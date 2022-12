Endeleg litt god stemning i bergenspolitikken

Gruppeleiarane for KrF, Venstre, Ap, Sp og Høgre kunne smile breitt måndag, då dei presenterte avtalen om bybudsjett som blir vedteken onsdag.

Men bak to smilande hovudmotstandarar er det ei sint venstreside.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Bergen får eit budsjett til neste år. Byrådspartia Ap og Venstre har blitt einige med Høgre, Sp og KrF om pengebruken.

Då partia møtte pressa utanfor Bergen rådhus måndag, var nok «ansvarleg» det mest brukte ordet.

Hovudårsaka til at byens to hovudmotstandarar møttest til budsjettforhandlingar, er at Ap- og Venstre-byrådet meiner MDG, SV og Raudt var uansvarlege.

Opposisjonen til venstre for byrådet ville nemleg bruke 217 millionar kroner frå disposisjonsfondet. Det er kommunens bufferkonto.

Byrådet meinte at desse pengane skulle sparast til dårlegare tider. Sjølv utan nye utgifter ser nemleg kommunens overskott ut til å forsvinne i løpet av få år.

MDG, SV og Raudt meiner at dei dårlege tidene er no.