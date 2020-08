Biden treng neppe Kamala Harris for å slå Trump – men han treng henne for å styre

Joe Biden ser tydelegvis lenger fram enn til valdagen.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Kamala Harris held ein tale på eit Biden-arrangement under primærvalkampen i mars. Foto: Paul Sancya/AP, NTB Scanpix (Arkiv)

Kamala Harris blir Joe Bidens visepresidentkandidat. Valet var både forventa og banebrytande. Hennar namn var det mest populære, ifølgje ei undersøking blant demokratar som stemte i vårens primærval.

Harris kan bli den første kvinnelege visepresidenten i USA. Sjansane hennar for å bli landets første kvinnelege president går òg opp, men det er lenge til det er aktuelt no.

Biden sa tidleg at han ville velje ei minoritetskvinne til posten. Det er meir enn nok kvite menn i toppen av amerikansk politikk, og behovet for forandring vart tydeleg under Black Lives Matter-demonstrasjonane i sommar.

Harris har ei indisk mor og ein jamaicansk far. Men der bakgrunnen hennar treff eit ønskje blant mange demokratar, er karrieren hennar litt meir komplisert.

Harris slo seg opp som justisminister i California. Der stod ho for ein ganske hard kriminalitetspolitikk, og ho vart kritisert for å stå for nært politiet.

Det gjorde det vanskeleg for Harris i primærvalet.

No kan også denne bakgrunnen bli ein styrke.

I kjølvatnet av drapet på George Floyd – som utløyste dei store demonstrasjonane – har Harris stått fram som blant dei mest kunnskapsrike demokratane på justisfeltet. Ho kan kombinere ei vilje til å reformere politiet, utan å vere for radikal for mange veljarar.

Ho støttar ei lang rekke tiltak for å avgrense politiets maktbruk, og spesielt den militariseringa av politiet som ein har sett dei siste to tiåra.

Harris vil truleg styre ei politireform frå Det kvite huset, dersom demokratane vinn.

Harris stod òg bak det sterkaste angrepet på Biden i primærvalet. Ho hamra laus på hans tidlegare standpunkt om rasespørsmål. Han jobba blant anna mot å busse minoritetsbarn inn i skuledistrikt der dei aller fleste barna var kvite.

Hadde Biden fått viljen sin, ville ikkje Barack Obama blitt president, påstod ho.

Aktivistane på ytre venstre i USA er ikkje så glad for dette valet, men spørsmålet er kor mange av desse som eigentleg ville stemt på Biden uansett. Og i USA står slaget om sentrum. Med ein historisk upopulær president i Donald Trump, har demokratane gode sjansar til å få uavhengige veljarar over på si side i år.

Målingane viser at dei ser ut til å lukkast.

I 2016 gjorde Hillary Clinton det godt på målingane. Ho hadde nett kome ut frå demokratanes landsmøte, med ein solid oppgang på målingane i ryggen.

Men leiinga hennar var framleis mindre enn den Biden har no – og koronaviruset tek frå Biden den same landsmøteeffekten.

Valet av Harris kan derimot gi han ein liten opptur.

Ser ein delstat for delstat, er biletet klart: Biden gjer det betre enn Clinton dei fleste stader, og Biden kan vinne delstatar som Clinton ikkje hadde ein sjanse til å vinne.

Texas og Georgia kan gå til demokratane i år.

Sjølv om det er mindre enn tre månadar til valet, kan biletet sjølvsagt endre seg. Målingar er ikkje val, og Clintons leiing i 2016 forsvann i fleire delstatar. Det stod om ganske få stemmer til slutt.

Biden kan truleg klare seg utan hjelp frå Harris i haust. Ho gjer det derimot langt lettare for han å styre, dersom han vinn presidentvalet. Harris har solid erfaring frå USAs største delstat, og har gjort det godt dei fire åra ho har vore i senatet.

Ho kan overta for 77 år gamle Biden på dag éin om nødvendig.