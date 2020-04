Eit ganske raudgrønt parti

Neste haust kan Miljøpartiet bli ein del av Støre 1-regjeringa. Om ikkje veljarane blir plaga av at klimagassutsleppa aukar i MDG-styrte Oslo, då.

Jens Kihl Kommentator

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg og MDGs stortingsrepresentant Une Aina Bastholm. I helga blir Bastholm partiets fyrste leiar, etter at MDG går vekk frå den todelte talspersonmodellen. Foto: Cornelius Poppe, NTB Scanpix (arkiv)

På laurdag skal Miljøpartiet gjennomføre tidenes fyrste heildigitale partilandsmøte.

Det kunne vore freistande å kalle det eit Lan-party, om det ikkje var for at partiets mest kjende politikar, Oslo-byråd Lan Marie Berg, likevel ikkje stiller til val som nestleiar.

Det meste tyder no på at partiet vil krabbe over sperregrensa ved stortingsvalet hausten 2021. Dermed kan MDG gå frå å ha éin stortingsrepresentant til å vere representert med åtte-ti personar på Stortinget.

Dei siste månadene har partiet rett nok gått noko tilbake. Og det er klart: om vi hausten 2021 framleis lever i ei pågåande koronakrise, vil det nok bli vanskelegare å setje klima på dagsordenen.

Det er likevel fleire poeng som gjer at eg trur dei har gode sjansar for suksess i 2021:

Haustens val var ein suksess for MDG. Éin ting er at dei har blitt stadig proffare på å drive valkamp. No har dei i tillegg populære kandidatar i svært mange lokalsamfunn. Dei vil gje truverd og tillit neste haust.

Sjansane er gode for at sjølve koronapandemien ikkje er like dramatisk om vi skrur klokka eitt år fram, men at oljeprisfallet framleis dominerer. Det kan gje fart på debatten om kva vi skal leve av etter olja.

Den debatten er langt betre for MDG enn om alt handlar om helse, beredskapspolitikk og arbeidsløyse, felt der partiet slit med å stikke seg fram.

Partiet har over tid bygd ein sterk organisasjon og har no nesten ti tusen medlemer. Det er om lag 3500 fleire enn Venstre.

Og viktigast av alt: I klimadebatten har MDG tung truverd. Det ser ut til at det hemmelege trikset med å vere sterk på eit saksfelt som mange bryr seg om, også funkar for MDG.

Om partiet gjer suksess i stortingsvalet, korleis skal dei utnytte det til å få gjennomslag for politikken sin?

MDG slo gjennom ved at SV nesten hadde kollapsa i raudgrøn sørpe, samstundes som Venstre (som vanleg) ikkje greidde å utnytte situasjonen. Den gongen var blokkuavhengigheit ein del av trylleformularet for dei grøne.

Partiet kunne peike på at dei ikkje var mest opptekne av å sikre Ap eller Høgre statsministeren, men at klima og miljø avgjorde alt.

No er stoda litt annleis: Det er ei utbreidd oppfatting at MDG tapte i 2017 på å ikkje avklare kva side dei ville prate med først. Den feilen er det ingen som vil gjere igjen.

Og når MDG-arane pratar om å velje ei side, er det i praksis berre sentrum-venstre som er aktuelt. Problemet er korleis. Om dei tidleg går ut peikar på Støre, vil det bli oppfatta som eit godkjentstempel av Aps politikk.

Det kan bli skjebnesvangert.

Det er altså eit krevjande farvatn MDG skal ut i no. Fordelen er at det nok knapt finst ein veljar der ute som går rundt og trur at komande MDG-leiar Une Aina Bastholm og Høgre-leiar Erna Solberg sit i same regjering neste haust.

Laurdag skal partiet vedta ei fråsegn om grøn koronapolitikk. Den inneheld alt frå ein ny toppskatt for å motverke auka forskjellar, til fleire grep som krev ein sterk stat. Når partiet raskt skal samle seg om krisepolitikk, er det ei raudgrøn line dei fører.

I klimapolitikken er det kanskje ikkje så stor skilnad på Høgre og Ap for MDG-arane, men Ap er nok meir villig til å bruke staten til å omstille næringslivet.

I tillegg blir det vanskeleg å gå til høgre når MDG har hamra laus på den sitjande regjeringa sidan 2013.

Noko av det mest spanande framover, blir å sjå korleis MDG handterer å vere eit styringsparti.

Torsdag kom utsleppstala for 2018 fordelt på kommunar. Det viste at Oslo, utstillingsvindauget for MDG, auka klimagassutsleppa i forfjor. Dei ligg no på nesten nøyaktig det same nivået som då MDG kom inn i byråd i 2015.

Det er langt frå alt i ein kommune lokalpolitikarane styrer over. For å ta eit enkelt døme frå Bergen: Flesland ligg innanfor kommunegrensa, og dermed reknar Miljødirektoratet utsleppa herfrå til Bergen.

Denne målinga er verre for MDG enn kva ei dårleg partimåling ville vore inn mot landsmøtet, rett og slett fordi MDGs viktigaste løfte til veljarane har vore at det er mogeleg å gjere noko med klimagassutsleppa lokalt.

Om det viser seg at MDG ikkje greier å innfri løfta lokalt, kan det bli ein krevjande valkamp neste år.