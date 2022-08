USAs dronedrap kan bety comeback for al-Qaida og trøbbel for Taliban

Mens verden var opptatt med IS, har al-Qaida etablert seg på nytt Afghanistan.

Publisert Nå nettopp

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

En Taliban-soldat holder vakt utenfor huset der al-Qaida-leder Ayman al-Zawahiri ble drept av amerikanske missiler tirsdag morgen. Mye tyder på at vennskapet mellom Taliban og al-Qaida fremdeles er svært godt.

21 år hadde gått siden 11. september-angrepene i USA da Ayman al-Zawahiri ruslet ut på balkongen sin i et fasjonabelt nabolag i Kabul i Afghanistan tidlig tirsdag morgen.

Det var det siste al-Qaida-lederen noensinne gjorde før to amerikanske missiler tok livet av ham.

Mange måtte tenke seg litt om da nyheten om attentatet kom.

al-Qaida ... finnes de fortsatt?

For mens verden har vært opptatt med kampen mot Den islamske staten (IS), har det vært veldig stille fra det som en gang var verdens mest fryktede, islamistiske terrororganisasjon.

At Zawahiri befant seg i Kabul er imidlertid oppsiktsvekkende. Det forteller en historie om et al-Qaida som kanskje er på fremvekst igjen, og et Taliban i trøbbel.