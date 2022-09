Dette er partiene i den svenske Riksdagen

Annie Lööf (39) er partileder for Centerpartiet (C), som er et borgerlig parti med en politikk som likner en blanding mellom norske Venstre og Senterpartiet. C var med i den borgerlige Alliansen som regjerte 2006–2014, men støtter nå Magdalena Andersson som statsministerkandidat. I 2018 fikk de 8,61 %.