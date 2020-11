Pandemien er vår egen feil

Akkurat som klimaendringene, er korona et resultat av menneskenes herjinger.

Anne Rokkan Kommentator

Politiet i Thailand poserer med et beslag av ulovlig solgte tigre og pangoliner. For alt vi vet kan ett av disse dyrene være bærer av vår neste pandemi. Foto: Anonymous / TT NYHETSBYRÅN

De fleste har fått med seg at hele verdens landeplage, korona-viruset, ble overført til mennesker på et dyremarked i Kina.

Å smittes av skjelldyret pangolin kan høres utrolig ut, men det er alarmerende vanlig: Hele 60 prosent av alle smittsomme sykdommer hos mennesker er overført fra dyr.

Og det er ikke på deres initiativ, akkurat.

Å bli jaktet, fanget, solgt og spist i stor skala får enorme negative konsekvenser for dyreriket, både på individ- og artsnivå.

Det ligger en slags morbid rettferdighet i at det kan få livsfarlige konsekvenser for oss også.

I slutten av oktober la Det internasjonale naturpanelet (IPBES) frem en rapport om pandemier.

22 av verdens fremste forskere har bidratt, og konklusjonen var brutal:

Pandemier er ene og alene drevet frem av menneskelig aktivitet, og fremtiden vil by på stadig flere av dem.

De vil spre seg raskere, ta livet av flere mennesker og skade økonomien mer enn covid-19 har gjort.

Beregningene viser at det finnes opp mot 800.000 virus i dag som kan smitte over på mennesker og bli pandemier i fremtiden. At slike virus tar livet av oss, er imidlertid ikke noe nytt.

Svartedauden, spanskesyken, kopper, polio, difteri, meslinger og tuberkulose er eksempler på sykdommer vi har fått fra dyreriket.

Som pandemier har de kostet milliarder av menneskeliv.

Sykdommer som overføres fra dyr til mennesker, kalles zoonoser. Noen av disse utvikler seg til å kunne smitte videre fra menneske til menneske.

Det er da det begynner å bli riktig alvorlig, fordi vi reiser og møtes så mye. Slik utvikler enkelte zoonoser seg til pandemier, som den vi lider under i dag.

Svine- og fugleinfluensa, kugalskap, ebola, marburg, mers og sars har herjet kloden nylig. Alle har vi fått gjennom kontakt med dyr – og primært de ville artene.

Vi kan ikke skylde på manglende advarsler om at en pandemi som korona var på vei.

Allerede i 2004 slo en rapport i det anerkjente tidsskriftet Nature fast følgende ubehagelige faktum: Av alle sykdommer som er på fremmarsj, er zoonoser fra ville dyr «den mest betydelige, voksende trusselen mot global helse».

I 2013 gav forfatteren David Quammen ut boken «Spillover. Animal infections and the next human pandemic». Her spår han at den neste pandemien som rammer oss er en zoonose. Han fikk rett.

Både Quammen og Nature-rapporten er helt tydelig på hva som gjør at sannsynligheten for pandemier øker: Jo mer vi fjerner urørt natur og ville dyrs naturlige habitat, jo tettere ender vi med å leve på disse artene – og sykdommene deres.

Som Quammen formulerer det: Når du sparker i trærne, detter det ting ned.

Har vi fulgt advarslene? Nei.

Nesten 70 prosent av all vill natur forsvant mellom 1970 og 2016, og vi gir oss ikke. Omgjøringen av urørt natur til landbruksjord er den viktigste årsaken.

Bort med regnskogen, altså – her skal det dyrkes palmeolje.

På 1920-tallet førte jakt på sjimpanser til at vi ble smittet med HIV. I dag brennes store deler av ville dyrs habitater ned, for å gjøre plass til jordbruksareal. Her står en gjeng orangutaner blant nedbrent skog. Foto: Willy Kurniawan / X06610

En annen måte vi eksponerer oss for ville dyr på, er ved å oppsøke dem direkte – altså fange dem.

HIV-viruset ble for eksempel overført til mennesker da vi jaktet på sjimpanser på 1920-tallet. 33 millioner mennesker har så langt dødd av viruset.

Selv om Kina forbød dyremarkeder etter koronautbruddet, er det fremdeles lov å handle med ville dyr dersom det er for medisinske formål.

I kinesisk folkemedisin er dyrenes organer en populær ingrediens.

Det nytter likevel ikke å skyve Østen foran seg som de eneste uansvarlige: Da Verdens helseorganisasjon (WHO) oppdaterte sin offisielle diagnoseoversikt i 2019, valgte de å inkludere en rekke alternative diagnoser.

Flere av dem er mildt sagt svevende, og behandlingsmetoden like så. Bjørnegalle, tigerpeniser og pangolinskjell er nå offisiell medisin.

Slik er FN med på å velsigne både grov dyremishandling og stor smitterisiko.

Det er heller ikke bare i fjerne kulturer håndteringen av dyr får katastrofale følger.

Mandag kveld sendte TV2 ut følgende oppsiktsvekkende melding:

«Belønnes for rask avlivning – 15 millioner mink skal gasses. Kappløp før midnatt.»

Det er funnet mutert koronavirus hos dansk oppdrettsmink, og over 200 mennesker er smittet.

Disse dyrene skal vi verken spise eller bli friske av – vi skal simpelthen pynte oss med kadavrene.

Jeg vet ikke hva som er dummest.

Det industrielle dyreholdet vårt er enda en smittetrussel. Den ekstremt unaturlige livsstilen våre husdyr er påtvunget, gjør dem – og oss – sårbare for sykdom.

Det er for eksempel bare 20 år siden over 100 mennesker døde som følge av kugalskap. De hadde spist dyr som var bærere av sykdommen, som igjen hadde oppstått fordi vi foret kyr med sine egne artsfrender.

Igjen er det vanskelig å si at vi er helt uskyldige i vår skjebne.

Det er altså ikke spesielt nyttig å innbille oss selv at det tilfeldigvis datt en koronasyk kineser ned i Wuhan en dag i 2019.

Zoonose og pandemier er deler av et større system, hvor vi mennesker er sentrale både i årsak og virkning.

Tidligere levde folk under ekstremt dårlige kår, og maktet ikke annet enn å la pestloppene herje.

I dag har vi en helt annen kunnskap om smitte og zoonoser, men velger likevel å oppføre oss som raffinerte barbarer mot natur og dyreliv.

Jeg mener ikke nødvendigvis at vi fortjener pandemien, men vi har i hvert fall oss selv å takke.