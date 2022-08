Hvorfor må foreldre i skvis absolutt være toppledere?

Småbarnsfasen bør ideelt sett ikke kombineres med mer avansert ansvar enn å runde Netflix og sove når du kan.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Publisert Publisert Nå nettopp

«Jeg er rett og slett for strukket», sa Une Bastholm da hun trakk seg som partileder for MDG under Arendalsuka.

Stemmen knakk da hun snakket om de to små barnehagejentene som hun så gjerne vil ha mer tid med.

Det er lett å forstå. Skvisen mellom jobb og hjem gir ganske raskt en fryktelig følelse av å være utilstrekkelig på alle fronter. Sånt kan få de sterkeste til å stikke fra tyngende ansvar og verv.

Men er det et samfunnsproblem at selv ikke ressurspersoner som Bastholm klarer å kombinere småunger og lederjobb? Eller er det sånn livet egentlig burde legges opp?