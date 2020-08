Det er greit å være full, men flaut å være ruset

Vi holder oss selv for narr.

Anne Rokkan

I juli hadde jeg to hvite uker.

Så vidt jeg kommer på, er det første gang siden jeg var 16 år at jeg har vært edru i fjorten sammenhengende dager.

Alkohol er altså en vesentlig del av livet mitt. Den spiller heldigvis sjelden hovedrollen, men har en effektiv birolle i mange situasjoner.

Slik er det for de fleste av oss.

90 prosent av nordmenn drikker alkohol. 60 prosent har vært fulle i løpet av det siste året.

Tilsynelatende skjems vi ikke det aller minste.

Årets første utepils, en tidsriktig dilla på naturvin, peiskos med noe godt i glasset, lønningspils, vinlotteri, vorspiel, nachspiel, shots, beerpong.

Alt vises ivrig frem i sosiale medier.

Det vi viser frem på denne måten er egentlig ikke alkoholkonsumet vårt, men at vi har noen å drikke med. At vi er invitert, inkludert, med på leken.

At vi har råd til å kjøpe fancy vin på restaurant, og noen å dele flasken med.

Isolerer du det fra det sosiale, er ikke alkoholinntak like stilig lenger. Da er det bare inntak av et rusmiddel. Og da skjems vi, tydeligvis.

Folkehelseinstituttet tester nemlig befolkningens alkoholkonsum på to måter: gjennom selvrapportering, og ved å måle hvor mye alkohol som omsettes.

Når de sammenligner hvor mye folk selv sier at de drikker, med hvor mye alkohol vi kjøper, avsløres et tydelig mønster: Vi lyver!

Vi rapporterer bare at vi drikker 40–50 prosent av det vi kjøper.

Hvorfor skryter vi av å drikke pils i solen nærmest daglig gjennom sommeren, men vegrer oss mot å krysse av for at vi har drukket fire ganger i uken på et skjema?

Vi ser det samme når noen insisterer på at de ikke trenger å drikke for å ha det moro på fest. Alle nikker pliktskyldigst enig, før de nipper diskret av vinglasset sitt.

Hvorfor er det så vanskelig å bare innrømme at det er gøy å være full?

Når vi fornekter at alkohol er mer enn «noen glass i gode venners lag», er det fordi det er ubehagelig å se i øynene at det vi driver med på bar eller på hytten eller på julaften, faktisk er å ruse oss sammen. Om så bare litt.

Å se ned på rus og folk som ruser seg, er dessverre dypt forankret i samfunnet vårt. Holdningen er et resultat av kunnskaps- og historieløshet. Vi holder oss selv for narr.

Rus har vært en del av menneskenes historie så langt tilbake vi kjenner den. Kultur og tidsepoke preger hvordan.

I boken «Meningen med rus» som kom i fjor, går forfatter Øystein Skjælaaen inn i hva det er som gjør at rus oppleves meningsfullt for oss – hvorfor vi driver med det.

«Noen går i kirken, noen går i fjellet, noen går på fotballkamp og alle gjør det fordi det setter dem i en tilstand de liker å være i», skriver han.

Folk flest liker å føle seg vel. Rusmidler er en snarvei: De får oss til å føle oss bra, uten at vi trenger å bruke tid og krefter på det.

Skjælaaen beskriver treffende hvordan rus bryter opp det monotone med hverdagen, hvordan rus tilfører noe ekstraordinært, og bidrar til en opplevelse av frihet, fellesskap og frimodighet.

Denne appellen ved rus gjelder uansett om du foretrekker øl på fotballpub, MDMA med gode venner eller en joint om kvelden sammen med ektefellen din.

Når vi vegrer oss for å erkjenne at alkohol er en del av ruslandskapet, er det uheldig på flere måter.

De siste tiårenes nulltoleranse-politikk for alle andre rusmidler enn alkohol, har fått forferdelige konsekvenser for både tunge misbrukere, og nysgjerrige testere.

En annen konsekvens er at når vi dysser ned at også alkohol handler om å ruse seg, går vi glipp av muligheten til å snakke om dette aspektet på en reflektert måte.

Hvorfor drikker vi? Hva er det vi liker ved det? Hvorfor er vår tørst etter en kald øl mer berettiget enn andres sug etter en joint? Og hvor går grensen mellom bruk og misbruk?

La meg være den første til å innrømme det: Rus er godt. Jeg synes både den første og den femte øllen er deilig, og liker å kjenne hvor åpen og avslappet jeg blir.

Jeg er heller ikke fremmed for å dele en flaske rødvin med bare meg. En ekte hjemme alene-fest.

Samtidig ønsker jeg ikke å lure meg selv. De to hvite ukene jeg hadde i juli var helsemessig motivert. Alkohol er ikke sunt, bare verdt det.

Jeg var i flere bursdager disse helgene, helt edru. Det var gøy, men ikke like gøy som hvis jeg hadde drukket en flaske vin.

Det er en ærlig sak.