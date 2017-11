Kyss et bibliotek, klem en bibliotekar. Så varer de kanskje lenger.

En av årets viktigste bøker er knallgrønn og får altfor lite omtale og oppmerksomhet.

«Det norske biblioteket» er en langreise i norske folkebiblioteker, laget av fotograf Jo Straube og forfatter Frode Grytten, to menn som kanskje elsker biblioteket mer enn de har godt av.

Eller. Er det egentlig mulig å elske biblioteket høyt nok?

Her i Bergen treffer boken presist. Fra torsdag 2. til lørdag 4. november feirer Bergen offentlige bibliotek 100 årsjubileum. Det der deilige huset ved Smålungeren, som ligger midt i navet mellom tog, buss, bybane og shopping, som om det holder hele Bergen sammen.

Programmet strekker seg fra Gunnar Staalesen og Joni Mitchell til europeisk høyrepopulisme og TV-serien «Skam», og viser hvordan biblioteket også kan være navet i den offentlige samtalen.

«Det norske biblioteket» er et praktverk, som de sier i høystemte litterære sirkler. Men boken er ingen sjampisfeiring, den er et vakkert varselsskrik.

Jo Straubes bilder er lavmælte studier i brun nostalgi, en øm visitt bak landets kulturbudsjetter. Et rop om hjelp, før denne viktige samlingsplassen forvitrer og tar ufrivillig farvel.

Bibliotekene er demokratiets innestemme. Når verden, internett, kommentarfelt og den faktafornektende populismen støyer som verst, trenger vi bibliotekets beste vanedanner: Den som får oss til å sitte helt stille og lese og tenke en stund, før vi åpner kjeften.

Mange av Jo Straubes bilder dokumenterer den lyriske nøysomheten som preger mange av de kommunale bibliotekene.

Den mørke bakgangen, det gamle handelslaget, bokkiosken på stranden der jenten og bestemor står og studerer utvalget. Det stille fellesskapet, de sterile byggene, de fine bibliotekarene, Styrehusbiblioteket i Lillesand, bokbussen i Tana-Nesseby.

Som Frode Grytten skriver: «Med eit bibliotek er du fri. Du kan sigle verda rundt. Du kan til og med sigle gjennom Mjølkevegen ein sein kveldstime. Det finst bare ein regel: Vennligst lukk døra etter deg når du skal heim igjen».

Bibliotekene har en rolle i de fleste menneskers livsrevy. Jeg husker med gru og glede Herr Bastiansen (dette var den gangen voksne ikke hadde fornavn).

Han sto bak disken på folkebiblioteket der jeg vokste opp, med sliten grådress og brillene faretruende langt nedpå nesen.

Jeg husker angsten hver gang vi kom for å levere bøker et par dager for sent. De fire tause sekundene før Bastiansen løftet øynene over brillekanten og belærte oss om bibliotekets viktigste prinsipp: At raushet skal besvares med raushet.

Får du låne noe aldeles gratis, skal du ha dyp respekt for at andre også ønsker å dele det.

Satt vi for lenge på siste Hardyguttene-bok, var det et slag i trynet på nestemann på ventelisten, nærmest en ærekrenkelse, et svik. Bastiansen fikk banket det inn i oss, uten å løfte en pekefinger. Og bibliotekene er fremdeles gratis.

Selvfølgelig er boken «Det norske biblioteket» et politisk statement. Den er forhåpentlig starten på en redningsaksjon, begynnelsen på slutten på tiden da bibliotekene alltid blir salderingspost når kommunene gjør opp regnskapene sine.

Jeg skjønner godt at leder Mariann Schjelde i Norsk bibliotekforening er frustrert. Da regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for neste år, lå det ingen friske kroner der til satsing på folkebibliotekene.

Det er komfortabelt for Kulturdepartementet å vise til at bibliotekene er kommunenes ansvar alene. Men det er samtidig passivt og lite fremtidsrettet, så lenge politikerne vet hvor dårlig beskyttet bibliotekene er mot new public management og innsparingskrav.

Bibliotekforeningen mener Stortinget bør ta større ansvar for bibliotekene. Schjelde viser til Sverige, der Riksdagen har bevilget 250 millioner friske kroner i året frem til 2020, for å styrke tilbudet og øke tilgjengeligheten.

Fordi det vet at dette er en langsiktig investering i nasjonens kunnskapsbase, og kanskje et vern mot intellektuelt forfall.

Slik aktiv statlig kulturpolitikk er ikke helt haute couture her i Norge for tiden. Men det er lov å håpe på værskifte, for bibliotekenes del, i det minste.

Bibliotekene er ikke blant dem som står på galleriet og roper høyest på mer penger. Men de har historien og folk flest på sin side. Norske biblioteker har over 24 millioner besøk og mer enn 22.000 arrangementer hvert år.

Det verste vi kan gjøre, er å ta bibliotekene for gitt. Bergen offentlige bibliotek må få stå i 100 år til, og enda lenger etter det.

Frode Grytten sier det så fint: «Lånekortet er framleis det sterkaste våpenet vi har».