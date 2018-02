Kan en ekte vestlending være glad og munter? Og er bergensere egentlig noe annet enn vestlendinger?

Om to år smelter Hordaland og Sogn og Fjordane sammen til en region med godt og vel 600.000 vestlendinger. Noen vil hevde at den nye regionen har en felles historie, en felles kultur og en felles identitet. Andre vil hevde at det eneste vi har felles, er evnen til å mistro hverandre.

– Jeg har aldri følt meg som vestlending. Dessverre. Jeg er bergenser, sa forfatter Stig Holmås på scenen på Litteraturhuset nylig, da huset fylte fem år. Han fortsatte:

– Vestlendingen finnes, men for meg er han er veldig vanskelig å få øye på. Hva har Odda med Jæren å gjøre? Hva har Voss med Bømlo å gjøre?

De siste månedene har politikere, språkforskere og redaktører kranglet for åpen mikrofon om navnet på den nye vestlandsregionen. Nå er tiden inne for å snakke om hva det egentlig vil si å være vestlending. Sur, eller bare ironisk? Sær, eller bare trygg på seg selv? Bråkete, eller bare demokratisk og egalitær?

Denne vinteren vil Bergens Tidende kåre de 15 mest vestlandske vestlendingene, nålevende og døde. Vi skal ikke kåre de største menneskene som denne landsdelen har fostret. Vi skal kåre de mest særegne vestlendingene.

Vi skrider til verket vel vitende om at definisjonen av «vestlending» er noe flytende.

– Det handler om motstand, sa forfatter Erlend Nødtvedt på Litteraturhuset, noen minutter før Stig Holmås fikk ordet.

Nødtvedt skriver om denne motstanden i «Vestlandet», en roman med kultpotensial som kom ut i fjor høst. Motstand mot ensrettingen, mot den byråkratiske snusfornuften, mot standardiseringen og utryddelsen av særpreg og karakter, motstand mot alt som kan personifiseres med en dresskledd byråkrat. Selve Austmannen.

– Motstand er den viktigste delen av identiteten til vestlendingen, mener Nødtvedt.

Noen spørsmål melder seg: Er vestlendingen klar over at hun er en del av en åndelig gerilja? Er det ikke nettopp motstanden som kjennetegner Bergen, byen som rev ned «Bergen stasjon»-skiltet fordi det var satt opp av Austmannen? Da må det vel være kunstig å skille mellom bergenser og vestlending, slik Stig Holmås gjør?

De 15 mest vestlandske vestlendingene vil bli presentert i en podkastserie som starter i dag. Serien finner du på bt.no, samt på Itunes.

Kåringen er gjort av en jury bestående av BT-kommentator Eirin Eikefjord (juryleder), statsviter og prorektor Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen, historiker Geir Atle Ersland og professor i kulturvitenskap Tone Hellesund ved samme universitet, samt undertegnede.

Er listen treffende? Er det noen som mangler? Er uverdige kandidater funnet verdige? For lite Bergen? For mye nynorsk?

Min hypotese er at det finnes 600.000 ulike svar. Om ikke annet, så kan vi i hvert fall samles om det her vest for vannskillet: Vi er uenige.

Noe annet skulle tatt seg ut.

Abonner på serien via Itunes her, eller via RSS.