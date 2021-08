Dei fire største partia vil leite etter meir olje. No må veljarane ta ansvar.

Klimaendringane krev at me leiter etter utsleppskutt, ikkje etter olje.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Noreg kjem til å produsere olje i mange år til, men me må slutte å leite no.

Denne sommaren har me fått mange teikn på korleis framtida vil bli. Meir flaum, fleire hetebølgjer, meir tørke og meir styrtregn. Ytterpunkta vil bli meir normale.

Det har klimaforskarane blitt endå sikrare på. Måndag vart første del av den nyaste hovudrapporten frå FNs klimapanel tilgjengeleg.

På Vestlandet vil meir ekstremvêr blant anna bety auka skredfare. Andre stader vil dette stå fram som rein luksus. Millionar av menneske vil bli driven på flukt. Ikkje frå krig, men frå klimaherjingar.

Likevel vil dei største partia leite etter endå meir olje, slik at me kan tene pengar på å skade jorda endå meir. For Ap, Høgre, Senterpartiet og Frp – pluss KrF – er det nemleg ikkje nok med dei olje- og gassfelta som er i produksjon i dag.

Kven treng klimafornektarar når ein har parti som trur på forskinga, men som lar vere å gjere alt som trengst for å redusere skadeverknadane?

Ja, oljeleiting er berre eitt av mange ting ein kan ta tak i for å kutte utslepp. Men det er eit enormt grep, som dei store partia berre nektar å ta i. Det er bra å kutte sjølv der det monnar lite, men det er endå betre å kutte der det monnar mest.

Noreg sitt bidrag til klimaløysinga er lite i den store samanhengen. Men me som lever i Noreg no, er blant dei menneska i verdshistoria som påverkar klimaet mest pr. innbyggar.

Me må gjere vårt. I løpet av dei neste vekene vil fleire millionar nordmenn stemme i stortingsvalet. Dei som vinn der, vinn òg ansvaret med å oppfylle Noregs bidrag.

I 2020 slapp Noreg ut klimagassar som svarar til 49 millionar tonn CO₂. Det er litt over fire millionar tonn mindre enn for åtte år sidan.

Dei neste åtte åra må Noreg kutte om lag 23 millionar tonn. Ein god del av dette skal kome gjennom elektrifisering av sokkelen. Olje- og gassproduksjonen skal då skje med straum frå land.

Det er både eit mål og eit sjølvmål i kampen for eit betre klima. Det er bra for dei norske klimautsleppa at den noverande oljeproduksjonen vert elektrifisert.

Men jordkloden les ikkje statistikken. Den reagerer på utsleppa våre.

Det meste av utsleppa frå olje og gass kjem når det vert brent, ikkje når det vert tatt opp eller prosessert. Difor er berre ein liten del av klimagassane frå norske olje- og gassutslepp ført på Noreg.

Elektrifisering gjer det difor lettare for Noreg å eksportere store mengder olje- og gass i mange tiår framover.

Synet på leiting er ein god måte å måle kor alvorleg partia tek klimatrugselen. Tidlegare i år sa Det internasjonale energibyrået (IEA) at verda ikkje toler nye oljefelt.

FNs generalsekretær António Gutierrez meiner rapporten bør vere eit «dødsstøyt» for kull og fossile brensel.

Ingenting tyder på at valvinnarane vil lytte til dette.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tok imot FNs klimapanels delrapport frå Cicero-forskar Jan Fuglestvedt på Klimahuset i Oslo måndag.

Før var det eit ideal at neste generasjon skulle overta garden i betre stand enn ein sjølv overtok den. Slik er det ikkje lenger. Norske politikarar oppfører seg som om garden kan ha eit dårleg jordsmonn, så lenge ein har pengar som formeirar seg i fond.

Pengane i oljefondet kan bli lite verdt, samanlikna med dei skadane Noreg er med på å gjere mot jorda.

Me ser allereie skadeverknadane av klimaendringane. Generasjonane som kjem etter oss vil leve i eit farlegare klima enn det me gjer no. Og folk i andre land får det endå verre, for her òg har Noreg trekt vinnarloddet.

Dei politiske leiarane i dei store partia må sjølvsagt ta ansvaret for at dei ser på klimaet som eit pengespel. Men desse partia vart ikkje store av seg sjølv.

Det er veljarane som gjer det mogeleg for leiarane våre å snu ryggen til klimaforskinga. Valresultatet er vårt ansvar. Ingen andre saker vil påverke så mange – og i så mange generasjonar framover – som klimasaka.