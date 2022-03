Den lengste krigen

Feminisme er grasrotarbeidet i kvinners kamp for selve tilværelsen.

Anne Rokkan Kommentator

Etter at Kim Kardashian tok ut skillsmisse fra Kanye West omtaler han henne fortsatt som konen sin, får venner til å opplyse om hvor hun befinner seg og truer den nye kjæresten hennes med vold. Kardashians far var i sin tid O.J. Simpsons forsvarer, da Simpson sto tiltalt for å ha drept ekskonen og hennes nye kjæreste med kniv.

«Jeg hater deg, med hele meg. For alt du har gjort og sagt. Håper du dør i natt. Jeg hater deg.»

Adrian Sellevoll, nordhordlending og tidligere Ex on the Beach-deltager, har laget sang om ekskjæresten sin.

Hun har nemlig gått fra ham. Sellevoll forteller at sangen handler om at «det er greit å føle alle typer følelser, også hat.»

Tror Sellevoll at demonstrasjon på denne typen hat er mangelvare?

Sofie Vo Nguyen (20). Sunniva Borgen (23). Renate Strand Normann (42).

Dette er bare tre av kvinnene som nylig har blitt drept av en mann som hadde, hadde hatt eller ønsket seg et forhold til dem. Flere av historiene er dessverre makabre, både i gjerning og i intensjon.

– Jeg får lyst å spy, sier en kvinne som tidligere var kjæreste med en av drapsmennene. Hun anmeldte ham flere ganger for vold, men ble ikke trodd.

Politiets drapsstatistikk viser hvorfor uttrykket «it’s always the husband» er mer enn en vemodig vits.

De siste ti årene har 163 kvinner blitt utsatt for drap i Norge. 45 prosent av disse ble drept av en nåværende eller tidligere partner eller kjæreste.

Av de 194 mennene som ble drept i samme periode hadde bare 6 prosent en tilsvarende relasjon til gjerningspersonen.

«Vold er først og fremst et spørsmål om makt. Det begynner med dette premisset: Jeg har retten til å bestemme over deg.»

I 2012 skrev den amerikanske forfatteren Rebecca Solnit essayet «Den lengste krigen».

Solnit illustrerer, gjennom massiv empiri og et drivende språk, hvor omfattende trusselen om vold og voldtekt mot kvinner er. Hun viser hvordan vi lar oss forskrekke over brutale voldtektsdrap i India, samtidig som statistikken avslører at fenomenet lever i beste velgående også i vår egen bakgård.

Kvinner i alderen 15–44 år har på verdensbasis større sannsynlighet for å dø eller bli lemlestet på grunn av vold fra menn enn på grunn av kreft, malaria, krig og trafikkulykker – til sammen, skriver Solnit.

Å bli drept av partneren sin er den hyppigste dødsårsaken for gravide kvinner i USA.

Hvert tredje år overgår tallet på drapsofrene for partnervold antallet som døde 11. september 2001.

Men: «Ingen erklærer krig mot denne formen for terror.»

Teksten er snart ti år gammel. Da jeg leste den første gang opplevdes den som en åpenbaring.

Feminister, meg selv inkludert, snakker om kvinnelige toppledere og styreverv, om kallenavn i skolegården, om pornokultur og hvem som gjør mest husarbeid.

Om trange kjønnsroller, inngrodde forventninger og elendig kunnskap om kvinnehelse.

Solnit er selv best kjent som forfatter av essayet «Menn forklarer meg ting», som inspirerte uttrykket «mansplaining». Nok et marginalt problem lest ved siden av «Den lengste krigen».

Det uomtvistelige faktum er likevel det at kampen for å bli sett og respektert i hver enkelt tilsynelatende mindre viktige sak, egentlig er brikker i kampen om å få lov til å være fri.

Fri nok til å velge sin egen partner, og deretter fri til å velge denne vekk igjen.

Fri nok til å forvente at ens egen kropp er nettopp det, og ikke en skrott som har sovet på nach.

Og i ytterste konsekvens: Fri til å få leve.

«Frykten for volden begrenser de fleste kvinner på måter de er blitt så vant til at de knapt legger merke til dem».

Solnit omtaler ved flere anledninger volden som en pandemi. WHO anslår at hver fjerde kvinne opplever partnervold.

Fenomenet «drap av kvinner fordi de er kvinner» har fått betegnelsen «femicide».

Kartleggingen av slike drap er mangelfull, men en FN-rapport anslo at 87.000 kvinner ble drept med overlegg i 2017.

Samtidig som Sellevoll dedikerer sine sanger til sine tapte kvinner, er også en annen kjent mann opptatt med å klage på at damen hans har gått fra han.

«She’s still my wife,» hevder Kanye West – selv måneder etter at Kim Kardashian begjærte skilsmisse fra ham.

Wests eiesyke kommer også til uttrykk ved at han over lengre tid har pepret hennes sosiale medier med bønner om ikke å gå fra ham, samtidig som han får venner til å opplyse om hvor hun befinner seg, og truer med vold mot hennes nye kjæreste. Nylig slapp han en musikkvideo hvor en dukke-imitasjon av ham begraves levende.

Klart det er langt mellom tanke og handling – for de fleste. For noen menn blir likevel sviket kvinner begår ved å frigjøre seg fra dem for mye å bære.

Situasjonen til Kim Kardashian blir ikke mindre tragipikant av at hennes far i sin tid var advokaten til O.J. Simpson, som antas å ha knivdrept sin ekskone og hennes nye kjæreste – etter å i lang tid ha utøvd psykisk og fysisk vold mot henne.

Voldens historie avslører at et ellers stadig mer utviklet samfunn ikke har klart å skjerme kvinner mot den mest banale formen for maktimisbruk: At en annen bestemmer at du ikke lenger skal få leve, fordi du ikke lenger vil leve med akkurat dem.

Feminisme og dens kjepphester er derfor grasrotarbeidet i kvinners kamp for selve tilværelsen.