befolkningen.

Samtidig er det reelle ulemper og farer ved at transportmiddelet ikke reguleres. At sparkesyklene slenger rundt, og parkeres midt i gangfelt og på fortau, gjør livet unødvendig vanskelig for bergensere med nedsatt bevegelighet.

At suksessen har vært dundrende, kan også tolkes bokstavlig: Det har vært 120 ulykker som krevde legehjelp siden juni.

Det skulle også bare mangle at aktørene betaler noen kroner for å drive næringsvirksomhet på offentlige arealer.

Selv om kommunen nå har tatt tilbake kontrollen, har ikke sagaen om da elsparkesyklene kom til byen vært noe eventyr for byrådet.

Opprinnelig insisterte det på å gjennomføre et prøveprosjekt i Åsane.

At prosjektet skulle gjennomføres i denne biltunge bydelen, var i utgangspunktet merkelig. Det er i sentrum det største behovet, og den største målgruppen, for såkalt mikromobilitet befinner seg.

Etter å ha snudd og innsett at sparkesyklene ikke kan kastes ut av sentrum, ønsket byrådet å bare la et begrenset antall aktører være med i prøveprosjektet.

Her satte politiet foten ned, og krevde at alle som var egnet skulle få være med i prosjektet. Det var en helt riktig vurdering.

Det kan ikke være sånn at bedrifter som oppfyller markedskravene stenges ute fra en fri konkurranse, bare fordi byrådet egentlig ikke liker det de driver med.

Det blir spennende å se hvilke erfaringer pilotprosjektet gir oss. Regulert på en god måte vil elsparkesyklene kunne bli et flott supplement til kollektivtrafikk.

Byrådet bør allerede nå ta en evaluering av hvordan det kunne håndtert sparkesyklenes inntog på en bedre måte.

Så går det forhåpentlig mer knirkefritt for seg den dagen noen begynner med utleie av flyvende tepper.