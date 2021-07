Selvsensur er heller ikke bra for ytringsfriheten

Også de tynne stemmene fortjener vern.

Frode Bjerkestrand

– Ytringsfrihetskommisjonen må også diskutere hvordan man skal sikre ytringsfriheten for dem som blir vettskremt av debattklimaet, for dem som blir hetset til å holde kjeft, mener Frode Bjerkestrand.

Debatten om Sløseriombudsmannen, Forfatterforeningen, Ytringsfrihetskommisjonen og selveste ytringsfriheten bare gir og gir.

Den viser i høyeste grad hvor risikabelt det kan være å publisere noe før man har tenkt seg grundig om – og hvor skummelt internett er blitt.

Også Ytringsfrihetskommisjonens leder bør tygge litt på dette.

I forrige uke ble det oppstandelse da 15 kunstnerorganisasjoner undertegnet et opprop som kritiserte Ytringsfrihetskommisjonen.

Kommisjonen hadde på ett av sine innspillsmøter invitert Sløseriombudsmannen til dialog. Mange kulturfolk reagerte sterkt på dette, siden «ombudsmann» Are Søberg blant annet bedriver latterliggjøring av kunstnere.

Han mener offentlig støttet kunst stort sett er tull, og følgerne hans blir anklaget for å mobbe og hetse kunstnere.

Oppropet ble tolket som et forsøk på å styre hvem kommisjonen skal snakke med, og dermed var den hete debatten om såkalt «scenenekt» i gang.

Jeg er blant dem som mener scenenekt er en uting. Men i alt raseriet oppropet forårsaket, kan det være nyttig å se etter alternative perspektiver.

En av dem som forsøker, er forfatter Line Bergstø. I Aftenposten trekker hun frem dem som ikke har tilgang til 70.000 «venner» på Facebook og eget kommentarfelt.

Hun mener blant annet at dagens lovverk ikke alltid kan brukes mot hets og trusler. «Det meste må folk bare tåle. Det er virkeligheten i dag», skriver hun.

Og fortsetter: «Viktige stemmer stilner, folk orker ikke. Og dette er et helt reelt problem for ytringsfriheten i Norge i dag. Hvordan kan vi motarbeide det klimaet som legger til rette for denne hetsen? Hvilke krefter står bak, og hvorfor?»

Dette er gode spørsmål, som fortjener gode svar.

En som burde kunne svare, er leder for Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, som også er tidligere leder i Norsk Presseforbund.

I et tilsvar til Bergstø i Aftenposten skriver hun blant annet: «Ytringsfriheten er gjensidig. Den retten vi ønsker for oss selv, må vi akseptere for andre vi er himmelropende uenige med». Det er et godt prinsipp.

Men så skriver hun: «De sjokkerende, fornærmende og ubehagelige meningene som finnes, som det er slitsomt å bli påminnet om, det er de som er selveste ytringsfriheten».

Tygg litt på den. Mener hun at ytringsfriheten først og fremst er et verktøy for å beskytte mobbernes og bøllenes rett til å mobbe og bølle som de vil?

Siden hun plasserer de «sjokkerende og fornærmende meningene» øverst i hierarkiet av verneverdige ytringer, er det ikke rart at hun blir tolket på denne måten.

Det er teoretisk mulig at en så erfaren presseperson ikke har reflektert godt nok over ordbruken sin, spesielt ordet «selveste». I så fall faller hun i akkurat samme kategori som Den norske Forfatterforening (DnF).

Forfatterforeningen bør være ytringsfrihetens fremste forsvarere her til lands.

Desto viktigere er det at foreningen til enhver tid fremstår som klippefast i sitt forsvar for den.

At DnF ukritisk undertegnet det beryktede oppropet, skapte berettiget mistanke om at den ikke alltid sto like støtt på prinsippene sine.

Ved å erklære støtte til kunstnere som ville ha scenenekt for Sløseriombudsmannen, ble det naturligvis tolket som at Forfatterforeningen også var på glid mot et så kontroversielt syn.

Dermed kastet forfatternes interesseorganisasjon seg ut i identitetspolitikkens uvær, uten ror og sjøkart. Ikke rart temperaturen steg til værs, og Roy Jacobsen meldte seg ut i protest.

I ettertid har refleksjonen satt inn. Forfatterforeningen har tatt selvkritikk, spesielt for språkbruken i oppropet, og sendt oppropet på høring til sine medlemmer.

Enkelte raljerer over denne tilbaketogingen. Men jeg syns det er fint at foreningen ønsker å sette foten i bakken igjen, etter å ha møtt den nye virkeligheten front mot front.

Baugstø og Stavrum har gode poenger. Men det er Stavrums ansvar at kommisjonen hun leder ser på alle aspekter ved ytringsfrihetens status i dag og i årene som kommer.

Den bør snakke om alt fra scenenekt og boikott, til autoritære hersketeknikker fra ytre venstre til ytterste høyre.

Men kommisjonen må også diskutere hvordan man skal sikre ytringsfriheten for dem som blir vettskremt av debattklimaet, for dem som blir hetset til å holde kjeft. Det begynner å bli en del av dem, også i kulturlivet.

Selvsensur er også blant ytringsfrihetens fremste fiender.

Ytringsfrihet skal ikke bare være for proffe meningsprodusenter og politiske megafoner. Det må være plass til de tvilende, de undrende og de som ønsker å padle sakte motstrøms.

Hvis ikke, blir ytringsfriheten redusert til hyllepynt kun for de mest taleføre og ressurssterke – og dem med eget ekkokammer på Facebook. Det er virkelig ikke samfunnsdebatten tjent med.