Den amerikanske drømmen er hvit. Det er ingen grunn til å glorifisere den lenger.

Donald Trump vil for alltid bli husket som presidenten som satte fyr på det amerikanske rasehatet.

– Det går en rød rasistisk tråd gjennom Donald Trumps presidentskap, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Carlos Barria / REUTERS

Fredag 20. januar 2017 var jeg i Sacramento, California, der jeg var utvekslingsstudent tidlig på 1980-tallet. Det var en av de merkeligste dagene i mitt liv.

Den dagen kjørte vi til krematoriet der min amerikanske vertsmor skulle bisettes. Kjøreturen foregikk akkurat samtidig med at Donald Trump holdt sin innsettelsestale i Washington DC.

Vi hørte den på bilradioen. – Jeg er glad hun slipper å oppleve dette. Alt vil bli styggere fra nå av, sa min amerikanske bror.

I dag er det lett å konstatere at broderen hadde rett.

Han begrunnet antakelsen med sine egne opplevelser året før, da Donald Trump drev valgkamp og ble USAs nye president. Stadig oftere fikk min bror utrop som «nigger» slengt etter seg.

Alle mine fem amerikanske vertsbrødre er etterkommere av slaver fra Florida og arbeidere i ghettoen i Philadelphia. Alle fortalte lignende historier da vi drakk oss brisne etter minnestunden.

På kort tid var det som om noen hadde åpnet slusene for gammelt grums mange trodde var begravd på 1970-tallet.

Mine brødre var ikke i tvil om at Trumps kampanje bidro til å legitimere det inngrodde rasehatet.

Vi kjenner status nå. Det går en rød rasistisk tråd gjennom Donald Trumps presidentskap.

Fra kommentaren om «de gode folkene på begge sider» av opptøyene i Charlottesville, til det unnvikende svaret på spørsmålet om han vil fordømme «hvit makt»-grupper i det amerikanske samfunnet.

Trump oppfører seg slik fordi han er hvit og privilegert selv. Men også fordi han vet at hudfarge eller etnisk opphav er blant de viktigste kriteriene hans velgere definerer sitt politiske ståsted fra.

Trumps periode har virket som en manisk jakt på hevn for åtte år med Barack Obama, USAs første fargede president.

Skal du bli president i USA, må du være født der. Sommeren 2016, midt under forrige valgkamp, trodde fremdeles et flertall av republikanske velgere at Obama ikke var født i USA, og dermed hadde svindlet til seg presidenttittelen.

Konspirasjonsteorien og «birther»-kampanjen ble frontet av en mann alene: Donald Trump.

Implisitt i den lå den hvite overmaktens oppfatning om at fargede ikke var egnet til å lede, en idé med lange røtter, helt tilbake til slavetiden. Klart rasistisk, med andre ord.

Hvordan kunne dette skje, i et land der ordene «alle mennesker er skapt like» er hamret inn i landets egen uavhengighetserklæring?

Mange har forsøkt å beskrive det gjenopplivede rasehatet og hykleriet de siste fire årene. En av dem som gjør det grundigst, er den afroamerikanske forfatteren Ta-Nehisi Coates.

Ett år etter at Trump ble valgt, skrev Coates essayet «The First White President» i tidsskriftet The Atlantic.

«Det er ofte sagt at Trump ikke har noen ideologi, noe som ikke er sant. Hans ideologi er hvit overmakt (white supremacy), i all sin aggressivitet og skinnhellighet», skriver han.

Dette ble publisert da hele det liberale USA og Europa forsøkte å forstå den hvite, fattige arbeiderklassen, eller «kurven med foraktelige», som Hillary Clinton hadde kalt dem.

Også radikale demokrater, blant dem Bernie Sanders, mente Trumps overraskende seier utelukkende handlet om økonomi og politiske blindsoner.

Opptøyene i Charlottesville i august 2017 gjorde den amerikanske rasismen synlig for alle. Foto: Joshua Roberts / Scanpix

Coates mener denne bølgen av klassesympati var misforstått, fordi rasismen som drev Trumps valgoppslutning aldri ble tatt tak i. Det er fremdeles slik at fargede er taperne på de fleste amerikanske statistikker, fra arbeidsløshet til fengselsopphold.

Misforståelsen varte helt til de fleste oppdaget at det ikke bare var fattige og arbeidsløse hvite som stemte frem Trump.

Han fikk også forbausende stor støtte blant hvite kvinner og menn i middelklassen.

En nyere måling fra Pew research Center viser at mange amerikanere har fått en oppvåkning. Nå erkjenner i det minste flere demokratiske velgere at det er blitt mye vanskeligere å være farget i USA enn det var før.

Politidrap, demonstrasjoner og opptøyer har nok bidratt til større bevissthet om dette. Black Lives Matter er ikke bare et opprør, men kan bli en av de viktigste politiske bevegelsene i USA på flere tiår.

Min amerikanske mor var beinhard, klok, raus og stolt. Hun traff Obama selv en gang, og kalte ham «min sjette sønn». Meg kalte hun «my Norwegian son». Hun refererte aldri til hudfargen min.

Hun kom seg ut av ghettoen i Philadelphia på 1950-tallet. Hun brukte kartboken «Green Book» for å komme seg trygt til sykepleierskolen i Texas, den gang det var livsfarlig for fargede å kjøre feil i sørstatene. Og mange tiår før filmen med samme navn ble Oscarvinner.

Hun ble gift, mistet mannen sin i Vietnamkrigen, og oppdro fem guttunger alene.

Hun hadde alltid troen på at hudfarge ikke burde ha noe å si hvor hvor du befant deg i samfunnet. Hardt arbeid, anstendighet, ydmykhet og verdighet var de viktigste verdiene.

I dag blander sorgen over hennes død seg med fortvilelsen over at idealene hun kjempet for hele livet, blir torpedert av en hatefull og infantil narsissist som utrolig nok er president i hennes egen nasjon.

Så ja. Jeg er også glad for at hun slapp å oppleve Donald Trumps presidentskap.

Det som står igjen etter Donald Trump, er en nasjon som nok en gang er splittet etter fargekoder. Amerikas strukturelle rasisme er nå så tydelig at den ikke kan ignoreres, heller ikke i USAs 51. stat, Norge.

Den amerikanske drømmen var likevel ikke for alle. Trump har malt den hvit igjen.