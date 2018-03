KJEDELIG: «Jeg er selv en dønn kjedelig politiker, som ønsker saklig politisk debatt. Kampen for den kjedelige debatten kommer jeg nok ikke til å vinne», sa Erna Solberg i et intervju om Listhaug-saken denne uken. Men folk vil ikke ha en dønn kjedelig politiker hvis det betyr at hun ikke tar tak i sakene, skriver Mathias Fischer. FOTO: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix