Sider frå Hardanger er bra nok for offentleg støtte, men for lugubert til reklameplakatar

Vi treng eit regelverk for alkoholreklame som er i takt med tida.

Jens Kihl Kommentator

Omtrent slik som dette biletet presenterer siderbøndene i Hardanger seg sjølve. Epletrea blir eit kodespråk for sider med alkohol. Vakkert er det no uansett. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Hardangersideren har gått frå å vere innslag på lokale sjøslag i Sørfjorden til å vinne internasjonale prisar og få millionane til å trille inn. Det har skjedd på få år, og utviklinga skjer framleis raskt.

Den viktigaste jobben er det eplebønder og siderprodusentane som gjer. Kvaliteten er jamnare og høgare, og store pengar er investert i utstyr. Dei samarbeider om produksjon, marknadsføring, turisme og mykje anna.

Men også det offentlege har stilt opp. Både med pengar til forsking og utvikling, men også ved å leggje betre til rette. For fem år sidan opna Stortinget for at siderprodusentar kan selje sider på garden sin. Slike lovendringar er viktige.

Heldre sider frå Lofthus ser vakker ut på glas. Faktisk så vakker at produsenten sjølv neppe ville ha teke sjansen på å dele eit bilete som dette. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

I Noreg har vi forbod mot alkoholreklame. Ikkje utan unntak, sjølvsagt: Helsedirektoratet listar opp heile tjue små og store atterhald frå den generelle regelen.

Likevel: Det er svært vanskeleg for bøndene i Hardanger å fortelje omverda kva dei faktisk sel. Om du går inn på Instagram-kontoane til dei ulike produsentane, finn du stort sett bilete av frukttre, eplebløming og blide bønder.

Produktet dei faktisk lagar, altså sider, ser du mindre til. Folk i næringa fortel at dei er redde for å trå over mildt sagt uklare grenser. For å ta fire av mange døme:

Dei har lov til å skrive på heimesidene sine kva mat alkoholen passar til, men dei kan ikkje dele den same informasjonen på sosiale medium.

Dei har lov å arrangere sidercruise og sidersafari, men då kan dei ikkje vise bilete av alkoholhaldig sider i reklame og reiseinformasjon.

Du og eg kan dele eit bilete på sosiale medium av favorittsideren vår i solnedgang. Den aktuelle produsenten kan ikkje ta eit tilsvarande bilete, men regelverket regulerer (førebels) ikkje om dei kan dele bileta våre vidare.

Faktisk er det berre så vidt lov å setje opp eit skilt ved vegen som fortel ferdafolket at det er sider til sals på garden.

Sidercruise i Hardanger har blitt ein ny, populær attraksjon. Kva type informasjon dei reisande får om produsentane dei skal til, er strengt regulert. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Samstundes som hardangersideren blir feira både heime og ute, meiner altså stortingsfleirtalet at den er så farleg at produsentane knappast får opplyse om kva dei sel.

Det står ikkje til truande.

I alt frå tv-overførte fotballkampar via magasina i setelomma på fly til sosiale medium møter nordmenn alkoholreklame. Det er ikkje i seg sjølv eit argument for liberalisering, men vi må erkjenne at Noreg ikkje er eit samfunn fritt for slik reklame.

Det norske drikkemønsteret er i endring, og då bør regelverket følgje etter. Alkoholfritt øl er den øltypen som er i sterkast vekst, ifølgje Bryggeri- og drikkevareforeningen. Det skulle ein jo tru var veldig bra?

Men ein ølprodusent som lagar alkolfritt øl under same varemerke som resten av ølet (som til dømes Hansa Null), har ikkje lov å reklamere for det.

Bryggeri- og drikkevareforeningen stiller seg bak det generelle reklameforbodet, men meiner at det må vere lov å dele noko meir nøktern produktinformasjon i sosiale medium og å reklamere for alkoholfritt øl, sjølv om det har same kjennemerke som øl med alkohol.

Det er slike revisjonar vi bør kunne diskutere utan at debatten går over til å handle om snerpete forbodstid versus massealkoholisme i folket.

Meir produktinformasjon kan vere eit døme: Ved å fortelje om korleis lokalprodusert øl eller sider passar til mat, peikar ein jo nettopp vekk frå flatfyll og over i retning av eit ansvarleg konsum.

Går det an å lette reglane for små produsentar, slik ein spesifikt gjorde ved å opne for gardssal? Kan det vere litt enklare reglar for informasjon i sosiale medium?

I praksis gjev vi i dag store produsentar fordelar i konkurransen mot dei små, og utanlandske aktørar fordelar i konkurransen mot dei norske.

Slik kjem det nok til å vere i framtida òg, men vi skuldar i alle fall siderprodusentar og ølbryggarar å ta ein fordomsfri gjennomgang av regelverket.

Og dei som vil arrangere sjøslag i Sørfjorden finn nok fram til han som har ein dunk eller to på lur. Uansett kor sterkt reklameforbodet er.