Skal sjåførane få høgare løn, må du og eg betale meir

Det offentlege har gjort ein framifrå jobb med å presse ned kostnadene ved bussreiser. Det betalar bussjåførane for.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Bussjåførane har så langt vunne kampen om opinionen, men kan likevel tape lønskampen, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Eirik Brekke

Bussjåførane har på ein måte allereie vunne streiken. Etter ti dagar med streik har dei fleste av oss lært at mange sjåførar går vakter knapt nokon andre ville funne seg i: på jobb frå fem til ni om morgonen, så fire timar fri utan betaling, så på jobb igjen til klokka fem om ettermiddagen.

Bussjåførar er på jobb frå halv fem om morgonen til tre om natta. Koronakrisa viste at jobben deira er «samfunnskritisk», i motsetning til mykje av det vi andre driv med.

Sjåførane har vunne sympati, noko som er viktig når folk flest blir råka så hardt som no. Kjipe arbeidstider, tungt ansvar for liva til menneska på bussen og høgt tidspress vil for mange vere gode argument for auka løn.

Likevel vil bussjåførane slite med å kome seg opp på industriarbeidarløn, slik dei har hatt ein avtale om heilt sidan 2004.

Avtalen frå 2004, som vart stadfest i 2007, seier at løna til bussjåførar skulle aukast «til et nivå mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn».

Bakgrunnen var at bussnæringa sleit med å få tak i arbeidskraft.

Bussjåførane hadde med andre ord gode kort på hand. Men same år skjedde det noko som etter kvart gjorde mykje for å undergrave forhandlingsmakta til bussjåførane:

Ei rekke austeuropeiske land vart med EU, noko som gjorde at arbeidarar derfrå kunne jobbe fritt i Noreg.

Busselskapa byrja å hente topp motiverte bussjåførar frå aust, og dermed var det ikkje lenger nokon akutt mangel på sjåførar. Då var det heller ingen grunn til å auke løna.

For austeuropearane var løna i Noreg mange gonger løna i deira heimland. Så lengje dei heldt fram med å bu i heimlandet var det ein feit avtale.

Rekrutteringa gjekk ikkje uventa ganske bra. Ein rapport Urbanet Analyse laga for NHO i 2016 viste at fire av ti sjåførar i store og mellomstore busselskap var utanlandske statsborgarar.

Ein god avtale for busselskapa, tenkjer kanskje du: Dei held lønningane nede, og skuflar inn pengar. Nei. Den som først og fremst har tent på dette er eg og du.

I 1994 opna Stortinget for at fylka kunne legge ut bussruter ut på anbod. Kommunale busselskap vart privatiserte. Utanlandske selskap kom etter kvart inn.

Og utover på 2000-talet vart konkurransen om dei fylkeskommunale oppdraga knallhard.

Det har gjeve både skattebetalarar og busspassasjerar meir buss for pengane. Bussdrifta har blitt langt meir effektiv. Men bussjåførane har betalt prisen, gjennom dårlegare pensjon, auka tidspress og ein lønsgaranti som framleis verkar langt borte.

Resultatet av utviklinga er at bussjåførane møter ein motpart som ikkje har så mykje å gje. Busselskapa som køyrer for fylka har jamt over svært små overskot.

Eit selskap som Tide Buss AS, som køyrer mellom anna i Bergen og Tromsø, har dei siste fem åra hatt ein driftsmargin på to prosent. I fjor gjekk dei med 22 millionar kroner i minus. Andre selskap har eit prosentpoeng eller to meir, andre har mindre.

Jamt over er dette ein bransje der lønsevna er avgrensa, for å seie det slik.

Kontraktane fylka inngår med busselskapa er bevisst laga slik at selskapa ikkje berre kan lempe ein ekstra lønsauke over på fylka. Det er gjort for å motivere busselskapa til å halde lønsveksten nede, og gjere fylkas utgifter føreseielege.

Dermed vil eit lønstillegg ut over det som er rekna med i kontrakten gå ut over inntektene i busselskapa. Enkelte selskap har kontraktar der dei får kompensert litt av tapet, men ikkje alt.

Det store spørsmålet for fylka er kor langt dei kan strekke denne strikken. Sjølv om selskapa har fått fatt i sjåførar i aust, er det ikkje sikkert at det vil vere nok. NHO-rapporten frå 2016 viste at bransjen vil trengje 1000 nye sjåførar i året fram til 2030.

Årsaka er at snittalderen er høg, og svært mange vil gå av med pensjon i åra som kjem. Bransjen slit framleis med å rekruttere norsk ungdom, og det blir neppe lettare når alle no har blitt klar over arbeidstidene til sjåførane.

Austeuropearar her heller ikkje billige. Busselskapa legg mykje ressursar ned i rekruttering og opplæring, og svært mange av sjåførane dreg heim att etter nokre år.

Auka lønsnivå og lågare arbeidsløyse i heimlanda gjer òg at Noreg ikkje er så attraktivt som det var på byrjinga av 2000-talet.

Både byer og bygder er avhengige av at bussane går når dei skal, er mange nok og at dei har gode, trygge sjåførar. Då må nokon ville ha dei jobbane.

Det er ei utfordring òg fylka må ta eit ansvar for.