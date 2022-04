Skit i Ukraina. Leve distriktene.

Statsrådsskiftet gir inntrykk av en regjering med helt feil fokus.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Norge måtte få en ny forsvarsminister raskt på plass. Det er krig i Europa, og Forsvarets øverste politiske leder måtte trekke seg for manglende dømmekraft i møte med egen seksualdrift.

– Jeg kan si at vi er kommet frem til en veldig god løsning som jeg er tilfreds med, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB allerede mandag kveld, drøye to døgn etter at Odd Roger Enoksen (Sp) varslet sin avgang.

Løsningen var altså at Bjørn Arild Gram (Sp) blir ny forsvarsminister, mens Sigbjørn Gjelsvik (Sp) kommer inn i regjeringen for å overta Grams rolle som kommunal- og distriktsminister.

Statsrådsskiftet gir inntrykk av en regjering med helt feil fokus. Det gjør det fristende å vri på en gammel strofe fra Bjørnstjerne Bjørnson:

«Skit i Ukraina. Leve distriktene.»

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er på sitt mest krevende på mange tiår. Forsvarsministeren kan fort måtte håndtere at Norge blir dratt inn i en krig med Russland. Samarbeid og koordinering med regjeringene i de andre Nato-landene er viktigere enn noensinne.

I denne situasjonen burde sikkerhetspolitisk erfaring, diplomatiske evner og internasjonal forståelse være blant de fremste kvalitetene til en ny forsvarsminister.

Regjeringen hadde ikke engang trengt å gå utenfor Senterpartiets rekker for å finne dette. Både Marit Arnstad og Liv Signe Navarsete har fartstid som statsråder og medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. De kunne begge gått rett inn i rollen som forsvarsminister.

Som kvinner ville de også, rent statistisk, utgjort en mindre metoo-risiko for Støre og co. – en kvalitet som ikke bør undervurderes i disse tider.

I Klima- og miljødepartementet sitter Espen Barth Eide, som var både forsvars- og utenriksminister i Stoltenberg II-regjeringen. Ingen aktive norske politikere, inklusive statsministeren selv, har like mye utenriks- og sikkerhetspolitisk erfaring som ham.

Den erfaringen kunne man hatt god nytte av akkurat nå. En kompetent erstatter til å ta seg av miljø og klima skulle regjeringen alltids klart å finne.

I stedet velger statsminister Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum altså en mann hvis eneste sikkerhetspolitiske erfaring er at han i noen måneder satt og frøs som vernepliktig langs grensen til Russland.

Han har først og fremst 13 år som ordfører i Steinkjer, 24 år i fylkestinget i Nord-Trøndelag og halvannet år som styreleder i KS (tidligere Kommunenes sentralforbund) å vise til.

To år som statssekretær i Finansdepartementet og 40 dagers ansiennitet på Stortinget, før han i fjor høst ble kommunalminister, gjør ham knapt mer skikket til å lede det norske forsvaret gjennom Ukraina-krisen.

Valget av Gram gjør det tydelig én gang for alle at for Senterpartiet handler forsvarspolitikk først og fremst om distriktspolitikk.

Og i dagens sikkerhetspolitiske situasjon skal man vokte seg vel for å la distriktspolitiske hensyn få styre hvordan forsvaret av landet vårt utformes.

Feilslåtte distriktspolitiske hensyn gjør allerede mer enn nok skade på norske domstoler.

Det er utrolig at kosmopolitten Jonas Gahr Støre har gått med på dette.

Inn som Grams erstatter i Kommunaldepartementet kommer altså Sigbjørn Gjelsvik fra Naustdal. Han har vært leder av Nei til EU og er kjent for å ta Senterpartiets distriktsretorikk helt til ytterpunktet.

Nå skal han håndtere oppløsningen av ferske fylker og kommuneseparatister i både Nord-Norge og Sør-Norge.

Nylig uttalte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG at hun ikke høre på «Oslo-eksperter», men heller lytte til «vanlige» folk, i utformingen av domstolene.

Med Gjelsvik i regjering kan vi bare vente oss mer av sånt.

Det finnes også et siste, pikant poeng med utnevnelsen av Bjørn Arild Gram til å etterfølge en forsvarsminister som ble felt på en klassisk metoo-sak:

Gram var én av ti deltakere på den famøse hytteturen til Sverige, hvor en av dem sendte meldingen «Vi har lyst på fitta de» til tidligere partileder Liv Signe Navarsete.

Det er ingen grunn til å tro at det var Gram som sendte meldingen. Men det har aldri blitt oppklart hvem avsenderen var, til tross for at én eller flere av deltakerne på hytteturen må sitte med svaret.

I ettertid har Navarsete kommet med kraftig kritikk mot egen partiledelse, og kalt håndtering av saken rundt den trakasserende meldingen «et eksempel på hvordan et varsel ikke skal håndteres».

Regjeringens bakgrunnssjekk av statsråder bør med andre ord ha blitt betraktelig forbedret på det halve året som har gått siden Hadia Tajik og Odd Roger Enoksen ble oppnevnt.

Støre-regjeringen sliter på meningsmålingene. Den har fått krise etter krise i fanget – både selvpåførte og uforskyldte.

Den blir neppe så mye mer populær eller styrket av dette statsrådsskiftet.

De må få lov til å fortsette med selvskadingen. Men å la distriktshensyn få styre forsvarspolitikken er noe helt annet. Til dét lever vi i altfor urolige tider.