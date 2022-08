«Motstanderne av arveavgift må komme i kontakt med virkeligheten»

Vi kan ikke ha en debatt der politikerne ikke vil diskutere realitetene.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

I 2014 avskaffet Erna Solberg (H) arveavgiften i Norge. Partifelle Mahmoud Farahmand (til v.) advarer mot å gjeninnføre den. «En ny arveavgift bør og vil se veldig annerledes ut. Det samme bør dermed også debatten», skriver BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

«Politikerne stritter mot arveavgift, men klarer ikke å forklare hvorfor», skrev jeg her i BT for et par uker siden.

Det var et dårlig skjult forsøk på invitere arveavgiftens motstandere til å forklare folk hvorfor en slik «skatt på død», som de gjerne kaller det, er en dårlig idé.

Mahmoud Farahmand, som sitter i Stortingets finanskomité for Høyre, plukket prisverdig opp ballen og tok til motmæle. Det er jo slik god politikk skapes – med argumenter og meningsutveksling.

Men Farahmands svar tok ikke debatten et eneste steg videre. I stedet var det et godt eksempel på det som savnes i den norske arveavgiftsdebatten, nemlig kontakt med virkeligheten.

Skal vi prøve igjen, Farahmand?

Ingen – verken fagfolk eller politikere – har tatt til orde for at vi skal gjeninnføre den samme modellen for arveavgift som Norge hadde frem til 2014, da den ble avskaffet av Solberg-regjeringen.