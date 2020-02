Få klovnane ut av MGP-sirkuset

Og når vi er inne på det: Få Melodi Grand Prix ut av Oslo.

Det er Ulrikke Brandstorp og «Attention» som skal presentere Noreg i den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai.

Jens Kihl

Jo, det må vere lov å bli sur også for årets aller minst alvorlege skandale. Til no veit vi dette:

Teljesystemet kollapsa, truleg på grunn av den (heilt meiningslause) ordninga med å sende hjarte og smilefjes for kvar song.

I staden blei ein slags «folkejury» kopla inn. Tretti personar vi ikkje veit kven er, fekk avgjere kva songar som gjekk til gullfinalen.

Desse personane , ikkje framføringa og showet. Som jo er mykje av poenget med Melodi Grand Prix. røysta berre på bakgrunn av studioinnspelingane , ikkje framføringa og showet. Som jo er mykje av poenget med Melodi Grand Prix.

Også under gullfinalen, der dei fire (moglegvis) beste songane stod mot kvarandre, opplevde mange problem med å røyste.

Enden på visa: Søndag kveld stod NRKs underhaldningssjef Charlo Halvorsen i Dagsrevyen og garanterte oss at Ulrikke Brandstorp var rett vinnar av konkurransen.

Her er det all grunn til å rope eit lite voi, voi i retning NRK-leiinga. For korleis kan dei vere så sikre?

Sjølv skulle eg gjerne røysta på Rein Alexander. I omskiftelege tider er det vikingtekno med hiphop-karar og flammeshow Europa treng. Sånn gjekk det ikkje.

Ja, sjølvsagt er dette berre tant og fjas, i alle fall for oss sjåarar. Men for artistane og apparatet rundt ligg det hardt arbeid og store pengar bak. Dei fortener betre.

Tone Damli kom seg ikkje vidare til gullfinalen, og vurderer no pengekrav mot NRK. For profesjonelle artistar handlar dette om å gjere ein jobb i eit av landets største show.

Og om NRK uansett kan garantere at 30 personar kunne avgjere vinnaren heilt i tråd med folkemeininga: Kva skal dei med alle oss som tydelegvis berre lagar kuk i computeren på Marienlyst?

Underhaldning er altfor viktig til å ikkje bli teken seriøst.

Årets finalelag var rekordsterkt. Her kunne publikum velje og vrake i folkekjære artistar og spanande nykomarar. Samstundes var det jamnare enn på lenge:

Tidlegare år har vinnaren vore krystallklar. Då Keiino vann i fjor, utklassa dei andreplassen. Slik har det også vore med Margaret Bergers «I feed you my love» og Agnetes «Icebreaker».

No var ikkje folket like samstemt, kanskje nettopp på grunn av det sterke laget. Det gjer det ekstra viktig at alle stemmer kjem med.

NRK er pålagt ei eiga rolle av staten: Ved krig og krise skal dei sikre at viktig informasjon når det norske folk over kringkastingsnettet. Så om kinesarar, russarar eller svenskar såg helgas MGP-show, veit dei kva dei har å gjere:

Send 38 millionar emojis i retning Noreg, og datasystema hos NRK kneler på flekken.

No må NRK gjere det godt igjen. Det fyrste grepet bør vere openbart: Få Melodi Grand Prix ut av Oslo.

Helgas finaleshow frå Trondheim var imponerande på absolutt alle vis. Det bør ikkje kome som ei overrasking at trønderar kan lage fest, men både publikummet og pauseshowet fortener full pott og tolv poeng.

Men delfinalane frå Fornebu var stusselege greier. Nord-Noreg barka saman på ei nedlagt flystripe i Bærum den eine laurdagen, medan det var Vestlandets tur den neste.

Å sende landsdelsfinalane tilbake dit dei høyrer heime, altså til landsdelane, bør vere fyrste steg for å rette opp helgas kollaps. MGP fortener seksti nye år, men då må heile landet få vere med på festen.

Eg er ein optimist.

