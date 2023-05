Kamelen gjør det mange har lyst til

Bergensartisten Kamelen fulgte etter og navnga en av de tiltalte mennene på sosiale medier.

I sosiale medier dømmes de involverte i gruppevoldtektssaken minutt for minutt.

Marie Misund Bringslid Kommentator

«Etter å ha hørt forklaringene fra begge sider i voldtektssaken så har jeg bare en ting å si: Lykke til i fengsel gutter».

Nei, utsagnet kommer ikke fra en dommer i Hordaland tingrett. Det kommer fra en selvutnevnt dommer i sosiale medier.

Og dem har det vært mange av de siste ukene.

For mens gruppevoldtektssaken foregår i tingretten, går den parallelt i sosiale medier. Der tar retten aldri pause.

På den anonyme meldingstjenesten Jodel er gruppevoldtektssaken noe av det som har engasjert mest. Diskusjonene går også varmt på Tiktok, Snapchat og Instagram.

Saken handler om fem kamerater i 20-årene. Tre av dem er tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene, én er tiltalt for sovevoldtekt av en 18 år gammel kvinne og tre av dem er tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i Bergen. Samtlige nekter skyld.

Bare i mai er det publisert 88 saker i tradisjonelle medier, viser et søk i medieanalyseverktøyet Retriever.

Helt fra starten har gruppevoldtektssaken levd sitt eget liv på internett.

Da tiltalen ble tatt ut i fjor høst, tok det ikke lang tid før navnene på de tiltalte spredte seg som ild i tørt gress.

Men etter at rettssaken startet, har gruppevoldtektssaken blitt et juridisk realityshow. I sosiale medier dømmes de involverte minutt for minutt. Alle som vil kan være med å dømme.

For unge som lever store deler av livene sine i en parallell virkelighet med mange tusen følgere, kan en sosial dom være verre enn en rettslig avgjørelse.

De tiltalte tilhører samme miljø og er beryktet for festing og høy fart. Tilsynelatende lever de et liv med høyt forbruk, kjører dyre biler og går med Prada-boblejakker. De skryter uhemmet av sex med unge jenter og snakker nedverdigende om kvinner.

De har stramme muskler, trange skjorter og barberte nakker. Champagnen serveres i bøtter med is. Stilen er overdådig, holdningen nonchalant. Et slags Exit-liv i utkanten av Bergen.

En voldtektsdom passer ikke inn i feeden. Heller ikke at mamma er medeier i bilen.